Arne Slot, Liverpool'daki görevini altı ay içinde Xabi Alonso'ya devredeceğini söyledi

Arne Slot için sevindirici gelişmelerden biri, Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır forması giyen Mohamed Salah’ın takıma geri dönmesi oldu. İkili arasında sezon içinde, Salah’ın ilk 11’de sık sık yer almaması üzerine yıldız oyuncunun “otobüsün altına atıldım” sözleriyle gündeme gelen açık bir gerilim yaşanmıştı.

Ancak Slot’un açıklamaları, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun çarşamba gecesi ilk düdükle birlikte sahada olabileceğine işaret etti. İlişkilerinin şu anki durumuyla ilgili konuşan Hollandalı teknik direktör şunları söyledi: “Her zamanki gibi, gayet normal. Sadece Inter maçı bir istisnaydı. Yarınki kadroya baktığınızda hâlâ bir sorun olduğunu düşünür müsünüz, göreceğiz. Bugün onunla konuştum ve geri dönmesinden mutluyum.”

Slot, sezon içindeki kararlarını da şöyle açıkladı: “Bir noktada Mo’yu oynatmama kararı aldım, bir başka maçta da onu kadroya almamayı tercih ettim. Bunun dışında oynadığımız tüm maçlarda kadrodaydı ve Brighton maçında da ilk değişiklik oydu. Yani benim açımdan hiçbir zaman bir sorun olmadı.”

Salah’ın turnuvadaki performansına da değinen Slot, sözlerini şöyle sürdürdü: “AFCON’a gitti ve her zamanki gibi yaptı; goller attı. Onun yokluğunda fazla pozisyon vermemek ve giderek daha fazla üretmek açısından fena iş çıkarmadığımızı düşünüyorum. Ama Mohamed Salah’ın geri dönmesi gerçekten çok büyük bir artı. Bu kulüp tarihinde ondan daha fazla gol atan sadece bir oyuncu var ama ne yazık ki Ian Rush’ı artık oynatamıyorum.”