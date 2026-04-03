Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

أربيلوا: İspanya ırkçı değil.. Mbappé’nin kadro dışı bırakılması “apaçık bir karar”

İspanyol teknik direktör, milli ara sonrası maçlar konusunda uyarıyor.

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Mısır’la oynanan hazırlık maçında taraftarların İslam karşıtı tezahüratları üzerine gündeme gelen ırkçılık suçlamalarının ardından İspanya’yı savunurken, uluslararası ara öncesinde Madrid derbisinin kadrosundan Kylian Mbappé’yi çıkarma kararına da değindi.

Real Madrid, yarın cumartesi günü La Liga’da deplasmanda Real Mallorca ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını bir puana indirmeyi hedefliyor. Barcelona ise aynı gün akşam saatlerinde güçlü bir maçta Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Arbeloa, bugün cuma sabahı Mallorca maçıyla ilgili konuşmak, sezonun son iki ayında takıma dair görüşlerini paylaşmak; ayrıca Kylian Mbappé, Bellingham’ın durumu ve diğer oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

  • 9 final maçı

    Arbeloa basın toplantısında, “Tüm milli oyuncular sağlıklı bir şekilde döndü, birinci hedefimiz buydu. Ara çoğu için oldukça olumluydu; özellikle de süre aldılar,” dedi.

    “Artık yarınki maçın zorluğunun tamamen farkındayız; çünkü Mallorca’nın puana bizim kadar ihtiyacı var. Hazırız. Aradan sonra deplasmanda oynamak asla kolay değildir. Önümüzde 9 final maçı kaldı ve yarın ilki,” diye ekledi.

    Arada tüm milli oyuncuların performansını takip edip etmediği sorulduğunda, “Elbette herkesi takip etmek zorundayız. Birkaç kişiyle iletişime geçtim ve Arda Güler’i tebrik ettim. Dünya Kupası’nın onun için ne ifade ettiğini, ülkesi için de ne anlam taşıdığını biliyorum. Çok mutluyum ve onu mutlu görmek beni de çok sevindiriyor,” dedi.

    Yarınki maç için takımın ilk 11’inde değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise, “Maçı kazanmak için mümkün olan en iyi takımı sahaya sürmeyi düşünüyorum. Altı gün içinde üç maçımız var; hepsi de üst düzey ve hata payı yok. Yarın mümkün olan en iyi kadroyla sahada olacağım. Ancak her zaman söylediğim gibi: Hepimize ihtiyaç olacak ve maçlar bunu kanıtladı,” diye yanıt verdi.

  • Bellingham ve Mbappé

    Jude Bellingham’ın, takım oyuncusunun durumu karşısında şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, “Durumu biraz özeldi; çünkü Atletico’ya karşı birkaç dakika oynadı, ancak (Thomas) Tuchel şimdi onu oynatmama kararı aldı. Risk almak istemediler. Jude, iyi antrenmanlar yapacak kadar akıllı ve yarın yardım etmeye hazır. Rekabet ritmini kademeli olarak yeniden kazanması gerekiyor” dedi.

    Bellingham’ın İngiltere ile oynamasının planlanıp planlanmadığına ilişkin olarak ise, “Benim herhangi bir planım yoktu; bu, her milli takımın teknik direktörünün kararı. Ama oynamaması da bir sorun değil, oynaması da sorun olmazdı. Geri dönmesinden memnunum ve onu kademeli olarak yeniden hazırlayacağız” diye ekledi.

    Kulübün Mbappé’nin yanlış dizini muayene ettiği yönündeki tartışmayla ilgili olarak Arbeloa, “Kylian’ın son günlerde söyledikleri açık: bu bilgiler tamamen doğru değil. Dizinden bahsetmeyi bırakıp gollerine odaklanmanın ve daha önce gösterdiği seviyeye geri dönmesinin zamanı geldi” yorumunu yaptı.

    Mbappé’nin takımda diğerlerine göre daha az savunma görevi yapan bir oyuncu olduğu yönündeki sözlerine ise teknik direktör, “Kylian büyük bir bağlılık ruhuna sahip ve ondan ne istediğimi gayet iyi biliyor. Vinicius için de aynı şey geçerli. Forvetler savunmacılardan daha az savunma yapar; aynı şekilde daha çok hücum ederler. Ancak bize her gün, tüm 25 oyuncusuyla bağlı bir takım gerekiyor. Bu aşamada maçları hiçbir çabadan kaçınmadan bitirmeliyiz; sonrasında bu tür oyuncular yetenekleriyle fark yaratır” yanıtını verdi.

    Uluslararası ara öncesindeki Madrid derbisinde Mbappé’nin yedek kulübesinde oturması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Arbeloa, “Hayır, kesinlikle hayır. Aramızda her zaman doğrudan bir iletişim ilişkisi vardı. Çoğu şeyi konuştuk. İlk 11’le ilgili kararım da gayet bariz bir karardı” dedi.

  • اللupası molasından sonra oynamak karmaşık bir iştir

    Éder Militão’nun durumu hakkında Arbeloa, “Geri dönecek. Tam anlamıyla hazır olduğunda, muhtemelen dünyanın en iyi stoperi. Henüz onu çalıştırma fırsatım olmadı, ama harika bir savunmacı. Kapasitesi ve lider karakteri sayesinde bize çok yardımcı olacak. Fark yaratan bir oyuncu ve geri dönüşünden çok mutluyuz” dedi.

    Arbeloa’ya, önümüzdeki iki ayda ne olursa olsun gelecek sezon da teknik direktör olarak devam etmeyi hak edip etmediğini düşünüp düşünmediği soruldu. O da “Bu beni meşgul etmiyor. Her zaman söylediğim gibi, son güne kadar burada olacağım. Bu takımın kupalar kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak istiyorum… Bu koltukta kimin oturduğundan bağımsız. Önemli olan tek şey bu” diye yanıt verdi.

    Sezonun son iki ayındaki takımın durumuna dair görüşünü ise şöyle ifade etti: “Olmak istediğimiz yerdeyiz: lig ve Şampiyonlar Ligi için yarışıyoruz. Ama şu an Mallorca’yı düşünmemiz gerekiyor. Her maçı final gibi oynuyoruz ve hata payı yok.”

    Sözlerini şöyle sürdürdü: “Mallorca maçı çok zor; şartlar nedeniyle, rakip nedeniyle ve aradan sonra oynamak her zaman karmaşık olduğu için bende 714 alarm zili çaldırdı. Ama antrenmanlardan yola çıkarak takıma güveniyorum. Hepsinin her şey için savaşmaya hevesli ve odaklı olduğunu görüyorum. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz, ama biz Real Madridiz ve bunu her maçta kanıtlamamız gerekiyor. Çünkü bahar geldiğinde, bu kulüp her zaman elinden gelenin en iyisini ortaya koyar.”

  • İspanya ırkçı değil.

    İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan üzücü olaylara ilişkin yorumunda Arbeloa, “Bence İspanya ırkçı bir ülke değil” diye karşılık verdi.

    “Eğer öyle olsaydı, her hafta sonu sorunlar olurdu. Bazı davranışların ortadan kaldırılması gerekiyor; bunlar benim tek başıma değiştiremeyeceğim şeyler. Ama bu ilkeyi savunmaya devam edeceğim” diye ekledi.

    “İspanya bu tür davranışlarla mücadele etmeyi sürdürmeli; ancak çok büyük ve son derece hoşgörülü bir ülke. Genelleme yapılmamalı, fakat aynı mücadeleye aynı güçle devam edilmeli” diye devam etti.

  • فينيسيوس مزاحı

    Arbeloa’ya İbrahim Díaz için en uygun plan sorulduğunda, “Oynamaya devam etmesi. Zor bir dönemden geçti, ama bunu aşmayı başardı ve sahip olduğu oyuncu kalitesini kanıtladı. Olağanüstü bir takımız ve herkese ihtiyacımız olacak” dedi.

    Vinícius Júnior hakkında ise, “İyi, iyi. Belli ki Carletto (Brezilya’nın teknik direktörü Carlo Ancelotti) ona pek dinlenme fırsatı vermemiş! (gülüyor)” diye konuştu.

    Son olarak, “Real Madrid’in gereklilikleri, Brezilya Milli Takımı’yla yaşadıklarına çok benziyor. Çok fazla maç oynadı, onun için en iyisinin ne olduğuna daha sonra karar vereceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.