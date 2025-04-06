Real Madrid CF v Valencia CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Arda Güler için linç yiyen Carlo Ancelotti'den şok itiraf! Real Madrid'in Valencia yenilgisi ardından konuştu...

Real MadridC. AncelottiReal Madrid - ValenciaValenciaLa Liga

Arda Güler konusunda eleştirilen Carlo Ancelotti'den Real Madrid-Valencia maçının ardından şok itiraf geldi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Ancelotti, Madrid'in şampiyonluk şansı hakkında konuştu
  • Valencia'ya karşı 2-1 yenildiler
  • Barcelona'nın üç puan gerisindeler
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