Jude Bellingham’ın, takım oyuncusunun durumu karşısında şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, “Durumu biraz özeldi; çünkü Atletico’ya karşı birkaç dakika oynadı, ancak (Thomas) Tuchel şimdi onu oynatmama kararı aldı. Risk almak istemediler. Jude, iyi antrenmanlar yapacak kadar akıllı ve yarın yardım etmeye hazır. Rekabet ritmini kademeli olarak yeniden kazanması gerekiyor” dedi.

Bellingham’ın İngiltere ile oynamasının planlanıp planlanmadığına ilişkin olarak ise, “Benim herhangi bir planım yoktu; bu, her milli takımın teknik direktörünün kararı. Ama oynamaması da bir sorun değil, oynaması da sorun olmazdı. Geri dönmesinden memnunum ve onu kademeli olarak yeniden hazırlayacağız” diye ekledi.

Kulübün Mbappé’nin yanlış dizini muayene ettiği yönündeki tartışmayla ilgili olarak Arbeloa, “Kylian’ın son günlerde söyledikleri açık: bu bilgiler tamamen doğru değil. Dizinden bahsetmeyi bırakıp gollerine odaklanmanın ve daha önce gösterdiği seviyeye geri dönmesinin zamanı geldi” yorumunu yaptı.

Mbappé’nin takımda diğerlerine göre daha az savunma görevi yapan bir oyuncu olduğu yönündeki sözlerine ise teknik direktör, “Kylian büyük bir bağlılık ruhuna sahip ve ondan ne istediğimi gayet iyi biliyor. Vinicius için de aynı şey geçerli. Forvetler savunmacılardan daha az savunma yapar; aynı şekilde daha çok hücum ederler. Ancak bize her gün, tüm 25 oyuncusuyla bağlı bir takım gerekiyor. Bu aşamada maçları hiçbir çabadan kaçınmadan bitirmeliyiz; sonrasında bu tür oyuncular yetenekleriyle fark yaratır” yanıtını verdi.

Uluslararası ara öncesindeki Madrid derbisinde Mbappé’nin yedek kulübesinde oturması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Arbeloa, “Hayır, kesinlikle hayır. Aramızda her zaman doğrudan bir iletişim ilişkisi vardı. Çoğu şeyi konuştuk. İlk 11’le ilgili kararım da gayet bariz bir karardı” dedi.