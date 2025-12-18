Arda Güler’in takım arkadaşı Bellingham düşman çatlattı! Dedikodulara son noktayı koydu

Bellingham ve Amerikalı model Castro arasında olası bir ayrılık söylentileri vardı, ancak Castro Ekim ayında kendi doğum günü mesajıyla bu söylentileri yalanlayarak "Doğum günün kutlu olsun! Seni çok seviyorum!" diye yazmıştı.

Başka bir paylaşımında ise şunları ekledi: "Tanıdığım en düşünceli, iyi kalpli, çalışkan, inanılmaz insan. Bu dünyaya çok fazla ışık getiriyorsun."

Şubat ayında çift, Madrid'in Girona ile oynadığı maçta tribünde görülmüştü . Bellingham, Osasuna maçında tartışmalı bir kırmızı kart gördükten sonra cezalıydı.

Castro daha önce "göz önünde olmayı nasıl bileceğini" bilen biri olarak tanımlanmıştı ve bir gazete kaynağı şu iddiada bulunmuştu: "Kesin olan şu ki, Ashlyn göz önünde olmayı nasıl bileceğini biliyor. Ünlülerin dünyasında yıllarca edindiği deneyimle, özel hayatını gizli tutarken merakı nasıl sürdüreceğini anlıyor. Jude'un dünyasında kalıcı bir yer edinecek mi yoksa arka plana mı çekilecek, bunu zaman gösterecek. Ama şimdilik tek kesin olan şey, Ashlyn nereye giderse gitsin, ilginin onu takip etmesidir."