Arjantin Cumhurbaşkanından Neymar'a gönderme: "Partilemeyi seviyor bu dansı kaçırması şaşırtıcı"

Getty Images/Goalİdil Erin TetikArjantin Cumhurbaşkanından Neymar'a gönderme: "Partilemeyi seviyor bu dansı kaçırması şaşırtıcı"NeymarBrezilyaArjantin - BrezilyaArjantinDünya Kupası Elemeleri CONMEBOL 1.TurArjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Brezilya'yı 4-1 yendikleri maçın ardından sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almayan Neymar'a gönderme yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaArjantin, Brezilya'yı 4-1 yendiNeymar kas sakatlığı nedeniyle maçı kaçırdıJavier Milei zaferin ardından gönderme yaptıWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱