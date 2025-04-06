Arda Güler için linç yiyen Carlo Ancelotti'den şok itiraf! Real Madrid'in Valencia yenilgisi ardından konuştu...

Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerArda Güler için linç yiyen Carlo Ancelotti'den şok itiraf! Real Madrid'in Valencia yenilgisi ardından konuştu...Real MadridC. AncelottiReal Madrid - ValenciaValenciaLa LigaArda Güler konusunda eleştirilen Carlo Ancelotti'den Real Madrid-Valencia maçının ardından şok itiraf geldi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAncelotti, Madrid'in şampiyonluk şansı hakkında konuştuValencia'ya karşı 2-1 yenildilerBarcelona'nın üç puan gerisindelerFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱