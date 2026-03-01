Arsenal, Chelsea'ye karşı sergilediği son set parçası ustalık gösterisinin ardından, 2025-26 sezonunda henüz dokuz maç kala kendi Premier Lig rekorunu egale etti

Opta'nın istatistiklerine göre, Arsenal'in bu sezon köşe vuruşlarından attığı 16 gol, tek bir Premier Lig sezonunda herhangi bir takımın attığı en fazla gol sayısına eşittir. Bu sayı, 1992-93 sezonunda Oldham Athletic, 2016-17 sezonunda West Bromwich Albion ve 2023-24 sezonunda Arsenal'in ulaştığı sayı ile aynıdır. Ligde hala dokuz maç oynanacakken, Gunners şimdi yeni bir rekor kırmanın eşiğinde. Bu da, set parçalarındaki ustalıklarının şampiyonluk yolunda belirleyici bir silah haline geldiğinin bir başka kanıtı.