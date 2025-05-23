Arne Slot'tan Mikel Arteta'ya gönderme: "Bahaneler şampiyon olamayan takımlar içindir"

Getty/GOALİdil Erin TetikArne Slot'tan Mikel Arteta'ya gönderme: "Bahaneler şampiyon olamayan takımlar içindir"A. SlotM. ArtetaLiverpoolArsenalPremier LigLiverpool Menajeri Arne Slot, 'bahaneler şampiyon olamayan takımlar içindir' diyerek Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya gönderme yaptı.Makale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorHaberin devamı aşağıdaLiverpool, Arsenal'ı ikinci sırada bırakarak Premier Lig şampiyonu olduArteta kaybettikleri şampiyonluk hakkında konuştuSlot, Arteta'nın sözlerini eleştirdiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱