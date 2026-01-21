Getty Images
Arne Slot, Liverpool'daki görevini altı ay içinde Xabi Alonso'ya devredeceğini söyledi
Alonso bu ayın başında Real Madrid tarafından gönderildi
Xabi Alonso, Real Sociedad B takımında teknik direktörlüğe adım attığı günden bu yana, gelecekte Liverpool’un başına geçebilecek isimler arasında anılıyordu. Ardından Bayer Leverkusen’de büyük bir çıkış yakalayan Alonso, 2024’te Alman ekibine tarihi bir yerel duble kazandırdı ve bir yıl sonra Real Madrid’in yolunu tuttu. Ancak efsanevi İspanyol orta saha, yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunu ikna etmekte zorlandı.
Eski kulübünün, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya kaybetmesinin ardından Alonso’nun görevine bu ayın başında son verildi. Alonso’nun Premier Lig’den bazı takımlarla adı anılsa da, Haziran ayına kadar gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirmesinin beklenmediği ifade ediliyor.
Slot’tan Liverpool’da yerini kaybetme esprisi
Anfield’daki ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Arne Slot, ikinci yılında çok daha zorlu bir süreçten geçiyor. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi isimlerin katıldığı yüksek maliyetli yaz transfer dönemi henüz beklenen karşılığı vermedi.
Liverpool, ligde şu anda dördüncü sırada yer alıyor ve lider Arsenal’in 14 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda da 11. sırada yer alıyor ancak çarşamba gecesi Marsilya’yı yenmeleri hâlinde Avrupa’daki konumlarını ciddi şekilde güçlendirebilirler.
Maç öncesinde Slot’a, kısa süre önce Real Madrid’den gönderilen Alonso ile konuşup konuşmadığı soruldu.
Hollandalı teknik direktör ise soruya esprili bir yanıt verdi: “Evet, beni aradı ve ‘Takım hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü altı ay sonra görevi devralacağım, bana biraz anlatır mısın?’ dedi. Ya da belki daha erken… Belki yarın görevi devralır.”
“Hayatımda aldığım en tuhaf soruydu.”
Slot: “Salah’ın AFCON’dan dönmesi bizim için çok faydalı”
Arne Slot için sevindirici gelişmelerden biri, Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır forması giyen Mohamed Salah’ın takıma geri dönmesi oldu. İkili arasında sezon içinde, Salah’ın ilk 11’de sık sık yer almaması üzerine yıldız oyuncunun “otobüsün altına atıldım” sözleriyle gündeme gelen açık bir gerilim yaşanmıştı.
Ancak Slot’un açıklamaları, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun çarşamba gecesi ilk düdükle birlikte sahada olabileceğine işaret etti. İlişkilerinin şu anki durumuyla ilgili konuşan Hollandalı teknik direktör şunları söyledi: “Her zamanki gibi, gayet normal. Sadece Inter maçı bir istisnaydı. Yarınki kadroya baktığınızda hâlâ bir sorun olduğunu düşünür müsünüz, göreceğiz. Bugün onunla konuştum ve geri dönmesinden mutluyum.”
Slot, sezon içindeki kararlarını da şöyle açıkladı: “Bir noktada Mo’yu oynatmama kararı aldım, bir başka maçta da onu kadroya almamayı tercih ettim. Bunun dışında oynadığımız tüm maçlarda kadrodaydı ve Brighton maçında da ilk değişiklik oydu. Yani benim açımdan hiçbir zaman bir sorun olmadı.”
Salah’ın turnuvadaki performansına da değinen Slot, sözlerini şöyle sürdürdü: “AFCON’a gitti ve her zamanki gibi yaptı; goller attı. Onun yokluğunda fazla pozisyon vermemek ve giderek daha fazla üretmek açısından fena iş çıkarmadığımızı düşünüyorum. Ama Mohamed Salah’ın geri dönmesi gerçekten çok büyük bir artı. Bu kulüp tarihinde ondan daha fazla gol atan sadece bir oyuncu var ama ne yazık ki Ian Rush’ı artık oynatamıyorum.”
Liverpool’un çarşamba gecesi galibiyete ihtiyacı var
Liverpool, şu sıralar 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış durumda. Ancak Premier Lig’de alınan bazı hayal kırıklığı yaratan beraberlikler puan kayıplarına yol açtı. Son olarak cumartesi günü Burnley karşısında gelen beraberlik buna örnek oldu.
Çarşamba gecesi bir beraberlik felaket olarak görülmese de, özellikle Roberto De Zerbi’nin Marsilya’sının ne kadar tehlikeli olabileceği düşünüldüğünde, alınacak bir galibiyet Liverpool’u Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dördüncülüğe kadar yükseltebilir. Bu da önümüzdeki hafta Qarabağ ile oynanacak son lig aşaması maçı öncesinde baskıyı önemli ölçüde azaltacaktır.
