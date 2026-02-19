Antony, Manuel Pellegrini'nin Real Betis yıldızının pubalgia sorunu ile mücadele ettiğini açıklamasıyla, hala birçok açıdan gelişmesi gerektiğini söyledi

Antony son zamanlarda kasık rahatsızlığıyla uğraşıyor. Bu sorun, kalıcı olmasına rağmen, son dört maçında iki gol ve iki asist yaparak takımının son maçlarında etkili olmasını engellemedi. Ancak, kulüp, yaklaşan zorlu maçlar öncesinde oyuncunun tam olarak iyileşmesini ve en iyi fiziksel kondisyonuna kavuşmasını sağlamak için, kanat oyuncusu şu anda sıkı tıbbi gözetim altında yapılandırılmış bir tedavi programına tabi tutuluyor.

Şili'li tecrübeli teknik direktör, La Pizarra de Quintana programına katılarak forvetin gelişimi ve mevcut durumu hakkında açıkça konuştu. Pellegrini, bu yüksek profilli transferle ilgili beklentilere değinirken, 24 yaşındaki oyuncunun aslında gelişme aşamasında olduğu konusunda net konuştu. Teknik direktör, "O, önemli niteliklere sahip bir oyuncu ve birçok açıdan daha da gelişmesi gerekiyor" dedi ve oyuncunun son zamanlarda ilk 11'de yer almamasının nedeni hakkında tıbbi bilgi verdi.

Antony'nin oyunundaki taktiksel yönü hala mercek altında olsa da, Pellegrini şu anda kanat oyuncusunun önündeki en büyük engelin belirli bir sakatlık olduğunu açıkladı. Eski Ajax oyuncusu, tam performansına ulaşmasını engelleyen bir kasık problemiyle mücadele ediyor. Pellegrini, "Pubalji problemi var, ancak çok odaklanmış bir oyuncu. Bizim için ne kadar önemli olabileceğinin çok farkındayız" diyerek teşhisi doğruladı.