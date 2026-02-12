Güler'i keşfeden eski Fenerbahçe scouting başkanı Serhat Pekmezci, 20 yaşındaki oyuncunun İspanya'nın başkentinde gördüğü muameleyle ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu. Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, Güler'in takım içinde sistematik olarak izole edildiğini öne sürdü.

Pekmezci, "Arda Güler mobbing'e maruz kalıyor" dedi ve Avrupa'da işyerinde zorbalık ve tacizle sıkça ilişkilendirilen bir terim kullandı. Oyuncu kendisine doğrudan şikayette bulunmamış olsa da, Avrupa şampiyonlarının köpekbalığı akvaryumu gibi ortamında bu durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. "Bana şikayette bulunmadı, ama bunun olacağını biliyordu. Ona sabırlı olmasını söyledim."

Bu iddialar, Madrid'de iç çekişmelerin endişe verici bir tablosunu çiziyor. 2023'te Madrid'e geldiğinden beri Güler, sakatlıklar ve rekabet nedeniyle sık sık ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Ancak Pekmezci, sorunun çok daha kişisel olduğunu ısrarla savunuyor ve soyunma odasındaki belirli bir grubun genç oyuncuya karşı aktif olarak çalıştığını iddia ediyor.