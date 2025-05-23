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Arne Slot Mikel Arteta Arsenal LiverpoolGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Arne Slot'tan Mikel Arteta'ya gönderme: "Bahaneler şampiyon olamayan takımlar içindir"

A. SlotM. ArtetaLiverpoolArsenalPremier Lig

Liverpool Menajeri Arne Slot, 'bahaneler şampiyon olamayan takımlar içindir' diyerek Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya gönderme yaptı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Liverpool, Arsenal'ı ikinci sırada bırakarak Premier Lig şampiyonu oldu
  • Arteta kaybettikleri şampiyonluk hakkında konuştu
  • Slot, Arteta'nın sözlerini eleştirdi
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