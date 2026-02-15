Arjantin'in La Finalissima'da Lamine Yamal'ı durdurma planı, Lionel Messi'nin takımıyla karşılaşma öncesinde açıklandı

Pazartesi günkü maç öncesinde Flick gazetecilere şunları söyledi: "İlk 45 dakika iyi geçmedi. Bu durumda rekabetçi bir tutum sergileyemedik, her mücadelede, bire bir durumlarda onlar çok daha iyiydi, (daha) dinamikti - takımdan beklediğim budur."

Barcelona teknik direktörü, oyuncularının geri dönüp şampiyonluk mücadelesine devam edeceklerine inandığını ancak bundan sonra takımın birleşik bir performans sergilemesinin önemini vurguladı.

Flick, "Takım olarak oynadığımızda, herkes yüzde 100 performans gösterdiğinde, çok büyük bir kaliteye sahibiz" diye devam etti. "Mağlubiyetler olur, ama önemli olan nasıl tepki verdiğinizdir. Yarın bu tepkiyi görmek istiyorum."

Bu yorumlar, Flick'in Barcelona takımının Atletico'dan bir ders aldığını itiraf etmesinden sonra geldi. "İlk yarıda takım olarak çok iyi oynamadık," diye başladı Flick, ağır yenilginin ardından. "Herkes arasında çok fazla mesafe vardı. İstediğimiz gibi baskı yapamadık. İlk 45 dakikada, hatta daha fazlasında, bir ders aldık. Bazen doğru zamanda bu iyidir. Belki bugün doğru zamandı.

"Takımımla hala gurur duyuyorum, belki bugün ilk 45 dakikada değil, ama tüm sezon boyunca. Sezon boyunca kaç sakatlık yaşadığımızı, nasıl uyum sağladığımızı gördüğünüzde... Bugün ağır bir yenilgi aldık ama takımımla gurur duyuyorum. Geri döneceğiz. Maçların başından başlamamız gerekiyor.

"Atlético oyuncularına baktığınızda, onların daha fazla irade, daha fazla hırs olduğunu görüyorsunuz. Ben de ilk dakikadan itibaren bunu istiyorum. İlk yarıda bunu gösteremedik. İkinci maç var. Bunun için mücadele edeceğiz. Her yarıyı 2-0 kazanabilirsek, bu bizim hedefimiz. Camp Nou'da taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var ve ne olacağını göreceğiz."