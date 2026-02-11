Getty Images Sport
Arne Slot, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda kovulmayacağını söyledi.
Slot, 'kabul edilemez' senaryoya rağmen kalacağından emin
Slot, Anfield'daki geleceği ile ilgili spekülasyonlara değinerek, Avrupa'nın elit turnuvasına katılamamanın otomatik olarak görevden alınmasına yol açmaması gerektiğini savundu. Liverpool, Çarşamba gecesi Sunderland'a yapacağı kritik deplasman öncesinde, Premier League tablosunda tehlikeli bir konumda bulunuyor. Chelsea'nin dört puan, Manchester United'ın ise beş puan gerisinde olan Liverpool, ligi ilk beş içinde bitirmeyi hedefliyor.
Kulübün geçen yaz transfer piyasasında yaptığı büyük harcamalar göz önüne alındığında, turnuvaya katılamamak bir felaket olarak görülecektir. Ancak Slot, kulübün sahipleri Fenway Sports Group ve sportif direktör Richard Hughes'un sezonu bütünsel bir bakış açısıyla değerlendireceğine inanıyor. Slot, Jürgen Klopp yönetimindeki 2022-23 sezonuna işaret ederek, kulübün ilk dörtte yer alamamasına rağmen Alman teknik adama güvenini sürdürdüğünü ve bu kararın iki yıl sonra Slot'un kendi komutası altında 20. lig şampiyonluğunun temellerini attığını belirtti.
"Bu da benim için cevaplaması zor bir soru çünkü benim geleceğime ben karar vermiyorum," dedi Slot, işinin tehlikede olup olmadığı sorulduğunda. "Tek bildiğim şey, bunun daha önce, yakın zamanda da yaşandığı ve o teknik direktörün geleceğini etkilemediği. Ama bu elbette hiçbir şeyi garanti etmez.
Genel olarak, özellikle bu kulüpte teknik direktörler - belki başka yerlerde de durum aynıdır, ama sadece sonuçlar önemli değildir - oyuncuların ve takımın kaydettiği ilerlemeyi de göz önünde bulundururlar, bazen koşullar da dikkate alınır."
Trajik ve kaotik bir sezonun 'koşulları'
Sezon, geçen Temmuz ayında forvet Diogo Jota'nın ölümünün ardından trajik bir atmosferde başladı. Bu olay takımı sarsarken, sezonun genel havasını da kararttı. Sahada ise Hollandalı teknik adam, yıldız forvet Alexander Isak'ın bacak kırılmasıyla başlayan ve hücum hattını zayıflatarak rotasyon imkânını ortadan kaldıran, bitmek bilmeyen bir sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı.
Ayrıca, tanınmış yıldızların formu da düştü. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun performansında önemli düşüşler yaşandı ve bu durum, yaz aylarında yapılan yoğun transfer harcamalarıyla takıma katılan birçok yeni oyuncunun "başlangıçtaki sorunlarını" daha da ağırlaştırdı. Bu faktörler, Liverpool'un son 20 lig maçında sadece 6 galibiyet almasına neden olan kötü formuna katkıda bulundu.
Slot, bunun koçluk kariyerinin "en zor sezonu" olduğunu itiraf etti, ancak yine de ani tepkilerden çok süreci önemseyen bir kulüpte çalıştığına inanıyor. "Bu tüm kulüpler için geçerli değil, ama ben bu tür şeyleri önemseyen bir kulüpte çalıştığımı düşünüyorum" diye ekledi.
Diaz'ın satışının ardından sürdürülebilirlik modeli sorgulanıyor
Liverpool'un zorlukları, eski oyuncularının başarıları nedeniyle daha da dikkat çekmeye başladı. Geçen Temmuz ayında Luis Diaz'ı 65,5 milyon sterline Bayern Münih'e satma kararı, Reds'i rahatsız etmeye başladı. Liverpool, Isak'ın yokluğunda gol bulmakta zorlanırken, Diaz Almanya'da 18 gol ve 14 asist kaydetti.
Slot, kulübün sürdürülebilir bir iş modeline sıkı sıkıya bağlı kalmasını gerekçe göstererek satışı savundu, bu da onları Premier Lig elitleri arasında bir "istisna" haline getirse bile. Ayrıca, rekor transferi formda kalsaydı konuşmanın farklı olacağını da savundu.
Slot, "Alex [Isak] formda olsaydı, bu konuyu da konuşur muyduk?" diyerek daha adil bir yaklaşım sergiledi. "Luis Díaz, bu kulübün nasıl yönetildiğinin bir başka örneği. Bu kulüp, 28 yaşındaki bir oyuncu için böyle bir teklif alırsa, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olduğu için oyuncuyu satmayı tercih eder. Bu konuda Premier Lig'de, özellikle de Premier Lig'in zirvesinde bir istisnayız."
Sunderland deplasmanı öncesinde seçim baş ağrısı
Slot'un şu anki en büyük endişesi, bu sezon kendi sahasında yenilgi yüzü görmemiş Sunderland karşısında zorlu bir maçı atlatmak. Teknik direktörün elindeki kaynaklar sınırlarına kadar zorlanmış durumda ve seçebileceği sadece 22 oyuncu var.
Manchester City maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Dominik Szoboszlai'nin cezalı olması, sağ bekler Conor Bradley ve Jeremie Frimpong'un da dahil olduğu giderek uzayan sakatlar listesine eklendi. Joe Gomez antrenmanlara yeni dönen bir isim olduğu için, Slot'un 22 yaşındaki Calvin Ramsay'i ilk takım için hazır olmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakması ve Wataru Endo veya Curtis Jones'u geçici olarak savunmada oynatması bekleniyor.
Chelsea ve United üzerindeki baskıyı sürdürmek için galibiyet şart, ancak geçici bir savunma ve isabetsiz bir hücumla Slot, işini kurtarmasını umduğu "koşulların" şu anda sahadaki görevini her zamankinden daha zor hale getirdiğini biliyor.
