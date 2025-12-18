Getty Images/@judebellingham on Instagram
Arda Güler’in takım arkadaşı Bellingham düşman çatlattı! Dedikodulara son noktayı koydu
Bellingham'dan paylaşım
Çift, ilişkilerini kamuoyuna duyurduklarından beri sosyal medyada birbirlerinden pek bahsetmediler ve ilişkilerini gösteren paylaşımlar oldukça nadirdi. Ancak Bellingham, bu trendi bozarak sevgilisine doğum gününü kutladı ve Castro'ya Instagram hikayesinde bir dizi fotoğraf eşliğinde şu notu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun aşkım."
- Getty Images Sport
Bellingham düşman çatlattı
Bellingham ve Amerikalı model Castro arasında olası bir ayrılık söylentileri vardı, ancak Castro Ekim ayında kendi doğum günü mesajıyla bu söylentileri yalanlayarak "Doğum günün kutlu olsun! Seni çok seviyorum!" diye yazmıştı.
Başka bir paylaşımında ise şunları ekledi: "Tanıdığım en düşünceli, iyi kalpli, çalışkan, inanılmaz insan. Bu dünyaya çok fazla ışık getiriyorsun."
Şubat ayında çift, Madrid'in Girona ile oynadığı maçta tribünde görülmüştü . Bellingham, Osasuna maçında tartışmalı bir kırmızı kart gördükten sonra cezalıydı.
Castro daha önce "göz önünde olmayı nasıl bileceğini" bilen biri olarak tanımlanmıştı ve bir gazete kaynağı şu iddiada bulunmuştu: "Kesin olan şu ki, Ashlyn göz önünde olmayı nasıl bileceğini biliyor. Ünlülerin dünyasında yıllarca edindiği deneyimle, özel hayatını gizli tutarken merakı nasıl sürdüreceğini anlıyor. Jude'un dünyasında kalıcı bir yer edinecek mi yoksa arka plana mı çekilecek, bunu zaman gösterecek. Ama şimdilik tek kesin olan şey, Ashlyn nereye giderse gitsin, ilginin onu takip etmesidir."
Bellingham'ın takımdaki durumu nasıl?
Bellingham için bu sezon şu ana kadar oldukça durgun geçti; 2023'ten beri yaşadığı bir sorunu gidermek için yaz aylarında omuz ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Ekim ayında daha düzenli olarak forma giymeye başladı ve o ay üst üste üç maçta üç gol atarak Real Madrid'in Juventus, Barcelona ve Valencia'yı yenmesine yardımcı oldu.
Takımının en iyi zamanlarda bile istikrarsız olması da ona yardımcı olmadı. Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenmeyen performansların ardından görevden alınma tehdidi altında olan teknik direktör Xabi Alonso hakkında her türlü spekülasyon yapıldı . Ancak takım, Celta Vigo ve Manchester City'ye karşı üst üste aldığı yenilgilerin ardından Alaves karşısında kritik bir galibiyet elde ederek toparlandı, yine de İspanya'nın en üst liginde lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kalmaya devam ediyor.
Bellingham, Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere kadrosuna geri dönmek için de mücadele verdi. Alman teknik direktör, eski Borussia Dortmund yıldızını Eylül ayındaki Andorra ve Sırbistan maçları için kadroya almamıştı, ancak Bellingham kısa sürede formunu buldu ve Kasım ayı kadrosuna dahil edildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almayı umuyor, ancak Morgan Rogers, Phil Foden ve Cole Palmer ile rekabet halinde.
- Getty Images Sport
Bellingham için sırada ne var?
İngiltere'deki takımlar yılbaşı tatili boyunca oynamaya devam ederken, Bellingham ve Madrid 2025-26 sezonunun geri kalanına yönelik hedeflerini yeniden değerlendirmek ve dinlenmek için biraz zaman ayıracaklar. Çarşamba günü CF Talavera de la Reina ile oynayacakları Kral Kupası maçının ardından, Alonso'nun takımı Bernabeu'da Sevilla ile karşılaşacak ve ardından iki haftalık bir ara verecek. Bir sonraki maçları ise yine evlerinde Real Betis ile olacak.
Ardından 2026 İspanya Süper Kupası'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecekler. Yarı finalde şehir rakipleri Atletico Madrid ile karşılaşacaklar ve kazanan, kupayı kazanma şansı için Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda Barcelona veya Athletic Club'dan biriyle mücadele edecek.
Reklam