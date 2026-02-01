Getty Images Sport
Arbeloa'nın Real Madrid'deki 5 vazgeçilmez futbolcusu açıklandı!
Arbeloa'nın favori oyuncuları
Arbeloa, yıldız oyuncularının çoğunu mümkün olduğunca sık birlikte oynatmak istediğini vurguladı ve yeni teknik direktör, kadrosundaki beş oyuncuyu kilit isimler olarak belirledi. Kulübün yıldız forvetleri Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, önceki dört maçın her dakikasında sahada yer alan oyunculardan ikisi. Arbeloa, hücum hattındaki bu iki sol kanat forvetini dengelemeyi hedefliyor.
Orta sahada Jude Bellingham ve Federico Valverde takımın temel taşlarını oluşturuyor. İngiliz oyuncu, İspanyol başkentinde dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi ve Arbeloa, hücumcu orta saha oyuncusunun yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmaya kararlı. Benzer şekilde, Valverde'nin çok yönlülüğü ve sunduğu enerji, onu Blancos kadrosunun ayrılmaz bir parçası yapıyor.
Eski bir defans oyuncusu olan Arbeloa, hâlâ istikrarlı bir savunma hattı bulamadı. Ancak Thibaut Courtois'yı tartışmasız bir numaralı kalecisi olarak görüyor. Belçikalı kalecinin sakatlanmadığı veya formunda dramatik bir düşüş yaşamadığı sürece yerinin tehlikeye girmesi pek olası değil.
- Getty Images Sport
Ne söylendi?
France24'e göre, beş oyuncunun 'dokunulmaz' olarak kabul edilip edilmediği sorusuna Arbeloa, "Sahada her zaman en iyi oyunculara sahip olmak isteyeceğim" şeklinde yanıt verdi.
Şöyle devam etti: "Takım için ne kadar çok süre müsait olurlarsa, o kadar iyi."
"Bunlar, maçın gidişatını her an değiştirebilecek oyuncular. Madrid taraftarı olmayan ve onları sahada görmek istemeyenler olacaktır, ancak Madrid taraftarlarının en iyi oyuncularının her zaman hazır, her zaman sahada olmasını istediğini tahmin ediyorum."
"Bence bahsi geçen beş oyuncu dünyanın en iyi on oyuncusu arasında yer alıyor, bu yüzden onlara tam güvenim var. Ve bu sadece benim güvenim değil, onları sahaya çıkaran şey performansları."
Arbeloa temkinli
Arbeloa, kulübün hâlâ "oyunumuzda ve her seviyede istediğimiz istikrarı bulmak için çalıştığını" vurguladı ve "Bence şu an ne hayal kırıklığı ne de coşku zamanı" diye ekledi.
Arbeloa, La Liga'da zirveye yakın Barcelona ile aynı tempoyu korumaya çalışırken, "Bu sadece çalışma zamanı, başka bir şey değil" dedi. Madrid, büyük rakiplerinin sadece bir puan gerisinde ve Pazar günü Rayo Vallecano karşısında alacakları bir galibiyetle şampiyonluk yarışında öne geçmeyi umuyorlar.
- Getty
Madrid, Galacticos yapısından uzaklaşıyor mu?
El Larguero'dan Anton Meana, Real Madrid yönetiminde düşünce yapısının değişmekte olduğunu ve en iyi oyuncuları kadroya dahil etmenin modern çağda her zaman işe yaramayabileceğini belirtti.
Şunları belirtti: "Kulüpteki önemli kişilerle konuştuğumda, orta sahada nesiller arası geçişe ilişkin planın başarısız olduğu yönündeki düşünceyi ilk kez algılıyorum."
Arbeloa'nın yorumları, takımı bu yöne doğru götürmeyi hedeflediğinin bir göstergesi olabilir. Yeni teknik direktör, en iyi oyuncularından birkaçını belirledi ve kulüp, bu kilit oyuncuların etrafında bir takım kurmayı, bu eksiklikleri diğer yıldızlarla doldurmak yerine güçlü performansları destekleyecek transferler yapmayı hedefleyebilir.
Tecrübesiz teknik direktör Arbeloa'nın, Alonso dönemindeki performansların üzerinde bir iyileşme sağlaması bekleniyor ve üzerinde büyük bir baskı var. Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, İspanyol devinin Barcelona'nın gerisinde kalması ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk sekizden düşmesiyle sonuçlanan inişli çıkışlı bir performansın ardından görevden alınmıştı. Benfica'ya yenildikten sonra, son 16 turuna otomatik olarak yükselme şansını da kaybettiler.
Reklam