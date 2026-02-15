Arne Slot, Liverpool'un süperstarı ile olan anlaşmazlığını sona erdirdikten sonra Mohamed Salah hakkında 'şu anda en çok sevdiği şeyi' açıkladı

Maç sonrası basın toplantısında Slot, Salah'ın performansı hakkında soru aldı ve Hollandalı teknik adam, özellikle bir yönünden memnun olduğunu itiraf etti. Slot, "Onun tekrar gol atması ve asist yapması çok güzel. Ama şu anda en çok hoşuma giden şey, gol atması neredeyse beklenen bir şeyken, aynı zamanda defansif olarak da takıma çok yardımcı olması.

Bu çok olumlu bir şey ve takımın da ihtiyacı olan bir şey. Artık giderek daha fazla oyuncunun üç günde bir bu yoğunlukta oynayabileceğini düşünüyorum. Sezonun başında bu konuda çok zorlandık, bazen haftada bir yoğunluk seviyesine ulaşmak bile zordu, üç günde bir oynamak ise hiç söz konusu bile değildi. Ama şimdi bunu yapabiliyoruz ve sahip olduğumuz kaliteyi giderek daha fazla görüyoruz. Bu yüzden, bu oyuncularla bu kulübün geleceğinin gerçekten parlak olduğunu defalarca söyledim ve bence son yedi, sekiz, dokuz, on maç da bunu gösteriyor."