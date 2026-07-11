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Arjantin yenilgisinden geleceğin hayaline... Mısır, Norveç modelini taklit etmeyi başarabilecek mi?

FEATURES
Mısır
Dünya Kupası
Norveç
Arjantin - Mısır
Norveç - İngiltere
Arjantin
İngiltere
E. Haaland
M. Salah
M. Salah
Arjantin
Mısır
ABD
Norveç
İngiltere
Fas
Cezayir
Ürdün
Katar
Irak
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan

Yenilgi, rüyanın sonu değildi… Aksine, sorunun başlangıcıydı.

2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin’e karşı elenmenin acısına rağmen, Mısır milli takımı yıllardır katıldığı en iyi dünya turnuvalarından birini sergileyerek, grup aşamasını geçmeyi başardı ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı. Ancak maçın sonucunun ötesinde, bu turnuva Mısır futboluna daha büyük bir soru işareti bıraktı: Bu gelişimi nasıl sürdürebilir ve bunu, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek nesiller yetiştiren sürdürülebilir bir projeye nasıl dönüştürebiliriz?

Cevap Güney Amerika’da ya da Batı Avrupa’da değil, Avrupa kıtasının kuzeyinde olabilir; zira Norveç, modern futbol tarihinin en ilham verici hikayelerinden birini yazmayı başardı.

Nüfusu 5,5 milyonu geçmeyen ve 1998 Fransa Dünya Kupası’ndan bu yana turnuvada yer almayan bu ülke, birkaç yıl içinde turnuvanın en öne çıkan takımlarından biri haline geldi. Brezilya’yı eleyip çeyrek finale yükselen Norveç, bu başarısını Erling Haaland veya Martin Ødegaard ile değil, onların ortaya çıkmasından yıllar önce başlatılan uzun vadeli bir projeye borçlu.

Birçok ülke “geleceğin yıldızını” aramakla meşgulken, Norveç, sürekli olarak yıldızlar üretebilen eksiksiz bir sistem kurmak için çalışıyordu. Bu da, devasa bir taraftar kitlesine ve birçok Avrupa ülkesinden geri kalmayan yeteneklere sahip olmasına rağmen, bu potansiyeli istikrarlı başarılara dönüştürecek uzun vadeli bir proje arayışında olan Mısır için, Norveç’in deneyimini incelenmeye değer bir model haline getiriyor.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Norveç sadece Haaland’ı yetiştirmedi… tam bir sistem oluşturdu

    Taraftarlar Norveç milli takımından bahsettiğinde akla ilk gelen isimler, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Erling Haaland ya da Arsenal’in kaptanı ve orta sahanın beyin merkezi Martin Ødegaard’dır. Ancak gerçek şu ki, Norveç’in başarısı sadece bu olağanüstü oyunculara indirgenemez.

    Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımın 26 oyuncusundan 17'si Avrupa'nın en güçlü dört liginde forma giyiyor; bu rakam, son yirmi yılda Norveç futbolunun ne kadar büyük bir çalışma yürüttüğünü yansıtıyor.

    Daha da önemlisi, bu oyuncuların çoğu aynı sistemden yetişmiş ve ilk yıllarından itibaren tek bir felsefeye göre eğitilmişlerdir; bu da milli takıma net bir karakter ve istikrarlı bir futbol kimliği kazandırmıştır, BBC’nin bildirdiğine göre .

    Bu sistem tesadüfe dayalı değildi; aksine, yeni milenyumun başlarında başlayan stratejik bir planın sonucuydu. Norveç Futbol Federasyonu, büyük turnuvalardan sürekli olarak uzak kalma durumunun ancak oyunun, topa ilk kez vuran çocuktan A milli takıma kadar her aşamada tamamen yeniden yapılandırılmasıyla değişeceğini fark etmişti.

    Norveç adı, ister kayak, ister biatlon, ister buzla atlama olsun, her zaman kış sporlarıyla anılmıştır; oysa futbol uzun yıllar boyunca ikinci sırada kalmıştır. Ancak milenyumun başlangıcında Norveç Futbol Federasyonu, bu denklemi değiştirmek için stratejik bir karar aldı.

    Hedef sadece büyük turnuvalara katılmak değil, futbolu çocuklar arasında en yaygın spor haline getirmek ve yıl boyunca futbol oynamalarını engelleyen tüm engelleri ortadan kaldırmaktı.

    İlk engel herkes için açıktı: hava koşulları. Uzun kışlar ve yoğun kar yağışları, her yıl futbol faaliyetlerinin birkaç ay boyunca durması anlamına geliyordu ve bu da oyuncuların diğer Avrupa ülkelerindeki akranlarına kıyasla gelişimini sınırlıyordu. İşte futbol devriminin ilk adımları buradan çıktı.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-NORAFP

    Suni çim… Norveç futbolunun geleceğini değiştiren karar

    Konu basit görünebilir, ancak stadyumlara yapılan yatırımlar gerçek bir dönüm noktası oldu. 2000 ile 2010 yılları arasında Norveç, çeşitli şehir ve köylerde suni çim stadyumlar inşa etmek üzere kapsamlı bir plan uygulamaya koydu; ardından proje, sonraki yıllarda daha da hız kazandı.

    Sadece 2016 ile 2025 arasındaki dönemde 539 yeni saha inşa edildi ve 586 saha da yenilendi. Bu rakamlar sadece altyapıya yapılan yatırımlar değil, aynı zamanda oyuncuların geleceğine yapılan doğrudan bir yatırımdı.

    Artık çocuklar, kış boyunca antrenmanlara ara vermek yerine, yağmur, kar veya düşük sıcaklıklar ne olursa olsun her gün ideal koşullarda oynayabiliyorlar.

    Norveç Futbol Federasyonu Oyuncu Geliştirme Bölümü Başkanı Hakon Grot Land, bu kararın her şeyi değiştirdiğini düşünüyor. O şöyle diyor: “Futbol, yaz sporundan yıl boyunca oynanan bir spora dönüştü. Eskiden buz üzerinde ve çok kötü sahalarda antrenman yapardık, oysa bugün her çocuk yılın her mevsiminde en iyi koşullarda antrenman yapabiliyor.”

  • FBL-WC-2026-PRESSER-NORAFP

    Mısır futbolunun üzerinde durması gereken bir ders

    Bu karşılaştırma ilk bakışta tuhaf gelebilir. Mısır’da kar ya da sert hava koşulları görülmez, ancak etkisi en az bunun kadar büyük olan farklı bir sorunla karşı karşıyadır. Binlerce gençlik merkezi ve kulüp olmasına rağmen, özellikle büyük şehirlerin dışında sahaların kalitesi hâlâ büyük ölçüde değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, illerdeki birçok yetenekli genç, büyük akademilerdekine denk bir antrenman ortamı bulamıyor.

    İşte bu noktada Norveç deneyimi ilham verici görünüyor. Başarı, yabancı bir antrenör ya da profesyonel bir oyuncu aramakla başlamadı; aksine, bir çocuğun her gün antrenman yapabileceği iyi bir saha sağlamakla başladı.

    Belki de bu, 2026 Dünya Kupası’ndan sonra Mısır futbolunun çıkarabileceği ilk ders: Sahalara yatırım yapmak bir inşaat projesi değil, oyuncu yetiştirme projesidir.

    Suni çimin etkisi sadece antrenman saatlerinin artmasıyla sınırlı kalmadı, Norveç futbolunun felsefesini tamamen değiştirmeye kadar uzandı. 1990’larda Norveç, uzun paslara ve fiziksel mücadelelere dayanan doğrudan bir savunma tarzıyla tanınıyordu.

    Ancak, kalitesi sabit olan modern sahalarda sürekli oynanması, oyuncuların teknik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu ve top hakimiyeti, hızlı paslaşma ve yerden oyun, milli takımın kimliğinin bir parçası haline geldi.

    Martin Ødegaard gibi bir oyuncunun ortaya çıkışı sadece bir tesadüf değildi; yaratıcılığı teşvik eden ve oyuncuya küçük yaşlardan itibaren becerilerini geliştirme özgürlüğü tanıyan bir antrenman ortamının doğal bir sonucuydu.

    Buna karşılık, Mısır futbolu hâlâ Afrika’nın en iyi teknik okullarından birine sahip olmakla birlikte, bu yeteneği korumak ve geliştirmek için, özellikle de erken yaşlarda, daha gelişmiş bir ortama ihtiyaç duyuyor.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para tek başına başarıyı getirmez… ancak onu doğru şekilde kullanmak fark yaratır

    Norveç, petrol zenginliği sayesinde dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahiptir; ancak sporun gelişmesi için yalnızca devlet kaynaklarına güvenmemiştir. Bunun yerine, devlet bahis şirketi “Norsk Tipping”in gelirlerinin büyük bir kısmını spor tesislerini desteklemek için ayıran farklı bir model geliştirmiştir.

    Şirket, kârının yaklaşık %64’ünü spor sektörüne aktarıyor; bu tutarın en büyük kısmı stadyumların inşası ve yerel kulüplere ait projelerin finansmanına ayrılıyor. Yalnızca 2026 yılında, spor tesislerine aktarılan tutar 2 milyar Norveç kronunu aştı.

    Burada Mısır’ın da yararlanabileceği bir başka ders ortaya çıkıyor: Futbolun gelişmesi için sürdürülebilir finansman kaynakları bulunması gereklidir. Böylece projeler tamamen devlet bütçelerine veya kulüplerin desteğine bağlı kalmaz, aksine altyapıya sürekli yatırımı garanti eden bir ekonomik sisteme dayanır; zira altyapı, herhangi bir futbol rönesansının gerçek temelini oluşturur.

    Suni çim, yıl boyunca futbol oynanması için uygun bir ortam sağlasa da, Norveç Futbol Federasyonu, stadyumların tek başına dünya çapında oyuncular yetiştiremeyeceğini ve gerçek yatırımın her gün çocuklarla birlikte sahada duran kişiden, yani antrenörden başlaması gerektiğini fark etti.

    Bu nedenle, 2010 ile 2020 arasındaki dönemde Norveç Futbol Federasyonu yetkililerinin “antrenörlük devrimi” olarak tanımladıkları bir süreç yaşandı. Burada amaç, dünyaca ünlü isimleri veya etkileyici özgeçmişlere sahip antrenörleri getirmek değil, ülkenin dört bir yanında görev yapan antrenörleri yetiştirmek için tek tip bir eğitim sistemi kurmaktı.

    Norveç’in kuzeyindeki küçük bir köyde futbola başlayan bir çocuk, başkent Oslo’daki bir oyuncuyla aynı ilkeleri öğrenir; çünkü tüm antrenörler, maçları kazanmaktan çok oyuncunun gelişimini ön planda tutan tek bir antrenman felsefesine göre çalışır.

    İşte burada birçok ülkeyle arasındaki en belirgin farklardan biri yatmaktadır; çünkü oyuncunun geleceği, antrenörün veya kulübün adına bağlı değil, herkesin uyguladığı net bir müfredata bağlıdır.

    Mısır açısından bu ders, stadyumların geliştirilmesinden daha az önemli değildir. Binlerce antrenöre sahip olmak, mutlaka başarılı bir sisteme sahip olmak anlamına gelmez; oysa antrenörlerin yetiştirilme felsefesinin tek tip hale getirilmesi, kulüpler, akademiler ve gençlik merkezleri arasındaki uçurumu azaltabilir ve böylece oyuncuların benzer teknik ve taktiksel temellere sahip olarak yetişmesini garanti edebilir.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Milli Takımlar Okulu"... Her şeyi değiştiren proje

    2012 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanamamasının ardından Norveç Futbol Federasyonu, sadece teknik direktörü değiştirmekle ya da geçici çözümler aramakla yetinmedi; yetenek geliştirme sistemini baştan aşağı yeniden yapılandırmaya karar verdi. Böylece 2013 yılında “Milli Takım Okulu” (NTS) programı hayata geçirildi.

    Adından da anlaşılacağı gibi, bu program merkezi bir akademi değildir ve tüm yetenekleri tek bir yerde toplamaz; aksine, alt yapı kulüplerini büyük kulüplerle ve federasyonla birbirine bağlayan ulusal bir ağdır ve böylece herkes ortak hedefler ve standartlar doğrultusunda çalışır.

    Bu sistem, oyuncunun ilk yıllarından itibaren takip edilmesini ve gelişiminin sürekli olarak değerlendirilmesini garanti eder; böylece oyuncu, bir ortamdan diğerine geçtiğini hissetmez veya her aşamada oyun stilini değiştirmek zorunda kalmaz.

    Rakamlar bu projenin etkisinin boyutunu ortaya koyuyor; 16 turunda Brezilya’ya karşı kazanılan tarihi zaferde yer alan oyuncular arasında 14’ü daha önce genç milli takımlarda forma giymişti; bunlardan 11’i ise 15 yaş altı veya 16 yaş altı aşamalarından itibaren NTS programına katılmıştı. Başka bir deyişle, A milli takımın belkemiği bu projenin mezunlarından oluşuyor.

    Norveç deneyiminin en ayırt edici özelliklerinden biri, sekiz ya da dokuz yaşındaki sözde “mucize oyuncu” kavramına inanmamasıdır. Birçok ülkede büyük kulüplerin akademileri erken yaştaki çocukları seçmek için yarışırken, Norveçli oyuncu yaklaşık on iki yaşına gelene kadar yerel kulübünde kalır.

    Bunun nedeni basit. On yaşında sıradan görünen bir çocuk, on beş yaşında en iyisi haline gelebilir; bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle Norveç Futbol Federasyonu, erken yaştaki hiçbir oyuncunun önünü kapatmaz; aksine, ona fiziksel, teknik ve psikolojik olarak gelişmesi için yeterli zaman tanır. Bu felsefe, çocuklar üzerindeki baskıyı azaltır, oyuna olan tutkularını korur ve akranlarına kıyasla olgunlaşması gecikebilecek yeteneklerin kaybedilmesini önler.

    Mısır’da ise, oyuncular genellikle küçük yaşlarda kulüplerin planları dışında kalır; ancak sonraki yıllarda daha fazla şansı hak ettikleri ortaya çıkar. Bu nedenle, Mısır futbolunun sahip olduğu geniş oyuncu havuzundan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsa, yetenek keşif mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerekli bir adım olabilir.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-MDAAFP

    Temel kulüpler… Bu hikâyenin gerçek kahramanı

    Dünya Kupası başlamadan önce, Norveç milli takım oyuncuları medyanın ilgisini çeken bir grup fotoğrafı çektiler. Oyuncular şu anki kulüplerinin formalarını giymediler; her biri futbol kariyerine ilk adımlarını attığı kulübün formasını giydi.

    Bu fotoğraf sadece tanıtım amaçlı bir kare değil, açık bir mesajdı. Başarı, taban kulüplerinden başlar. Bu nedenle Norveç Futbol Federasyonu, oyuncu yetiştirme sürecinin ilk halkası olarak bu kulüpleri maddi ve teknik olarak desteklemeye özen gösteriyor.

    Büyük kulüpler, taban kulüplerini rakip olarak değil, gelişim sürecinde bir ortak olarak görüyor; bu da tüm tarafların aynı hedef doğrultusunda çalıştığı entegre bir sistem yaratıyor.

    Mısır’da ise gençlik merkezleri ve halk kulüpleri, yetenekleri keşfetme konusunda büyük bir potansiyele sahip; ancak daha fazla teknik ve idari desteğe ihtiyaç duyuyorlar ve Federasyon ile profesyonel kulüplerle daha etkili bir şekilde bağlantılı hale getirilmeleri gerekiyor.

    Odegaard, federasyonun tüm felsefesini değiştirdi

    Håkon Grot Land, Martin Odegaard hakkında dikkat çekici bir hikaye anlatıyor. Onu 11 yaşındayken ilk kez gördüğünde, daha önce hiç görmediği olağanüstü bir yetenekle karşı karşıya olduğunu fark etti.

    Ancak dikkatini çeken sadece yeteneği değil, çocuğun futbolla olan ilişkisiydi. Saatlerce ekstra antrenman yapıyor, sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor ve yaşına göre çok daha büyük bir tutku ve sorumlulukla oyuna yaklaşıyordu.

    Bu deneyim, Norveç Futbol Federasyonu’nu “yetenek” kavramını yeniden tanımlamaya itti. Hız, fiziksel güç veya bireysel beceriye odaklanmak yerine, ilk soru şuydu: Bu oyuncu, kendini her gün geliştirecek kadar futbolu seviyor mu? İşte bu noktadan itibaren kişilik, disiplin ve öğrenme isteği, oyuncuları değerlendirmenin temel unsurları haline geldi.

    Haland bile çocukluğunda en iyisi değildi

    Bu bilgi şaşırtıcı gelebilir. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Erling Haaland, 14 yaşında milli takım kamplarına katıldığında kendi yaş grubundaki en iyi oyuncu olarak görülmüyordu.

    Bu nedenle Norveç Futbol Federasyonu, oyuncular hakkında erken yargılarda bulunmayı reddediyor. Amaç, 13 yaşındaki en iyi çocuğu seçmek değil, 22 ya da 23 yaşına geldiğinde en iyi oyuncuyu yetiştirmektir.

    Bu uzun vadeli düşünce tarzı, birçok oyuncuya A Milli Takım'a ulaşmadan önce baskıdan uzak bir ortamda gelişme fırsatı verdi.

    Bu, yetenekli oyuncularla ilgilenirken sabırlı olması ve sürekli hızlı sonuç peşinde koşmak yerine onlara olgunlaşmaları için yeterli zaman tanıması gereken Mısır futbolu için önemli bir derstir.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Takım, herhangi bir yıldızdan daha önemlidir

    Norveç, Haaland gibi dünya çapında bir yıldız ve Odegaard gibi önemli bir kaptana sahip olmasına rağmen, NTS programının aşıladığı felsefe, hiç kimsenin takımdan daha büyük olmadığına dayanır. Bu nedenle antrenörler, genç yaşlardan itibaren işbirliği, bağlılık, disiplin ve kolektif sorumluluk almaya odaklanırlar.

    Oyuncular kendilerini gelecek vaat eden yıldızlar olarak değil, bütünsel bir sistemin parçaları olarak görürler ve bu durum, Dünya Kupası’ndaki milli takımın performansına açıkça yansıdı. Brezilya’yı son 16 turunda elediğinde, bu zafer tek bir oyuncunun parlak performansının sonucu değil, bireysel farklılıkları ortadan kaldırmayı başaran organize bir takım performansının meyvesiydi.

    Mısır bundan ne öğrenebilir?

    Dünya Kupası’nda son 16 turuna ulaştıktan sonra, Mısır futbolu, sadece katılımı kutlamakla yetinmek yerine, elde edilen başarıyı temel alarak ilerlemek için nadir bir fırsat yakaladı. Gerçek başarı, tek bir turnuvaya katılmakla değil, en iyi milli takımlar arasında sürekli yer alabilme yeteneğiyle ölçülür.

    İşte bu noktada Norveç deneyimi bir dizi net ders sunuyor: “Teknik direktöre yapılan yatırım, oyuncuya yapılan yatırımdan daha az önemli değildir; federasyon, kulüpler ve alt yapı kulüpleri arasında çalışma felsefesinin birleştirilmesi; altyapının sadece büyük şehirlerde değil, tüm illerde geliştirilmesi.”

    Buna ek olarak, “çocuklara erken yaşta elenmeden daha uzun bir gelişim süresi tanınmalı; teknik becerilerin yanı sıra kişilik, disiplin ve tutkuya da önem verilmeli; alt yapı kulüpleri, yetenek yetiştirme sürecinde sadece geçici bir aşama olarak değil, birincil ortak olarak görülmelidir.”

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mısır, Norveç deneyimini taklit edebilir mi?

    Norveç deneyimini, ekonomik, sosyal ve coğrafi koşulların farklılığı nedeniyle Mısır’da uygulanması zor bir Avrupa modeli olarak görmek kolay olabilir; ancak projenin ayrıntılarına yakından bakıldığında, başarının sırrının nüfus sayısında ya da petrol zenginliğinin büyüklüğünde değil, vizyonun netliğinde ve çalışmanın sürekliliğinde yattığı ortaya çıkıyor.

    Norveç, projesine Haaland ya da Ødegaard gibi oyuncular varken başlamadı; ve bir anda uyanıp kendini dünyanın en iyi milli takımları arasında bulmadı; aksine, altyapıyı geliştirmek, antrenörleri yetiştirmek, çalışma felsefesini tek tip hale getirmek ve çocuklara gelişmeleri için yeterli zaman tanımayı hedefleyen uzun vadeli bir plan hazırladı ve ardından, hızlı sonuç alma baskısından veya her başarısızlıkta planları değiştirme eğiliminden uzak durarak, bu planı yıl yıl uygulamaya kararlı bir şekilde devam etti.

    Geçtiğimiz on yıllar boyunca Mısır futbolu, hem yerel düzeyde hem de Avrupa sahalarında üst düzey oyuncular yetiştirebileceğini kanıtladı. Ancak sorun hiçbir zaman yeteneklerin azlığında değil, aynı kalitede yeteneklerin sürekli olarak yetiştirilmesini garanti edecek bir sistemin olmamasındaydı.

    Mısır milli takımının başarısı genellikle olağanüstü bir neslin ya da dünya çapında bir oyuncunun ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilir; ancak yıllar sonra aynı sorular tekrar gündeme gelir: Halefi kim olacak? Yıldızlar emekli olduktan sonra nasıl telafi edilecek?

    Buna karşılık Norveç, projesini belirli bir oyuncuya değil, bir oyuncu ayrıldığında yerine yenisini üretebilen bir sisteme dayandırıyor. İşte başarılı bir milli takım kurmakla, başarılı bir futbol sistemi kurmak arasındaki fark budur.

    Mohamed Salah’ın modern Mısır futbol tarihinin en büyük oyuncusu olduğu ve etkisinin saha sınırlarını aşarak bütün bir nesil oyuncu için ilham kaynağı haline geldiği konusunda herkesin hemfikir. Ancak Norveç deneyimi önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Yıldızdan sonra ne olacak?

    Norveç Futbol Federasyonu, geleceğini Haaland veya Odegaard’a bağlamadı; bunun yerine, herhangi bir eksikliği telafi edebilecek geniş bir oyuncu tabanı oluşturmaya çalıştı. Bu da, Avrupa’nın en güçlü liglerinde çok sayıda profesyonel oyuncunun bulunmasını açıklıyor.

    Mısır’da ise asıl zorluk, Salah’ın varlığını, kariyerinin sonuna kadar sadece onun yeteneğine güvenmekle yetinmek yerine, onun izinden gidecek yeni bir nesil yetiştirmek için değerlendirmektir. Futbol ulusları, yıldızların sayısıyla değil, sürekli olarak yıldızlar yetiştirme kabiliyetleriyle ölçülür.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gelecek için bir yol haritası

    Mısır Futbol Federasyonu, Norveç’ten alınan derslerden yararlanmak istiyorsa, başlangıç noktası, yönetim kurulu veya teknik kadrodaki değişikliklerle bağlantılı olmayan, en az on yıl sürecek bir proje olmalıdır.

    Bu projenin en önemli özellikleri birkaç ana başlık altında özetlenebilir:

    Birincisi: Çeşitli illerdeki stadyumların ve antrenman merkezlerinin geliştirilmesi; böylece sadece büyük kulüplerde değil, ülkenin her yerinde çocuklara uygun bir ortam sağlanması.

    İkincisi: Antrenörlerin yetiştirilmesi için tek tip bir ulusal program oluşturulması; böylece genç yaş gruplarıyla çalışan tüm personelin modern antrenman müfredatlarına erişimi sağlanacak ve milli takımlar ile kulüpler arasında oyun felsefesi birleştirilecektir.

    Üçüncüsü: Gençler turnuvalarının yeniden düzenlenmesi; böylece temel amaç, sadece yaş grupları şampiyonluklarını kazanmak değil, oyuncuyu geliştirmek olmalıdır.

    Dördüncü olarak: Gençlik merkezlerini, halk kulüplerini ve okulları destekleyerek yetenek keşfi tabanını genişletmek ve bunları federasyonla doğrudan ilişkilendirmek.

    Beşinci olarak: Oyuncuları değerlendirmek için sadece fiziksel ve teknik yeteneklere dayanmayan, aynı zamanda disiplin, kişilik, öğrenme yeteneği ve saha içi ve dışı bağlılığı da kapsayan net kriterler belirlemek.

    Altıncı olarak: Akademilerin geliştirilmesi ve oyuncuların uygun yaşta transferlerinin kolaylaştırılması yoluyla Avrupa liglerindeki profesyonel oyuncu sayısını artırmaya yönelik net bir plan hazırlamak; bu sayede rekabetin kalitesini yükseltmek ve milli takıma fayda sağlamak.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Başarı, birinci takımdan başlamaz… Ve kaçırılmaması gereken bir fırsat

    Birçok ülkede yaygın olarak görülen hatalardan biri, milli takımı futbolun yüzü olarak görmektir; oysa Norveç deneyimi, milli takımın, küçük kulübünde topun peşinden koşan bir çocuktan başlayan uzun bir yolculuğun son durağından ibaret olduğunu ortaya koymaktadır.

    Dünya Kupası’nda gol atan oyuncu, sekiz ya da dokuz yaşındayken iyi bir saha, nitelikli bir antrenör ve uygun bir ortam bulmuş olan oyuncudur. Bu nedenle asıl yatırım, sadece A Milli Takım kamplarına ya da dünyaca ünlü bir antrenörle sözleşme imzalamaya değil, oyuncunun o aşamaya gelmesinden önceki yıllara yapılmalıdır.

    Bu nedenle, 16 turunda Arjantin’e karşı alınan mağlubiyete rağmen, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımı pek çok olumlu işaret barındırdı. Firavunlar, büyük milli takımlar karşısında rekabetçi bir performans sergiledi ve üzerine inşa edilebilecek bir temele sahip olduklarını kanıtladı. Ancak futbol tarihi bize, bu tür anların bir başlangıç noktası haline gelebileceğini, ancak pratik adımlar atılmazsa kaçırılmış bir fırsat da olabileceğini öğretir.

    Her büyük turnuvanın ardından, başarılı ülkeler deneyimlerini gözden geçirmeye, güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeye ve bir sonraki dönem için yeni hedefler belirlemeye başlar. Norveç de, Euro 2012’ye katılamamasının ardından, sadece teknik direktörleri değiştirmekle veya geçici çözümler aramakla yetinmek yerine sistemi yeniden inşa etmeyi tercih ederek bunu yapmıştı.

    Mısır, Norveç deneyimini aynen kopyalayamayabilir; zira her ülkenin kendine özgü koşulları, imkânları ve zorlukları vardır; ancak bu deneyimin temelini oluşturan ilkeler her yerde uygulanabilir niteliktedir.

    Alt yapıya yatırım yapma, antrenman felsefesini tek tip hale getirme, antrenörleri yetiştirme, sonuçtan önce kişiliğe önem verme ve yılları kapsayan bir plana göre çalışma gibi fikirler sadece Norveç’e özgü değildir; aksine, modern futbol güçlerinin çoğunun başarısının temelini oluşturur.

    Bu nedenle, asıl fayda ayrıntıları taklit etmekte değil, geçici tepkilerden uzak durarak uzun vadeli planlama zihniyetini benimsemekte yatmaktadır.

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