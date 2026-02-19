AFP
Arne Slot, Liverpool'un forveti Alexander Isak'ın dönüş hedefiyle ilgili umut verici bir sakatlık güncellemesi yaptı
Isak bacak ve ayak bileği kırıkları nedeniyle ameliyat oldu.
Isak, 2025 yazında Newcastle'dan Anfield'a transfer olurken Liverpool'a 125 milyon sterlin (168 milyon dolar) ile İngiliz transfer rekoru kırdırdı. Sezon öncesi hazırlık maçları yapmadan Merseyside'a gelen 26 yaşındaki forvet, fiziksel olarak sürekli bir arayış içindeydi.
Sonunda, Spurs'un savunma oyuncusu Micky van de Ven'in sert müdahalesiyle sakatlandı. Isak, fibula ve ayak bileği kırıkları geçirdi ve ameliyat olmak zorunda kaldı.
İki ay sahalardan uzak kalan Isak, hafif antrenmanlara dönerek iyileşme sürecini hızlandırdı. Gereksiz riskler alınmadan, yavaş yavaş ilk takım kadrosuna geri dönecek.
Isak ne zaman tekrar oynayacak? Geri dönüş tarihi ipucu
Ancak Slot, geri dönüşün birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini ima ederek gazetecilere şunları söyledi: "Alex bu hafta ilk kez futbol ayakkabıları yerine koşu ayakkabılarıyla sahaya çıktı, bu yüzden bu da biraz zaman alacak.
"Buna bir zaman dilimi koymayalım, ama bu sezon her şey planlandığı gibi giderse oynayabileceği açık. Mart sonu, Nisan başı gibi bir zaman olacak, umarım o zaman gruba geri dönebilir, ama bu oynamaya hazır olduğu anlamına gelmez, maça başlamak bir yana.
“Sizi bilgilendiriyor muyum bilmiyorum, ama sahaya çıkmadan önce, 24 saat yatakta yatıyorlar gibi bir durum yok. Antrenman sahasına geliyorlar, spor salonunda çalışıyorlar ve rehabilitasyon yapıyorlar.
“Onun sahaya çıkması bizim için de, onu burada görmek bizim için de güzel, çünkü hala yapılacak çok iş var ama bir oyuncu olarak rehabilitasyonun son aşamasına geldiğini biliyorsun. Spor salonunda olduğun ve sahada olmadığın sürece, bu en güzel kısım değil.
“Bir sonraki adım, her oyuncunun en çok sevdiği top çalışmasıdır. Bir sonraki adım gruba katılmaktır ve sonra oynamaya hazır hale gelmeniz biraz zaman alır. Ama rehabilitasyonun iyi gitmesi güzel - bu hem ona hem de sağlık ekibimize bir iltifattır.”
Isak, Liverpool için kaç gol attı?
Isak, sakatlanmadan önce 16 maçta sadece 3 gol kaydetmişti, ancak Liverpool, İsveçli oyuncunun tam olarak formuna kavuştuğunda paranın karşılığını alacağını düşünüyor.
Slot, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncunun en iyi performansını sergilemek için daha fazla desteğe ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Onun için gerçekten zorlu ve zor bir dönem oldu bence.
"Yeni bir kulübe katıldığınızda, genellikle çok heyecanlı olursunuz ve sahip olduğunuz tüm nitelikleri hemen göstermek istersiniz, ama bu imkansızdı.
"Belki kimse anlamıyor ama takımla üç veya dört ay boyunca ciddi bir şekilde antrenman yapmamışsanız ve bu ligde oynuyorsanız... bu ligde bir futbol maçına etki etmek için en iyi formunuzda olmanız gerekir.
“Hepimizin bildiği gibi, onu oraya getirebilmemiz için aylar geçti, çünkü sezon öncesi hazırlık dönemi yoktu, sadece maçlar, maçlar, maçlar vardı.
“Antrenman yapmak için neredeyse hiç vaktimiz yoktu, bu yüzden onun zamana ihtiyacı olacağını hep biliyorduk ve bu yüzden şu anda sakat olması çok talihsizlik, çünkü West Ham'a attığı gol ve [Tottenham'a attığı] bu gol ile hepimiz onun Newcastle'daki haline gittikçe yaklaştığını gördük.”
Liverpool avlanma kupaları ve ilk dörtte yer alma
Isak, Liverpool'un 2025-26 sezonunda hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini yaptığı sırada zamanında geri dönebilir. Slot'un takımı, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadeleye devam ederken, aynı zamanda ilk dörtte yer almak için de yarışıyor. Pazar günü Nottingham Forest deplasmanına çıkacakları maçla Premier League'e geri dönecekler.
