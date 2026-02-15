AFP
Arne Slot, Liverpool'un süperstarı ile olan anlaşmazlığını sona erdirdikten sonra Mohamed Salah hakkında 'şu anda en çok sevdiği şeyi' açıkladı
Slot, Salah'ın performansından memnun
Maç sonrası basın toplantısında Slot, Salah'ın performansı hakkında soru aldı ve Hollandalı teknik adam, özellikle bir yönünden memnun olduğunu itiraf etti. Slot, "Onun tekrar gol atması ve asist yapması çok güzel. Ama şu anda en çok hoşuma giden şey, gol atması neredeyse beklenen bir şeyken, aynı zamanda defansif olarak da takıma çok yardımcı olması.
Bu çok olumlu bir şey ve takımın da ihtiyacı olan bir şey. Artık giderek daha fazla oyuncunun üç günde bir bu yoğunlukta oynayabileceğini düşünüyorum. Sezonun başında bu konuda çok zorlandık, bazen haftada bir yoğunluk seviyesine ulaşmak bile zordu, üç günde bir oynamak ise hiç söz konusu bile değildi. Ama şimdi bunu yapabiliyoruz ve sahip olduğumuz kaliteyi giderek daha fazla görüyoruz. Bu yüzden, bu oyuncularla bu kulübün geleceğinin gerçekten parlak olduğunu defalarca söyledim ve bence son yedi, sekiz, dokuz, on maç da bunu gösteriyor."
Salah ve Slot yeniden uyum içinde çalışıyor
Salah'ın Liverpool'daki geleceği, Kasım ayında Slot ile ilişkilerinin bozulduğunu iddia etmesiyle şüpheye düştü. Leeds deplasmanında 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından verdiği çarpıcı röportajda Salah, "İnanamıyorum, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım.
Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Bence birisinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık.
Yaz aylarında bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçta yedek kulübesinde oturdum, yani sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söyledim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, birisi benim kulüpte olmamı istemiyor."
Ancak, Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünden beri Salah, Liverpool'da arka arkaya yedi maçta ilk on birde yer aldı, bu da Slot ile olan anlaşmazlığının bir kenara bırakıldığını gösteriyor.
Salah'ın uzun vadeli geleceği belirsiz
Salah ve Slot ilişkilerini düzeltmiş gibi görünse de, Mısırlı oyuncu bu yaz kulüpten ayrılabilir. Foot Mercato, Salah'ın uzun zamandır beklenen Suudi Arabistan transferi için Al-Ittihad ile görüşmelerde olduğunu ve anlaşmanın sağlanabileceğine dair iyimserlik olduğunu bildirdi.
Bu arada, transfer uzmanı Fabrizio Romano da Major League Soccer'ın Salah için bir seçenek olabileceğini öne sürdü. Romano geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Suudi Arabistan'daki kulüpler yaz transfer döneminde Mohamed Salah için geri dönecek. Görüşmelere yeniden başlayacaklar. Al-Ittihad da bunlardan biri olabilir.
"Tabii ki Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi süperstarları kaybettiler. Açıkçası, bir forvet değil, ama yine de bir süperstar, yine de Ocak transfer döneminin son saatlerinde dünya çapında bir oyuncu.
"Ve onları mutlak süperstarlarla, tabii ki çok iyi oyuncularla, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri de dahil olmak üzere, değiştirmek için zamanları yoktu, ama muhtemelen büyük bir isme ihtiyaçları var ve bu yüzden Mohamed Salah yaz aylarında görüşmelerin bir parçası olabilir.
"Mohamed Salah'a ilgi duyan ve onu isteyen başka Suudi kulüpleri de olabileceği söyleniyor. MLS'den de bazı kulüplerin görüşmelere girmeye ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı transfer etmeye karar verip vermeyeceğini görelim.
"Mısırlı kanat oyuncusu için ilginç bir yaz olacağını düşünüyorum. Genel olarak, sonunda resmi teklifler veya somut olasılıklar açısından hiçbir şey gerçekleşmedi. Böylece Mohamed Salah Liverpool'da kalmaya devam etti. Ama tabii ki yaz aylarında durum farklı olabilir."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Liverpool, FA Cup'ta beşinci tura yükselerek bu sezon hala üç cephede mücadele ediyor. Premier League tablosunda hayal kırıklığı yaratan altıncı sırada yer alıyorlar, ancak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldılar. Slot'un adamları önümüzdeki Pazar günü Nottingham Forest deplasmanında tekrar sahaya çıkacaklar.
