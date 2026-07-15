Bu Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-İngiltere maçı, sadece finale yükselme mücadelesi ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Atlanta’da oynanacak bu merakla beklenen finalin galibini belirleyebilecek bir dizi bireysel ve taktiksel çekişmeyi de barındırıyor.
Çeviri:
Arjantin - İngiltere: Sahanın her yerinde mücadeleler
Messi, İngiliz futbol sistemiyle karşı karşıya
Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "Tango Dansçıları" formasıyla 200'den fazla maça çıkmış olmasına rağmen, milli kariyerinde İngiltere milli takımıyla oynayacağı ilk maça hazırlanıyor.
Buenos Aires Times gazetesinin analizine göre, Messi'nin durdurulması, orta saha ile sağ kanat arasında serbestçe hareket edebilmesi, boşlukları değerlendirme yeteneği ve kritik anlarda fark yaratma becerisi nedeniyle İngiltere milli takımı için en büyük zorluklardan birini oluşturuyor.
İngiltere'nin eski savunma oyuncusu ve BBC yorumcusu Mika Richards, "Messi'yi bire bir markaj altına almak imkansız, çünkü pek geriye dönmüyor ve her zaman olmaması gereken boşluklar buluyor. Olağanüstü bir boşluk algısı var ve doğru anda ortaya çıkıyor" dedi.
Ayrıca okuyun: Scaloni: O kadar da kötü değiliz... İngiltere'ye karşı bu taktikle çıkarsam deli olurdum
Rice - Enzo Fernández
Orta saha bölgesinde, 2023 yılında 100 milyon avroyu aşan benzer transfer ücretleriyle sırasıyla Arsenal ve Chelsea’ye transfer olan Declan Rice ile Enzo Fernández arasında doğrudan bir karşılaşma yaşanabilir.
Fernández, oyun kurma ve belirleyici paslar verme yeteneğiyle öne çıkarken, Rice ise fiziksel gücü, topu kapma becerisi ve sahayı kaplama yeteneğine güveniyor.
İngiltere, çeyrek finalde Norveç maçının ilk yarısında sağlık sorunları nedeniyle oyundan alınan Rice’ın tam olarak hazır hale gelmesini bekliyor.
Ayrıca okuyun: “Komplo aramayın”… İngiltere-Arjantin karşılaşması öncesinde heyecan verici bir İngiliz mesajı
Ken ve Alvarez… Savunma zorlu bir sınava giriyor
Harry Kane, Arjantin’in eleme turlarında ortaya çıkan savunma açıklarından yararlanmayı hedefliyor; zira takım, Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre ile oynadığı üç maçta toplam beş gol yemişti.
İngiltere kaptanı, Arjantin'in savunma oyuncularının birçoğunu çok iyi tanıyor; bunların başında Tottenham'da eski takım arkadaşı Cristian Romero'nun yanı sıra Lisandro Martínez ve Emiliano Martínez geliyor.
Öte yandan, Julian Álvarez, maçın gidişatını belirlemede kritik öneme sahip olabilecek bu karşılaşmada, John Stones ve Mark Joye’nin liderlik edeceği tahmin edilen İngiltere savunmasını aşmaya çalışacak.
Ayrıca okuyun: Video: “Onu cebinden çıkar”... İspanya soyunma odasında Fransa’nın yıldızına alaycı sözler
Başka türden bir çatışma
Rekabet sadece saha içinde kalmayacak; “Mercedes-Benz” Stadyumu’nun tribünlerinde her iki milli takımın taraftarları arasında büyük bir karşılaşma yaşanması bekleniyor.
Turnuvada en büyük taraftar desteğini Arjantin aldı; taraftarları maçlardan önce büyük mitingler düzenleyerek dev bayraklar sallıyor ve şenlik havasında tezahüratlar yapıyor.
Buna karşılık, İngiltere taraftarları büyük turnuvalarda milli takımlarına eşlik eden tribün şarkılarıyla ünlüdür; maçın son düdüğü çaldığında seslerinin en yüksek olması umuduyla şarkı söylerken, Arjantinliler ise finale yükselmeyi ve dördüncü yıldızlarına yaklaşmayı kutlamak için gayri resmi marşlarını söylemeyi hayal ediyor.
Ayrıca okuyun: İngiltere’yi kandıracak mı?.. Scaloni taktiksel bir hamle planlıyor
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun