Antony, Manuel Pellegrini'nin Real Betis yıldızının pubalgia sorunu ile mücadele ettiğini açıklamasıyla, hala birçok açıdan gelişmesi gerektiğini söyledi
Brezilyalılar için pubalji sorunları
Antony son zamanlarda kasık rahatsızlığıyla uğraşıyor. Bu sorun, kalıcı olmasına rağmen, son dört maçında iki gol ve iki asist yaparak takımının son maçlarında etkili olmasını engellemedi. Ancak, kulüp, yaklaşan zorlu maçlar öncesinde oyuncunun tam olarak iyileşmesini ve en iyi fiziksel kondisyonuna kavuşmasını sağlamak için, kanat oyuncusu şu anda sıkı tıbbi gözetim altında yapılandırılmış bir tedavi programına tabi tutuluyor.
Şili'li tecrübeli teknik direktör, La Pizarra de Quintana programına katılarak forvetin gelişimi ve mevcut durumu hakkında açıkça konuştu. Pellegrini, bu yüksek profilli transferle ilgili beklentilere değinirken, 24 yaşındaki oyuncunun aslında gelişme aşamasında olduğu konusunda net konuştu. Teknik direktör, "O, önemli niteliklere sahip bir oyuncu ve birçok açıdan daha da gelişmesi gerekiyor" dedi ve oyuncunun son zamanlarda ilk 11'de yer almamasının nedeni hakkında tıbbi bilgi verdi.
Antony'nin oyunundaki taktiksel yönü hala mercek altında olsa da, Pellegrini şu anda kanat oyuncusunun önündeki en büyük engelin belirli bir sakatlık olduğunu açıkladı. Eski Ajax oyuncusu, tam performansına ulaşmasını engelleyen bir kasık problemiyle mücadele ediyor. Pellegrini, "Pubalji problemi var, ancak çok odaklanmış bir oyuncu. Bizim için ne kadar önemli olabileceğinin çok farkındayız" diyerek teşhisi doğruladı.
Pellegrini uzun vadeli istikrar üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Betis patronuyla yapılan görüşmede, Benito Villamarin'de geçirdiği altı yıllık görev süresinin daha geniş bağlamı da ele alındı. Pellegrini, değişimin ortasında olan bir kulübe geldi ve o günden bu yana kulübü La Liga'da istikrarlı bir güç haline getirdi. Şu anda ligde beşinci sırada yer alan kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için Atletico Madrid'i geçmeyi umuyor.
Pellegrini, "Neyse ki, altı yıl boyunca çok istikrarlı bir dönem geçirdik. Kulübün hedefleri o kadar yüksek değildi, çünkü geldiğimde oldukça kötü bir spor sezonu geçiriyorduk ve bazı ciddi ekonomik sorunlar da vardı" dedi.
Pellegrini'nin felsefesi, kulübün DNA'sını dönüştürdüğüne inandığı günlük çalışmaya dayanıyor. Pellegrini, "Yaptıklarımızla yetinmemek, her gün bir hırs ve talep aşılamak, bu yıllarda bu istikrarı sağlamamıza ve her zaman daha fazlasını hedeflememize olanak tanıdı" diye ekledi.
Isco ve Fornals'ın önemi
Mevcut kadrosuna odaklanan teknik direktör, daha önce Malaga'da çalıştırdığı Isco'nun liderlik özelliklerini övmekten geri kalmadı. Oyun kurucu şu anda sakatlık nedeniyle forma giyemese de, etkisi hala çok büyük. Pellegrini, "Oyuncu olarak gösterdiği bağlılık, olgunluk ve kalitesi nedeniyle kulübün bir numaralı idolü olduğunu düşünüyorum" dedi. "Olgunluğuyla, mümkün olan en kısa sürede sahalara döneceğini düşünüyorum. Çok çalışıyor ve takımın ona çok ihtiyacı var. Onu, başladığı zamanki gibi aynı hırs ve istekle görüyorum. Genç oyuncular için bir örnek."
Bazı önemli yaratıcı oyuncuların yokluğunda, Pablo Fornals son üçte birde boşluğu doldurmak için öne çıktı. Pellegrini, eski West Ham oyuncusunun çok yönlülüğünü ve taktik zekasını Betis'in hücumunun hayati bileşenleri olarak vurguladı. "Benim için bu, futbolda en önemli pozisyon. Her zaman en azından birkaç yaratıcı oyuncuya sahip olmaya çalıştım, çünkü forvetlerin gol atmasını sağlayanlar onlar." diyen Pellegrini, Fornals hakkında şunları ekledi: "Neyse ki çok iyi iş çıkardı ve gol kotasına katkıda bulundu."
İspanyol futbolundan daha fazlasını talep etmek
Son olarak, teknik direktör dikkatini İspanya'daki futbolun durumuna çevirdi, teknik seviyeyi övürken daha fazla eğlence çağrısında bulundu. "İspanya şu anda dünyanın en iyi milli takımına sahip" ve "teknik açıdan en iyi futbolu oynuyor" görüşünü dile getirdi. Ancak, seyirciye sunulan ürünü iyileştirmek için ligin zaman kaybettirme ve sahte sakatlıkları önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor.
Pellegrini şu sonuca vardı: "La Liga'da futbol kalitesi çok yüksek, ancak şov eksikliği var. Yani, aldatmama, daha fazla zaman kazanma, sadece sonuç odaklı olma değil, aynı zamanda oyun yoluyla çekici bir aktivite olma anlamında. Ben fütüristik hedefler değil, mevcut hedefler arıyorum. Umarım son yıllarda gördüğümüze benzer bir Betis görürüz ve her zaman bir adım daha ileri gitme hırsı olur."
