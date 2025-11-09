Getty Images Sport
Arsenal'de Mikel Arteta'ya şok: 'Karnıma ağrı girdi!'
- Getty Images Sport
Arsenal büyük bir fark açma fırsatını kaçırdı
Arsenal, devre arasına 10 dakika kala Dan Ballard'ın golüyle geriye düştü. Eski Gunners oyuncusu, savunma oyuncusu Nordi Mukiele'nin pasıyla Raya'yı yakın mesafeden geçerek golü attı.
Mikel Arteta'nın takımı ikinci yarıda beraberlik golü için bastırdı ve 54. dakikada Bukayo Saka, Enzo Le Fee'yi kendi yarı sahasında hataya zorlayan iyi bir presin ardından Robin Roefs'u yakın direğinden geçerek golü attı.
Arsenal öne geçmek için çabalarken Martin Zubimendi'nin şutu üst direğe çarptı ve Leandro Trossard bir kez daha sahneye çıkarak 20 metreden Roefs'u geçerek skoru eşitledi.
Arsenal büyük bir galibiyet almaya hazır görünüyordu, ancak Brobbey, Raya ve Gabriel Magalhaes'in arasından geçerek son dakikada eşitliği sağlayan golü attı ve iki takım puanları paylaştı.
'Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım'
Stadium of Light'ta yaşanan beraberliğin ardından Arteta, Arsenal'in Premier League şampiyonluk yarışında büyük bir galibiyet elde etme fırsatını kaçırdığı için "üzgün ve hayal kırıklığına uğradığını" itiraf etti. 94. dakikada neler hissettiği sorulduğunda Arteta, "Yine, kazanmak istediğim için tatminsizdim. Maç neredeyse bitmişti, ama biliyorsunuz ki bu Premier Lig ve onların oynama tarzı, sadece bir gol fark varken pes etmeyeceklerdir.
"Üzgün ve hayal kırıklığına uğradım çünkü bu, daha iyi savunabileceğimiz bir pozisyondu, ama aynı zamanda rakibin yaptıklarını, topu oraya koymalarını, topu o şekilde kafayla vurmalarını ve sonra o hareketi yaparak topu ağlara göndermelerini takdir etmek gerekir ve bazen bunu yapmak ve bunu da kabul etmek gerekir."
Arteta, gol yememe rekorunun sona ermesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Karnımda bir ağrı hissettim. Hiç gol yemek istemiyorum. Bu bir gol oldu ve maçı zor bir duruma soktu."
- Getty Images Sport
Arteta, Sunderland'ı övgüyle bahsediyor
Arteta'ya Sunderland hakkında ve diğer şampiyonluk yarışmacılarının bu sezon Stadium of Light'ta zorlu bir maç oynayıp oynamayacakları da soruldu. Black Cats, yükseldikten sonra sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve Cumartesi günkü beraberlikle ilk dörde yükseldi.
Arteta, "Premier Lig böyledir, Premier Lig'de rahat bir öğleden sonra, akşam, nasıl adlandırırsanız adlandırın geçireceğinizi düşündüğünüz bir yer yoktur" diye ekledi. "Ve yine, yaptıkları şey tesadüf değil, onlar bulundukları yerde kalmaya karar verdiler, biz de öyle."
Sunderland, Chelsea'yi yenip Crystal Palace ve Aston Villa ile berabere kalarak bu sezon şimdiden bazı önemli sonuçlar elde etti. Regis Le Bris'in takımı, Mayıs ayında Liverpool'dan bu yana Arsenal'e karşı birden fazla gol atan ilk takım oldu.
Gunners için zorlu maçlar yaklaşıyor
Arsenal, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Manchester City ve Liverpool'un Etihad Stadyumu'nda oynayacakları maçta berabere kalmasını umuyor. Gunners'ın şampiyonluk rakipleri, kuzey Londra ekibinin sırasıyla yedi ve sekiz puan gerisinde yer alıyor ve Manchester'da bir beraberlik, Arteta'nın adamlarının uluslararası ara öncesinde zirvede altı puanlık farklarını korumalarını sağlayacak.
Arsenal, Kasım ayını Londra'daki rakipleri Tottenham ve Chelsea ile oynayacağı zorlu maçlarla kapatacak. Arka arkaya oynanacak Londra derbilerinin arasında, Bundesliga devi Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var.
Bayern, Arsenal gibi Cumartesi günü 2-2 berabere kaldı ve Harry Kane'in son dakikalarda attığı kafa golü, Bavyera devine bir puan kazandırdı. Vincent Kompany'nin öğrencileri, Arsenal ve Serie A devi Inter ile birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde %100 galibiyet oranına sahip üç takımdan biri.
Reklam