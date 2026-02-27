Getty
Arne Slot, Liverpool'un forvetleri Hugo Ekitike ve Cody Gakpo'yu sert bir şekilde eleştirerek Mohamed Salah'ı savundu
Salah en son ne zaman Premier Lig'de gol attı?
Mısırlı süperstar Salah, geçen sezon tüm turnuvalarda Liverpool için 34 gol attı ve PFA Yılın Oyuncusu ve Altın Ayakkabı ödüllerinin yanı sıra Premier Lig şampiyonluğuna da katkıda bulundu. Sözleşmesinin 2027'ye kadar iki yıl uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.
2025-26 sezonu, Anfield'daki herkes için zorlu geçti. Rekor kıran bir harcama çılgınlığının ardından, tutarlılık konusunda şaşırtıcı zorluklar yaşandı ve bu da saha içinde ve dışında rahatsız edici soruların sorulmasına neden oldu.
Salah da bu soruların çoğuyla karşı karşıya kaldı ve Aralık ayında duygusal bir patlama yaşadı. 1 Kasım'dan bu yana Premier League maçlarında gol atamadı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, sezonun başında onu yedek kulübesine gönderen teknik direktörünün tam desteğini hala arkasında hissediyor.
Slot, Salah'ı formuyla ilgili eleştirilerden savunuyor
Slot, Salah'ın Merseyside'da dokuz yıl boyunca belirlediği olağanüstü standartlarda belirgin bir düşüş yaşadığını şöyle ifade etti: "Kendi standartlarını belirledi ve bunlar o kadar yüksek ki, birkaç maç gol atamadığı anda insanlar şaşırıyor, bu da büyük bir iltifattır. FA Cup'ı örnek alırsak, Premier League takımı olmasına rağmen [ona karşı gol attı]. Üç maç önce, Premier Lig'in çok iyi bir takımı olan Brighton'a karşı bir asist ve bir gol attı, bu da gerçek. Verileri değiştirip, dokuz PL maçında gol atmadığını söyleyebilirsiniz, ama bu onun belirlediği standarttır."
Slot, Salah'ın performanslarına ek olarak, Hollandalı kanat oyuncusu Gakpo'nun yedi maçtır gol atamadığını ve Fransız forvet Ekitike'nin son dört maçında gol atamadığını söyledi: "Performansları gerçekten ayrıntılı olarak ele almam gerektiğini düşünüyorum, ancak burası ve bu zaman bunu yapmak için uygun değil.
“Mo'nun gol atmasına alışkınız. Benim zamanımda da böyle olduğunu biliyoruz, Mo'nun üç veya dört maç gol atmaması hakkında sorular aldım ama o her zaman tekrar gol atar. Eskisi kadar gol atamayan tek forvetimiz o değil. Odak noktası sadece o olmamalı, Hugo ve Cody de gol atamıyor, bu bir takım meselesi. Ama biz gol yemiyoruz, bu yüzden onların çok gol atmasına gerek yok. Qarabag'a karşı altı, Newcastle'a karşı dört gol attık.”
Gakpo ve Ekitike de gol konusunda yetersiz kaldılar.
Liverpool, Salah'ın formuna geri döneceğinden emin. Modern bir efsane olan Salah, küçük bir düşüşün göz ardı edilebilmesini sağlayacak kadar yeterli bir itibara sahip. Ekitike de 2025 yazında 82 milyon sterlin (110 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonraetkileyici bir performans sergiledi ve Anfield'daki ilk sezonunda 15 gol attı.
23 yaşındaki oyuncu, oyunundaki sözde eksikliklerin farkında ve bunları gidermek için çalışıyor. Slot, 1,90 metre boyundaki Fransız milli oyuncunun hava toplarında çalışması gerektiği konusunda şunları söyledi: "Uzun zaman önce ben oynarken, bir ipte asılı bir top vardı ve teknik çalışmak için ona kafa vururduk. Bu artık kullanılmayan, izole bir yöntem.
Hugo da farkında olduğu için bu konuda çalışmaya çalışıyoruz. Her gün değil ama bu onun oyununun bir parçası ve o da gelişmek istiyor çünkü birkaç gol daha atabilirdi. 22, 23 yaşında olmak, oyununuzda geliştirebileceğiniz kısımlar olması normaldir."
Liverpool 2025-26 maç programı: Anfield'da sıradaki rakip West Ham
Şu anda Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool, Cumartesi günü West Ham'ı ağırlayacağı maçta gol atma ritmini yeniden yakalamayı umuyor.
