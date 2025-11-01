Arne Slot, Liverpool'dan kovulacağına ilişkin iddialara yanıt verdi

Takımın kötü form grafiği sürerken Arne Slot’un geleceğiyle ilgili söylentiler de artmaya başladı. Hollandalı teknik direktör, hakkında çıkan görevden alınma iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: “Benim için söylenen şeyler hep birbirine benziyor,” dedi Slot. “Genelde Richard’la, bazen de diğerleriyle (Edwards ve FSG) konuşuyorum. Onlar da benim gördüklerimi görüyorlar. Açıkçası, aramızdaki konuşmalar çok değişmedi. Her zaman maçlar üzerine konuşuruz; tabii kazanmışsan bu sohbetler daha keyifli oluyor, kaybettiğinde değil.”

“[Destek gördüğümü hissediyorum] sadece bu dönemde değil, işler iyi giderken de. Her zaman 20-21 oyuncudan oluşan, oynamaya hazır bir kadroya inanırım. Fazla oyuncu olduğunda bu bile zorluk yaratır. Ama asıl mesele onları formda tutabilmek. Yanlışsam düzeltin ama sanırım hafta içinde kadroyla ilgili yaptığım bir açıklama eleştiri ya da bahane olarak yorumlanmış? Benim demek istediğim şu: Eğer bu oyuncuların hepsi tam olarak formdaysa inanılmaz bir kaliteye sahibiz. Bu kulüp hem kısa vadede hem uzun vadede çok güçlü bir konumda. Ama – örnek olarak Alex (Isak)’i vermiştim ama her oyuncudan tek tek bahsetmek istemem çünkü bazıları form durumları hakkında konuşulmasından hoşlanmaz – tüm oyuncular sezona başlarken yedi günde üç maç oynamaya hazır değildi.”

“Üstüne şu anda yaşadığımız dört sakatlık da eklenince, bu yoğun fikstürde ayakta kalmak zorlaşıyor. Çarşamba günkü kadro tercihimi açıklamak için bunları söyledim, Brentford yenilgisine ya da ondan önceki mağlubiyetlere bahane olarak değil. Çünkü Ibou (Ibrahima Konaté) ve Virgil (van Dijk) çok fazla oynamak zorunda kaldı; Joe Gomez bütün hazırlık dönemini kaçırdı; Macca (Alexis Mac Allister) da aynı şekilde.”