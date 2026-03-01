AFP
Çeviri:
Arsenal, Chelsea'ye karşı sergilediği son set parçası ustalık gösterisinin ardından, 2025-26 sezonunda henüz dokuz maç kala kendi Premier Lig rekorunu egale etti
Köşe kralları yine saldırıyor
Arsenal'in köşe vuruşlarındaki olağanüstü verimliliği, bu sezon da takımın hücum kimliğini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Gunners, Chelsea karşısında duran toplardan iki gol atarak Premier League'de köşe vuruşlarından 16 gol attı. Bu olağanüstü performans, takımın duran toplarda üstünlüğünü ortaya koyuyor. Köşe vuruşlarından attıkları son iki gol, Arsenal'e önemli bir sonuç kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda 2025-26 sezonunda dokuz maç kala tarihi bir Premier League rekoruna ulaşmasını sağladı.
Opta tarihi bir dönüm noktasını onayladı
Opta'nın istatistiklerine göre, Arsenal'in bu sezon köşe vuruşlarından attığı 16 gol, tek bir Premier Lig sezonunda herhangi bir takımın attığı en fazla gol sayısına eşittir. Bu sayı, 1992-93 sezonunda Oldham Athletic, 2016-17 sezonunda West Bromwich Albion ve 2023-24 sezonunda Arsenal'in ulaştığı sayı ile aynıdır. Ligde hala dokuz maç oynanacakken, Gunners şimdi yeni bir rekor kırmanın eşiğinde. Bu da, set parçalarındaki ustalıklarının şampiyonluk yolunda belirleyici bir silah haline geldiğinin bir başka kanıtı.
Saliba ve Timber eve dönüyor
Arsenal'in duran toplardaki üstünlüğü maçın başlarında belliydi. 21. dakikada Saliba, Chelsea savunmasının üzerinden yükselerek mükemmel bir köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi. Chelsea, devre bitmeden önce cevap verdi ve Arsenal savunmacısı Piero Hincapié, Chelsea'nin köşe vuruşunu istemeden kendi kalesine yönlendirerek skoru eşitledi.
Ancak Arsenal, 66. dakikada Timber'ın bir başka isabetli köşe vuruşunu gole çevirmesiyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 70. dakikada Pedro Neto'nun ikinci sarı kart görmesiyle Chelsea'nin işi daha da zorlaştı ve konuk takım 10 kişi kaldı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Her puan çok önemli olan bu dönemde, Gunners ev sahibi taraftarlarının önünde bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Arteta'nın takımı, Çarşamba akşamı Brighton'a konuk olacak ve aynı gün Man City'nin Nottingham Forest'ı ağırlayacağı maçta, 2003-04 sezonundan bu yana kulübün ilk lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmayı umuyor.
Reklam