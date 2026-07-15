Arjantin - İngiltere: Sahanın her yerinde mücadeleler

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "Tango Dansçıları" formasıyla 200'den fazla maça çıkmış olmasına rağmen, milli kariyerinde İngiltere milli takımıyla oynayacağı ilk maça hazırlanıyor.

Buenos Aires Times gazetesinin analizine göre, Messi'nin durdurulması, orta saha ile sağ kanat arasında serbestçe hareket edebilmesi, boşlukları değerlendirme yeteneği ve kritik anlarda fark yaratma becerisi nedeniyle İngiltere milli takımı için en büyük zorluklardan birini oluşturuyor.

İngiltere'nin eski savunma oyuncusu ve BBC yorumcusu Mika Richards, "Messi'yi bire bir markaj altına almak imkansız, çünkü pek geriye dönmüyor ve her zaman olmaması gereken boşluklar buluyor. Olağanüstü bir boşluk algısı var ve doğru anda ortaya çıkıyor" dedi.

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