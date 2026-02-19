Arne Slot, Liverpool'un forveti Alexander Isak'ın dönüş hedefiyle ilgili umut verici bir sakatlık güncellemesi yaptı

Ancak Slot, geri dönüşün birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini ima ederek gazetecilere şunları söyledi: "Alex bu hafta ilk kez futbol ayakkabıları yerine koşu ayakkabılarıyla sahaya çıktı, bu yüzden bu da biraz zaman alacak.

"Buna bir zaman dilimi koymayalım, ama bu sezon her şey planlandığı gibi giderse oynayabileceği açık. Mart sonu, Nisan başı gibi bir zaman olacak, umarım o zaman gruba geri dönebilir, ama bu oynamaya hazır olduğu anlamına gelmez, maça başlamak bir yana.

“Sizi bilgilendiriyor muyum bilmiyorum, ama sahaya çıkmadan önce, 24 saat yatakta yatıyorlar gibi bir durum yok. Antrenman sahasına geliyorlar, spor salonunda çalışıyorlar ve rehabilitasyon yapıyorlar.

“Onun sahaya çıkması bizim için de, onu burada görmek bizim için de güzel, çünkü hala yapılacak çok iş var ama bir oyuncu olarak rehabilitasyonun son aşamasına geldiğini biliyorsun. Spor salonunda olduğun ve sahada olmadığın sürece, bu en güzel kısım değil.

“Bir sonraki adım, her oyuncunun en çok sevdiği top çalışmasıdır. Bir sonraki adım gruba katılmaktır ve sonra oynamaya hazır hale gelmeniz biraz zaman alır. Ama rehabilitasyonun iyi gitmesi güzel - bu hem ona hem de sağlık ekibimize bir iltifattır.”