"Arsenal'den çok uzak değiliz" - Tammy Abraham, Aston Villa'nın Gunners'ı yakalayabileceğini ve Premier League şampiyonluğunu kazanabileceğini ısrarla savunuyor
Abraham'ın beraberlik golü Aston Villa'nın şampiyonluk umutlarını canlı tuttu
Abraham, Anton Stach'ın ilk yarıda attığı golle konuk takım Leeds'in neredeyse bir saat boyunca önde olduğu maçın sonlarında golünü attı. Aston Villa, sezonun başlarında gösterdiği istikrarlı performansını son haftalarda biraz kaybetmiş ve son yedi maçında sadece iki galibiyet almıştır, ancak lider Arsenal'in zorlu bir dönemden geçmesi nedeniyle, 11 maç kala liderle arasındaki farkı sadece yedi puana indirmiştir.
Gunners Çarşamba günü son sıradaki Wolves ile 2-2 berabere kaldı ve bu sonuç, hem Arteta'nın takımının hem de rakiplerinin taraftarlarının sosyal medyada çılgına dönmesine neden olarak, birçok kişinin şampiyonluk yarışının hala açık olduğunu söylemesine yol açtı. Manchester City, Arsenal'i yakalamak için en iyi konumda olmaya devam ediyor, ancak Villa, Pep Guardiola'nın takımının sadece iki puan gerisinde olduğu için hala şansı var - bu durum, Villa Park'ta maçın sonunda Abraham tarafından da belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında Villa'ya ikinci kez transfer olduktan sonra beş maçta ikinci golünü, Premier League'de ise ilk golünü attı. Türk devi Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği oyuncu, Cumartesi öğleden sonra yedek kulübesinden oyuna girerek West Midlands ekibine bir puan kazandıran golünün ardından maçın ardından gazetecilere konuştu.
Abraham, Aston Villa'nın hala şampiyonluk yarışında olduğunu iddia ediyor.
Abraham, BBC Final Score'a şunları söyledi : "Leeds'in son birkaç maçındaki sonuçlarına bakıldığında, beraberlikler elde edip rakiplerine zorlu maçlar yaşattıklarını görüyoruz. Bu yüzden ne bekleyeceğimizi biliyorduk ve maçı kaybetmediğimiz için mutluyuz. Sadece devam etmeli ve kendimize inanmaya devam etmeliyiz.
"İlk geldiğimde birkaç oyuncuyla konuştum ve uzaktan bakıldığında takımın birçok kaliteye sahip olduğu görülüyor. Bugün bulunduğumuz noktadan çok memnunuz ama hedefe çok yaklaştık, bu yüzden çabalamaya devam etmeli ve kendimize inanmaya devam etmeliyiz.
"Ne olacağını kim bilebilir? Zirvede yer alan Arsenal'den çok da uzak değiliz. Maalesef bugün galibiyet alamadık ama çabalamaya devam etmeliyiz.
"Antrenmanlarda birkaç kez [Ollie Watkins ile birlikte oynamak] hakkında konuştuk ve şanslıyız ki golü atabildik, böylece teknik direktörümüz bunun işe yarayabileceğini görebildi. Onun en iyi forvetlerden biri olduğunu biliyoruz, birkaç yıldır burada ve birçok gol attı, bu yüzden harika bir rekabet ortamı yaratıyor. Eve döndüğüm için mutluyum, sadece kendime bir ev bulmam gerekiyor."
Emery, Villa'nın Leeds ile berabere kalmasının ardından konuştu
Villa teknik direktörü Emery , BBC Sport'a şunları söyledi : "Bu puan iyi. Neden mi? Bu maç çok zordu ve bu tutarlılığı korumalıyız. Leeds beraberliği hak etti. İkinci yarıda fırsatlar yarattık ama onlar da gol fırsatları yakaladı.
"İlk yarıya göre daha geride savunma yaptılar. Bizi zorladılar. Kombinasyonlarla üstünlük sağlamaya çalıştık ama zordu. Watkins'e uzun paslar atmamıza gerek yoktu. İçeriden daha çok dışarıdan oynamamız gerekiyordu. En iyi fırsatımız ilk yarıdaydı. Bu maçı berabere bitirdiğimizi kabul ediyoruz."
Abraham hakkında şunları ekledi: "Ollie Watkins ile birlikte hücum hattımızı güçlendirmek için rekabet ediyor. Bugün ikisini de oynattık çünkü ona ihtiyacımız vardı. İyi oynadı. Bugün onun golüyle bir puan aldık."
Şampiyonluk yarışında gergin son aylar
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek, Aston Villa'nın sezonun geri kalanında birincil hedefi ancak Emery'nin takımı, gergin geçecek gibi görünen son haftalara girerken, ilk iki sırayı yakından takip etmeye devam edecek.
Villa, 1980/81 sezonundan bu yana 45 yıldır İngiltere şampiyonu olamadı ve Arsenal'in elinden şampiyonluğu çalarak, futbol tarihinin en büyük menajerlerinden biri olan Guardiola'yı geride bırakması, Premier Lig tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur.
