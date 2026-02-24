Arjantin kulüpleri, AFA başkanı Claudio Tapia'ya yönelik 'yargı zulmü' nedeniyle greve gitme kararı aldı

Vergi dairesinin yönelttiği suçlamaların ciddiyetine rağmen, AFA masumiyetini savunmuş ve şikayetin temellerini sorgulamıştır. Vergi dairesine göre, federasyonun vadesi gelen tutarları 30 takvim günü içinde yatırmadığı iddia ediliyor ve bu da önemli miktarda borç bildirimlerinin gönderilmesine yol açmıştır. Ancak AFA, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında şu sert yanıtı verdi: "Arjantin Futbol Federasyonu, ARCA tarafından yapılan şikayetin dayanağı olan ve bu kurumun yetkililerini soruşturma ifadesine çağırmak için yargı kararının dayanağı olarak kullanılan vergi yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Bu vergi yükümlülüklerinin gönüllü ödemesi, vade tarihinden önce yapılmıştır. Bu, müdahil mahkeme önünde daha önce ileri sürülen argümanın temelini oluşturmaktadır ve bugüne kadar Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmamıştır.

"ARCA, henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edemediği bu yükümlülüklerin, mevcut yasal normlarla açıkça çelişen bir şekilde, olası bir vergi suçu işlenmesinin dayanağı haline geldiğini düşünmektedir.

"Bugün yapılan Profesyonel Lig Yürütme Kurulu toplantısında, yöneticiler, hazır bulunanların oybirliğiyle, ARCA'nın Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine yaptığı şikayeti reddederek, 5 Mart Perşembe gününden 8 Mart Pazar gününe kadar sürecek LPF'nin 9. haftasının ve futbolumuzun diğer kategorilerinin askıya alınmasını talep ettiler."