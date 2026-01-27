Getty Images Sport
Antony, Real Betis'e 'saygısızlık' yaptığı iddialarını reddetti
Kameralar kulübede yaşanan öfke patlamasını kaydetti
Olay, Real Betis’in pazar günü La Liga’da Alaves’e karşı Mendizorroza’da oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta yaşandı. Manuel Pellegrini’nin ekibi için son derece kötü geçen gecede, hayal kırıklığı en net şekilde eski Manchester United oyuncusu Antony’nin davranışlarına yansıdı.
Marca’nın haberine göre 24 yaşındaki futbolcu, çok sayıda eksikle mücadele eden takıma katkı sağlamak için ağrılarına rağmen sahaya çıkmakta ısrar etti. Hafta içinde devam eden kasık (pubis) problemi nedeniyle Selanik’te oynanan Avrupa Ligi maçını kaçıran kanat oyuncusu, lig karşılaşması için kendini hazır hale getirdi. Ancak sahada temposu düşüktü ve keskinlikten uzaktı; bu da oyundan alınmasına yol açtı. İkinci yarıda tansiyon daha da yükseldi.
Ev sahibi ekipte Toni Martinez’in skoru 2-0’a getiren golünün hemen ardından Pellegrini, 59. dakikada üçlü oyuncu değişikliği yaptı. Kulübeye gelen Antony, öfkesini gizleyemedi. Kameralar, yerdeki kıyafetlere sert şekilde tekme attığını, ardından eldivenlerini fırlattığını kaydetti. Devamında yüzünü ellerinin arasına aldığı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştığı anlar da objektiflere yansıdı. Bu ham duygusal tepki büyük yankı uyandırdı.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusundan gece yarısı açıklaması
Yaşananların ardından ortaya atılan iddialar üzerine Antony, pazartesi gecesi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Hikâye bölümünde paylaştığı kısa mesajda, tepkisinin teknik ekibe ya da takım arkadaşlarına saygısızlık değil, içsel bir hayal kırıklığının sonucu olduğunu vurguladı.
“Sezonun kritik bir dönemindeyiz ve en önemli şey Betis,” diye yazan kanat oyuncusu, sosyal medyada yayılan görüntülere de doğrudan değindi:
“Son maçtaki görüntüler rekabetçi ruhumu ve kendimden beklentimi yansıtıyor; kulübe ya da takıma karşı herhangi bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değil. Birlikteyiz, çok çalışıyoruz ve hedeflerimize odaklanmış durumdayız.”
Antony sakatlıkla boğuşuyor
Öfke patlamasının arka planı büyük önem taşıyor. Marca, oyuncunun tepkisinin oyundan alınma kararına değil, tamamen kendi performansına duyduğu öfkeye yönelik olduğunu belirtti. Fiziksel sorunlarına rağmen sahaya çıkmak için kendini zorlayan Antony’nin, maça olumlu etki edememesi onu mental olarak ciddi şekilde yıprattı. Brezilyalı oyuncu bir süredir pubis (kasık) problemi yaşıyor ve bu sakatlık, bir önceki karşılaşmada takımla birlikte seyahat etmesine engel olmuştu. Vitoria’daki maçı kaçırmama konusundaki kararlılığı ise ters tepti; ritmini bulmakta zorlandı ve bu durum kenar çizgide yaşanan görüntülerle sonuçlandı.
- Getty Images Sport
Pellegrini için de acı bir gece
Oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığı, takımın aldığı kötü sonuçla daha da derinleşti. Mağlubiyet, “bu maç Betis’in maçı değildi” şeklinde yorumlanırken, ortaya konan kolektif performans kulüp adına “kötü bir gece” olarak nitelendirildi.
Maç sonrası gündem büyük ölçüde kulübedeki görüntülere odaklansa da Antony, takım içinde bir ayrılık algısı oluşmasını hızlıca engellemeye çalıştı. Kendisinin de “kritik bir dönem” olarak tanımladığı süreçte, gözler şimdi oyuncunun toparlanmasına ve sahada bu yüksek öz beklentiyi daha olumlu sonuçlara dönüştürüp dönüştüremeyeceğine çevrildi.
Reklam