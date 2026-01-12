Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Arda Güler sinir krizi geçirdi! El Clasico'da gündem oldu...

Real Madrid'in Suudi Arabistan'daki kötü performansı, Arda Güler'in viral olan bir anıyla daha da kötüleşti.

  • Arda Güler öfkelendi, yere düştü

    Madrid'in Cidde gezisi, Pazar gecesi İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2'lik acı bir yenilgiyle sona erdi. Defansif hatalar ve ilk yarının kaotik bir şekilde sona ermesiyle tanımlanan maçta, Xabi Alonso'nun takımı Raphinha'nın iki golü ve Robert Lewandowski'nin bir golüyle yenildi. Vinicius Junior ve genç Gonzalo Garcia Los Blancos için gol attıysa da, gece 16. Süper Kupa şampiyonluğunu kazanan Katalanlara aitti.

    Ancak Arda Güler için gecenin utancı skor tabelasının ötesine geçti. Maçı kurtarmak için 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahada kaldığı süre boyunca tempoya etki etmekte ve Barcelona savunmasını açmakta zorlandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte hayal kırıklığı doruğa ulaştı. Barcelona yedek kulübesi, şampiyonluğu kutlamak için sahaya koşarken, Güler teknik alanın yakınında, sonuçtan açıkça öfkeli bir şekilde görüldü.

    Saha kenarındaki bir su şişesine öfkesini boşaltmak isteyen Güler, sol ayağıyla şiddetle vurdu, ancak çimlerde dengesini kaybetti. Şişeyi uçurmak yerine, orta saha oyuncusunun ayakta duran bacağı kaydı ve sırt üstü yere düştü.

  • İşte o anlar

  • Sinir bozucu bir gecenin sembolü

    Bu olay, ne yazık ki Real Madrid için şaşırtıcı bir gecenin belirleyici görüntüsü haline geldi. Kayma, komik bir an olsa da, final boyunca takımı rahatsız eden soğukkanlılık eksikliğini vurguladı. Madrid, ilk yarıda cesurca mücadele etti ve Vinicius Junior muhteşem bir solo golle skoru eşitledi, ancak maçın son dakikalarında oyunu daha iyi yöneten Barcelona karşısında ikinci sırada kaldı.

    Güler'in mücadelesi, yedek oyuncuların dağınık performansının bir göstergesiydi. Kylian Mbappe de dizindeki sorun nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna geç girmesine rağmen durumu değiştiremedi. Bu durumda, genç yıldızlar üzerine büyük bir yük bindi, ancak onlar da beklentileri karşılayamadı.

    Sosyal medya acımasızdı ve rakip taraftarlar, Madrid'in önemli anlarda kaçırdığı sezonu simgeleyen bu videoyu hemen paylaştılar. Raphinha'nın galibiyet golüne yol açan komik hatalar dizisi - Thibaut Courtois'yı yanlış ayağına yönlendiren bir şut - Güler'in saha kenarındaki talihsizliği ile paralellik gösteriyordu. Bu, "neslinin yeteneği"ni gösteren ancak son aylarda savunma performansı ve antrenmanlardaki tutumu ile ilgili sorulara maruz kalan bir oyuncu için acı bir dönüş oldu.

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Alonso üzerindeki baskı artıyor

    Bu yenilgi, Real Madrid'in iç sahaya dönerek cevaplar aramasına neden oldu. Bu, Barcelona'ya karşı üst üste ikinci Süper Kupa finali yenilgisiydi ve bu istatistik Bernabeu yönetimi için hiç de hoş bir durum değil. Bazı gözlemciler tarafından taktiksel düzeni şaşırtıcı olarak nitelendirilen Xabi Alonso'ya, özellikle Barcelona'nın üç gol atmasına neden olan savunma zayıflığı konusunda sorular sorulmaya başlandı.

    Güler için öncelikli görev, bu utanç verici durumu unutup yeniden odaklanmak olacak. Real Madrid oyuncularının hayatları mercek altında geçiyor ve sahadaki performansları iyileştiğinde viral olan talihsizlikler kolayca unutuluyor. Ancak takımın La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisinde olması nedeniyle, sezon kritik bir aşamaya girerken, gerçek ya da mecazi anlamda başka hatalara yer yok.

