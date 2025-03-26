Neymar GFXGetty Images/Goal
İdil Erin Tetik

Arjantin Cumhurbaşkanından Neymar'a gönderme: "Partilemeyi seviyor bu dansı kaçırması şaşırtıcı"

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Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Brezilya'yı 4-1 yendikleri maçın ardından sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almayan Neymar'a gönderme yaptı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Arjantin, Brezilya'yı 4-1 yendi
  • Neymar kas sakatlığı nedeniyle maçı kaçırdı
  • Javier Milei zaferin ardından gönderme yaptı
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