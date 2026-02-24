AFP
Arjantin kulüpleri, AFA başkanı Claudio Tapia'ya yönelik 'yargı zulmü' nedeniyle greve gitme kararı aldı
AFA başkanı ateş altında
Tüm faaliyetlerin durdurulması kararı, bir yargıcın Tapia'yı 5 Mart'ta sosyal güvenlik katkı paylarının zimmete geçirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırmasının ardından hızla alındı. Futbol federasyonu ile hükümet yetkilileri arasındaki gerilimi tırmandıran bu dava, Gümrük Gelirleri ve Kontrol Ajansı'nın (ARCA) resmi şikayeti ile başladı. ESPN'ninhaberine göre, ülkenin futbol liderleri bu gelişmelere öfkeyle tepki göstererek, yasal müdahaleyi sporun yönetim organına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiler.
Kulüpler oybirliğiyle grev kararı aldı
Profesyonel ligin yürütme komitesi, krizi tartışmak için düzenlenen yüksek riskli toplantıda tereddüt etmeden birleşik bir cephe sergiledi. Milli takımın uluslararası alanda son dönemdeki hakimiyetini yöneten Tapia'ya destek olmak amacıyla komite, oybirliğiyle Mart ayı başında yapılması planlanan tüm birinci lig maçlarını ve diğer lig maçlarını askıya alma kararı aldı. Bu karar, AFA liderliğine yönelik algılanan haksız muameleye ilişkin yargı ve vergi makamlarına net bir mesaj vermek amacıyla alındı.
AFA, yürütme kurulunun kararının ardından protestonun ayrıntılarını doğruladı. Resmi bir açıklamada, yönetim organı grevin "ARCA tarafından yapılan şikayete karşı protesto olarak" gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu benzeri görülmemiş hamle, Arjantin'deki stadyumların belirlenen süre boyunca boş kalacağı anlamına geliyor ve "Chiqui" Tapia'yı çevreleyen hukuki drama Buenos Aires mahkemelerinde devam ederken, taraftarlar ve yayıncılar belirsizlik içinde kalacak.
Seyahat yasağının ardındaki mali iddialar
Tapia üzerindeki yasal baskı, geçen Cuma günü Yargıç Diego Amarante'nin federasyon başkanına seyahat yasağı getirme yönünde önemli bir adım atmasıyla doruk noktasına ulaştı. Soruşturma, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 19 milyar peso (yaklaşık 13 milyon dolar) tutarında sosyal güvenlik primlerinin ödenmediği iddiasına odaklanıyor. Bu seyahat kısıtlaması, mahkemenin şüpheli mali usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için dört diğer üst düzey yetkilinin sorguya çağrılmasıyla eşleştirildi.
Tapia, soruşturmada hedef alınan Arjantin futbolunun tek ağır topu değil. Mahkeme, AFA hazine sorumlusu Pablo Toviggino, genel sekreter Cristian Malaspina, genel müdür Gustavo Lorenzo ve eski Racing Club başkanı Víctor Blanco'yu da mahkemeye çağırdı. Soruşturma konusu dönemde kilit pozisyonlarda bulunan bu isimler, Arjantin futbol hiyerarşisinin üst kademelerini fiilen donduran davanın merkezinde yer alıyor.
AFA, gerginliklerin tırmanmasıyla borcunu reddediyor
Vergi dairesinin yönelttiği suçlamaların ciddiyetine rağmen, AFA masumiyetini savunmuş ve şikayetin temellerini sorgulamıştır. Vergi dairesine göre, federasyonun vadesi gelen tutarları 30 takvim günü içinde yatırmadığı iddia ediliyor ve bu da önemli miktarda borç bildirimlerinin gönderilmesine yol açmıştır. Ancak AFA, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında şu sert yanıtı verdi: "Arjantin Futbol Federasyonu, ARCA tarafından yapılan şikayetin dayanağı olan ve bu kurumun yetkililerini soruşturma ifadesine çağırmak için yargı kararının dayanağı olarak kullanılan vergi yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Bu vergi yükümlülüklerinin gönüllü ödemesi, vade tarihinden önce yapılmıştır. Bu, müdahil mahkeme önünde daha önce ileri sürülen argümanın temelini oluşturmaktadır ve bugüne kadar Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmamıştır.
"ARCA, henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edemediği bu yükümlülüklerin, mevcut yasal normlarla açıkça çelişen bir şekilde, olası bir vergi suçu işlenmesinin dayanağı haline geldiğini düşünmektedir.
"Bugün yapılan Profesyonel Lig Yürütme Kurulu toplantısında, yöneticiler, hazır bulunanların oybirliğiyle, ARCA'nın Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine yaptığı şikayeti reddederek, 5 Mart Perşembe gününden 8 Mart Pazar gününe kadar sürecek LPF'nin 9. haftasının ve futbolumuzun diğer kategorilerinin askıya alınmasını talep ettiler."
