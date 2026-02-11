Arne Slot, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda kovulmayacağını söyledi.

Slot, Anfield'daki geleceği ile ilgili spekülasyonlara değinerek, Avrupa'nın elit turnuvasına katılamamanın otomatik olarak görevden alınmasına yol açmaması gerektiğini savundu. Liverpool, Çarşamba gecesi Sunderland'a yapacağı kritik deplasman öncesinde, Premier League tablosunda tehlikeli bir konumda bulunuyor. Chelsea'nin dört puan, Manchester United'ın ise beş puan gerisinde olan Liverpool, ligi ilk beş içinde bitirmeyi hedefliyor.

Kulübün geçen yaz transfer piyasasında yaptığı büyük harcamalar göz önüne alındığında, turnuvaya katılamamak bir felaket olarak görülecektir. Ancak Slot, kulübün sahipleri Fenway Sports Group ve sportif direktör Richard Hughes'un sezonu bütünsel bir bakış açısıyla değerlendireceğine inanıyor. Slot, Jürgen Klopp yönetimindeki 2022-23 sezonuna işaret ederek, kulübün ilk dörtte yer alamamasına rağmen Alman teknik adama güvenini sürdürdüğünü ve bu kararın iki yıl sonra Slot'un kendi komutası altında 20. lig şampiyonluğunun temellerini attığını belirtti.

"Bu da benim için cevaplaması zor bir soru çünkü benim geleceğime ben karar vermiyorum," dedi Slot, işinin tehlikede olup olmadığı sorulduğunda. "Tek bildiğim şey, bunun daha önce, yakın zamanda da yaşandığı ve o teknik direktörün geleceğini etkilemediği. Ama bu elbette hiçbir şeyi garanti etmez.

Genel olarak, özellikle bu kulüpte teknik direktörler - belki başka yerlerde de durum aynıdır, ama sadece sonuçlar önemli değildir - oyuncuların ve takımın kaydettiği ilerlemeyi de göz önünde bulundururlar, bazen koşullar da dikkate alınır."