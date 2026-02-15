Getty
Arjantin'in La Finalissima'da Lamine Yamal'ı durdurma planı, Lionel Messi'nin takımıyla karşılaşma öncesinde açıklandı
Scaloni'nin Yamal'ı kontrol altına alma planı
Arjantin, 2022'de Wembley'de İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğu elinde tutan takımdır. Lautaro Martinez, Angel Di Maria ve Paulo Dybala'nın golleriyle Albiceleste 3-0 galip gelmiştir. Başlangıçta geçen yıl yapılması planlanan 2026 turnuvası, Mart ayında Katar'da oynanacaktır.
Dikkatler hızla Arjantin'in, dünya futbolunun en iyilerinden biri olarak kabul edilen genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı nasıl durduracağına çevrildi. Yamal, Ekim ayında Ballon d'Or töreninde 2025 Kopa Trophy'yi kazandı ve geçen Mayıs ayında PSG'nin Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmasının ardından Ousmane Dembele'nin ardından ana ödülde ikinci oldu.
Ancak DobleAmarilla'ya göre Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İspanyol kanat oyuncusunu durdurmak için şimdiden bir plan hazırladı. Yayın, Scaloni'nin Arjantin'in sol bekini sürekli olarak desteklemek için çalışkan bir orta saha oyuncusu sahaya süreceğini öne sürüyor.
Bu, teorik olarak "2-1" durumu yaratacak ve Yamal'ın sağ kanattan etkisini sınırlayacaktır. 18 yaşındaki oyuncu, La Liga'da düzenli olarak markaj altında tutuluyor, ancak bu, Yamal'ın 10 gol atmasını ve 8 asist yapmasını engellemedi. Şampiyon takım, bu sezon La Liga'da Real Madrid'i geçerek zirveye çıkmaya çalışıyor.
Barcelona, Atleti yenilgisinden sonra toparlanmak istiyor
Yamal, Pazartesi gecesi Barcelona'nın Girona'ya konuk olacağı maçta bu sayıyı artırmayı umuyor. Blaugrana, Cumartesi gecesi rakibi Real Madrid'in Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmesiyle La Liga'da zirveden düştü.
Barcelona'nın galibiyeti, Hansi Flick'in takımının zirveye dönmesini sağlayacak ve Alman teknik adam, Barcelona'nın hafta ortasında Copa Del Rey'de Atletico Madrid tarafından paramparça edilmesinin ardından oyuncularından acil bir tepki bekliyor olacak.
Atleti, ilk yarıda dört gol atarak, Colchoneros'un Barcelona'yı paramparça ettiği maçta üstünlüğünü gösterdi. Eric Garcia erken bir kendi kalesine gol attı, ardından Antoine Griezmann, Ademola Lookman ve Julian Alvarez, Madrid devinin ilk yarıyı 4-0 önde kapatmasını sağladı.
Merkez savunma oyuncusu Garcia maçın sonlarında kırmızı kart gördü ve Barcelona'ya gelecek hafta Spotify Camp Nou'da oynanacak ikinci maçta neredeyse imkansız bir görev bıraktı.
Barça, Atleti'den bir ders aldı, Flick itiraf etti
Pazartesi günkü maç öncesinde Flick gazetecilere şunları söyledi: "İlk 45 dakika iyi geçmedi. Bu durumda rekabetçi bir tutum sergileyemedik, her mücadelede, bire bir durumlarda onlar çok daha iyiydi, (daha) dinamikti - takımdan beklediğim budur."
Barcelona teknik direktörü, oyuncularının geri dönüp şampiyonluk mücadelesine devam edeceklerine inandığını ancak bundan sonra takımın birleşik bir performans sergilemesinin önemini vurguladı.
Flick, "Takım olarak oynadığımızda, herkes yüzde 100 performans gösterdiğinde, çok büyük bir kaliteye sahibiz" diye devam etti. "Mağlubiyetler olur, ama önemli olan nasıl tepki verdiğinizdir. Yarın bu tepkiyi görmek istiyorum."
Bu yorumlar, Flick'in Barcelona takımının Atletico'dan bir ders aldığını itiraf etmesinden sonra geldi. "İlk yarıda takım olarak çok iyi oynamadık," diye başladı Flick, ağır yenilginin ardından. "Herkes arasında çok fazla mesafe vardı. İstediğimiz gibi baskı yapamadık. İlk 45 dakikada, hatta daha fazlasında, bir ders aldık. Bazen doğru zamanda bu iyidir. Belki bugün doğru zamandı.
"Takımımla hala gurur duyuyorum, belki bugün ilk 45 dakikada değil, ama tüm sezon boyunca. Sezon boyunca kaç sakatlık yaşadığımızı, nasıl uyum sağladığımızı gördüğünüzde... Bugün ağır bir yenilgi aldık ama takımımla gurur duyuyorum. Geri döneceğiz. Maçların başından başlamamız gerekiyor.
"Atlético oyuncularına baktığınızda, onların daha fazla irade, daha fazla hırs olduğunu görüyorsunuz. Ben de ilk dakikadan itibaren bunu istiyorum. İlk yarıda bunu gösteremedik. İkinci maç var. Bunun için mücadele edeceğiz. Her yarıyı 2-0 kazanabilirsek, bu bizim hedefimiz. Camp Nou'da taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var ve ne olacağını göreceğiz."
Barcelona için bundan sonra ne olacak?
Barcelona, Pazartesi günü Girona'ya yaptığı deplasmanın ardından, La Liga şampiyonluğunu başarıyla savunmak için Levante ve Villarreal ile arka arkaya iki iç saha maçı oynayacak.
