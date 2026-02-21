"Arsenal'den çok uzak değiliz" - Tammy Abraham, Aston Villa'nın Gunners'ı yakalayabileceğini ve Premier League şampiyonluğunu kazanabileceğini ısrarla savunuyor

Abraham, Anton Stach'ın ilk yarıda attığı golle konuk takım Leeds'in neredeyse bir saat boyunca önde olduğu maçın sonlarında golünü attı. Aston Villa, sezonun başlarında gösterdiği istikrarlı performansını son haftalarda biraz kaybetmiş ve son yedi maçında sadece iki galibiyet almıştır, ancak lider Arsenal'in zorlu bir dönemden geçmesi nedeniyle, 11 maç kala liderle arasındaki farkı sadece yedi puana indirmiştir.

Gunners Çarşamba günü son sıradaki Wolves ile 2-2 berabere kaldı ve bu sonuç, hem Arteta'nın takımının hem de rakiplerinin taraftarlarının sosyal medyada çılgına dönmesine neden olarak, birçok kişinin şampiyonluk yarışının hala açık olduğunu söylemesine yol açtı. Manchester City, Arsenal'i yakalamak için en iyi konumda olmaya devam ediyor, ancak Villa, Pep Guardiola'nın takımının sadece iki puan gerisinde olduğu için hala şansı var - bu durum, Villa Park'ta maçın sonunda Abraham tarafından da belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında Villa'ya ikinci kez transfer olduktan sonra beş maçta ikinci golünü, Premier League'de ise ilk golünü attı. Türk devi Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği oyuncu, Cumartesi öğleden sonra yedek kulübesinden oyuna girerek West Midlands ekibine bir puan kazandıran golünün ardından maçın ardından gazetecilere konuştu.