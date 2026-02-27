Arne Slot, Liverpool'un forvetleri Hugo Ekitike ve Cody Gakpo'yu sert bir şekilde eleştirerek Mohamed Salah'ı savundu

Mısırlı süperstar Salah, geçen sezon tüm turnuvalarda Liverpool için 34 gol attı ve PFA Yılın Oyuncusu ve Altın Ayakkabı ödüllerinin yanı sıra Premier Lig şampiyonluğuna da katkıda bulundu. Sözleşmesinin 2027'ye kadar iki yıl uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2025-26 sezonu, Anfield'daki herkes için zorlu geçti. Rekor kıran bir harcama çılgınlığının ardından, tutarlılık konusunda şaşırtıcı zorluklar yaşandı ve bu da saha içinde ve dışında rahatsız edici soruların sorulmasına neden oldu.

Salah da bu soruların çoğuyla karşı karşıya kaldı ve Aralık ayında duygusal bir patlama yaşadı. 1 Kasım'dan bu yana Premier League maçlarında gol atamadı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, sezonun başında onu yedek kulübesine gönderen teknik direktörünün tam desteğini hala arkasında hissediyor.