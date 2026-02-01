Arbeloa'nın Real Madrid'deki 5 vazgeçilmez futbolcusu açıklandı!

Arbeloa, yıldız oyuncularının çoğunu mümkün olduğunca sık birlikte oynatmak istediğini vurguladı ve yeni teknik direktör, kadrosundaki beş oyuncuyu kilit isimler olarak belirledi. Kulübün yıldız forvetleri Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, önceki dört maçın her dakikasında sahada yer alan oyunculardan ikisi. Arbeloa, hücum hattındaki bu iki sol kanat forvetini dengelemeyi hedefliyor.

Orta sahada Jude Bellingham ve Federico Valverde takımın temel taşlarını oluşturuyor. İngiliz oyuncu, İspanyol başkentinde dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi ve Arbeloa, hücumcu orta saha oyuncusunun yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmaya kararlı. Benzer şekilde, Valverde'nin çok yönlülüğü ve sunduğu enerji, onu Blancos kadrosunun ayrılmaz bir parçası yapıyor.

Eski bir defans oyuncusu olan Arbeloa, hâlâ istikrarlı bir savunma hattı bulamadı. Ancak Thibaut Courtois'yı tartışmasız bir numaralı kalecisi olarak görüyor. Belçikalı kalecinin sakatlanmadığı veya formunda dramatik bir düşüş yaşamadığı sürece yerinin tehlikeye girmesi pek olası değil.