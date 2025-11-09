Arsenal'de Mikel Arteta'ya şok: 'Karnıma ağrı girdi!'

Stadium of Light'ta yaşanan beraberliğin ardından Arteta, Arsenal'in Premier League şampiyonluk yarışında büyük bir galibiyet elde etme fırsatını kaçırdığı için "üzgün ve hayal kırıklığına uğradığını" itiraf etti. 94. dakikada neler hissettiği sorulduğunda Arteta, "Yine, kazanmak istediğim için tatminsizdim. Maç neredeyse bitmişti, ama biliyorsunuz ki bu Premier Lig ve onların oynama tarzı, sadece bir gol fark varken pes etmeyeceklerdir.

"Üzgün ve hayal kırıklığına uğradım çünkü bu, daha iyi savunabileceğimiz bir pozisyondu, ama aynı zamanda rakibin yaptıklarını, topu oraya koymalarını, topu o şekilde kafayla vurmalarını ve sonra o hareketi yaparak topu ağlara göndermelerini takdir etmek gerekir ve bazen bunu yapmak ve bunu da kabul etmek gerekir."

Arteta, gol yememe rekorunun sona ermesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Karnımda bir ağrı hissettim. Hiç gol yemek istemiyorum. Bu bir gol oldu ve maçı zor bir duruma soktu."