Antony, Real Betis'e 'saygısızlık' yaptığı iddialarını reddetti

Olay, Real Betis’in pazar günü La Liga’da Alaves’e karşı Mendizorroza’da oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta yaşandı. Manuel Pellegrini’nin ekibi için son derece kötü geçen gecede, hayal kırıklığı en net şekilde eski Manchester United oyuncusu Antony’nin davranışlarına yansıdı.

Marca’nın haberine göre 24 yaşındaki futbolcu, çok sayıda eksikle mücadele eden takıma katkı sağlamak için ağrılarına rağmen sahaya çıkmakta ısrar etti. Hafta içinde devam eden kasık (pubis) problemi nedeniyle Selanik’te oynanan Avrupa Ligi maçını kaçıran kanat oyuncusu, lig karşılaşması için kendini hazır hale getirdi. Ancak sahada temposu düşüktü ve keskinlikten uzaktı; bu da oyundan alınmasına yol açtı. İkinci yarıda tansiyon daha da yükseldi.

Ev sahibi ekipte Toni Martinez’in skoru 2-0’a getiren golünün hemen ardından Pellegrini, 59. dakikada üçlü oyuncu değişikliği yaptı. Kulübeye gelen Antony, öfkesini gizleyemedi. Kameralar, yerdeki kıyafetlere sert şekilde tekme attığını, ardından eldivenlerini fırlattığını kaydetti. Devamında yüzünü ellerinin arasına aldığı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştığı anlar da objektiflere yansıdı. Bu ham duygusal tepki büyük yankı uyandırdı.