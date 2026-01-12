Madrid'in Cidde gezisi, Pazar gecesi İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2'lik acı bir yenilgiyle sona erdi. Defansif hatalar ve ilk yarının kaotik bir şekilde sona ermesiyle tanımlanan maçta, Xabi Alonso'nun takımı Raphinha'nın iki golü ve Robert Lewandowski'nin bir golüyle yenildi. Vinicius Junior ve genç Gonzalo Garcia Los Blancos için gol attıysa da, gece 16. Süper Kupa şampiyonluğunu kazanan Katalanlara aitti.

Ancak Arda Güler için gecenin utancı skor tabelasının ötesine geçti. Maçı kurtarmak için 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahada kaldığı süre boyunca tempoya etki etmekte ve Barcelona savunmasını açmakta zorlandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte hayal kırıklığı doruğa ulaştı. Barcelona yedek kulübesi, şampiyonluğu kutlamak için sahaya koşarken, Güler teknik alanın yakınında, sonuçtan açıkça öfkeli bir şekilde görüldü.

Saha kenarındaki bir su şişesine öfkesini boşaltmak isteyen Güler, sol ayağıyla şiddetle vurdu, ancak çimlerde dengesini kaybetti. Şişeyi uçurmak yerine, orta saha oyuncusunun ayakta duran bacağı kaydı ve sırt üstü yere düştü.