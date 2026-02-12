Getty Images Sport
Arda Güler, Real Madrid'de 'çok yüksek egoları olan oyuncular' tarafından 'zorbalığa uğruyor'
Scout, Türk yıldızına karşı 'mobbing' yapıldığını iddia ediyor
Güler'i keşfeden eski Fenerbahçe scouting başkanı Serhat Pekmezci, 20 yaşındaki oyuncunun İspanya'nın başkentinde gördüğü muameleyle ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu. Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, Güler'in takım içinde sistematik olarak izole edildiğini öne sürdü.
Pekmezci, "Arda Güler mobbing'e maruz kalıyor" dedi ve Avrupa'da işyerinde zorbalık ve tacizle sıkça ilişkilendirilen bir terim kullandı. Oyuncu kendisine doğrudan şikayette bulunmamış olsa da, Avrupa şampiyonlarının köpekbalığı akvaryumu gibi ortamında bu durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. "Bana şikayette bulunmadı, ama bunun olacağını biliyordu. Ona sabırlı olmasını söyledim."
Bu iddialar, Madrid'de iç çekişmelerin endişe verici bir tablosunu çiziyor. 2023'te Madrid'e geldiğinden beri Güler, sakatlıklar ve rekabet nedeniyle sık sık ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Ancak Pekmezci, sorunun çok daha kişisel olduğunu ısrarla savunuyor ve soyunma odasındaki belirli bir grubun genç oyuncuya karşı aktif olarak çalıştığını iddia ediyor.
'Çok büyük egoları olan oyuncular' suçlandı
Scout'a göre, Güler'in durgunluğu yetenek eksikliğinden değil, yerleşik yıldızların onu takıma entegre etmeyi reddetmesinden kaynaklanıyor. Toni Kroos ve Luka Modric döneminden geçiş, Güler'in yükselişini müjdelemesi gerekiyordu, ancak Pekmezci, onun kıdemli isimler tarafından engellendiğini iddia ediyor.
"Taciz oyuncular tarafından yapıldı. Arda'yı kabul edemeyen bir grup var; ne yazık ki, bunlar egoları çok yüksek oyuncular" diye iddia etti.
Teknik kalitesinin açıkça ortada olmasına rağmen, sık sık maçların kenarında kalıyor ve pozisyonunun gerektirdiğinden daha az top alıyor. Güler, sezonun ilk aylarında üç gol atarak parlak bir başlangıç yaptı. Son zamanlarda gol sayısı düşse de, La Liga'da yedi, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört asist yaparak asist sayısını artırmaya devam ediyor.
Xabi Alonso'nun ayrılması zehirli kültürle bağlantılı
Madrid taraftarları için belki de en endişe verici olan şey, Pekmezci'nin bu oyuncu gücü dinamiğinin kulübün son dönemdeki yönetimsel çalkantılarının katalizörü olduğuna inanmasıdır. Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından görevi devralan ancak Ocak ayında görevinden alınan Xabi Alonso'nun, bu iç çatlakları yönetmenin imkansız olduğunu düşündüğü bildiriliyor.
Pekmezci, "Xabi Alonso da bu yüzden ayrıldı" diyerek, Basklı teknik direktörün de şu anda Güler'i hedef alan aynı "egoların" bir başka kurbanı olduğunu ima etti.
O zamandan beri görevi Alvaro Arbeloa devraldı, ancak durum pek iyileşmiş gibi görünmüyor. Takımı dengelemekle görevli Arbeloa, oyun kurucuyu kenara itme eğilimini sürdürüyor gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya yenildikleri son maçta, Güler'in oyundan çıkarılmasıyla gerginlik doruğa ulaştı. Güler, sahadan ayrılırken kameraya yakalandı ve gözle görülür bir şekilde sinirliydi, kendi kendine mırıldanıyordu.
Madrid'de sabır tükeniyor
Güler, uzun zamandır mizacıyla övgü topluyordu, ancak stoikliği bile sınanmaya başladı. Pekmezci, "Ona 'Sabırlı ol' dedim. Arda çok sabırlı, çok bilinçli biridir, ancak o bile isyan etmeye başladı" dedi.
20 yaşındaki oyuncu, kariyerinde kritik bir dönemeçte bulunuyor. "Hayalindeki transfer" potansiyel bir kabusa dönüşürken, yaklaşan yaz transfer dönemi büyük önem kazanıyor. İddia edilen "mobbing" devam ederse ve soyunma odasındaki "egolar" kontrol altına alınmazsa, Real Madrid, kendisine adil bir şans verilmediğini düşünen bir neslin yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
Şu an için Güler, zorlu bir döngüde sıkışıp kalmış durumda ve eski mentoru Arbeloa'nın, mevcut soyunma odası hiyerarşisi iktidarda kaldığı sürece asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bir atılım bekliyor.
