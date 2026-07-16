"İtalya hakkında ne söylenebilir ki? Zaten çok fazla şey söylendi. Artık laftan ve siyasetten ziyade eyleme geçme zamanı. Üç Dünya Kupası’nı arka arkaya kaçıramayız: Tam tersi bir başarı elde edildi.” Antonio Conte, hafta başında La Gazzetta dello Sport’a böyle konuştu. Milli takım konusuna değinmek istemedi, çünkü adı Malagò, Maldini ve Leonardo’nun değerlendirdiği adaylar arasında yer alıyor. Şu anda, Serie A kulüplerinin desteklediği eski Napoli teknik direktörü, Mancini ve özellikle de son günlerde yeni Teknik Direktör ve Club Italia Başkanı’nın beğenisi sayesinde sıralamada yükselen Pirlo ile birlikte, İtalya Milli Takımı’nın bir sonraki teknik direktörü olmak için en önde gelen üç adaydan biri. Bir hafta içinde bir karar verilecek; Conte ise geleceğinin nasıl şekilleneceğini bekliyor. Onun gibi bir profile sahip bir isim aranıyor ve isteniyor, ancak kariyerinin bu aşamasında İtalya Milli Takımı önceliği taşıyor.
Çeviri:
Antonio Conte'yi kim çalıştıracak? Milli takımdan yurtdışına
KENDİ ADAYLIĞI
“FIGC başkanı olsaydım, kendimi bu görev için değerlendirirdim.” 2014 ile 2016 yılları arasında İtalya milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Conte, nisan başında teknik direktörlük görevine gelme olasılığı hakkında şöyle konuşmuştu: “Elemeyi kaçırmamız ilk kez olmuyor. Bence üç Dünya Kupası’ndan sonra ciddi bir adım atmak gerekiyor, ancak ben teknik direktörken çok konuşuldu ama pek yardım göremedim. Bence felaketlerde bile kurtarılabilecek şeyler vardır, aksi takdirde şimdi bir hafta boyunca haberler yazılır, herkesin ilgisini çeker ve sonra unutulur. Eğer elemeyi geçseydik herkes zafer çığlıkları atardı, bir orta yol bulalım. Kesinlikle bir şeyler yapılmalı.” 2016’ya kıyasla işler değişti, çok su aktı; on yıl önce Conte’nin günlük motivasyona ihtiyacı vardı, bugün ise 2030 Dünya Kupası’na kadar uzanan uzun vadeli bir projeyle milli takımda enkazın üstüne yeniden inşa etmeye hazır.
ALTERNATİFLER
Malagò ve Maldini, Mancini veya Pirlo’yu tercih etmeye karar verirlerse (Guardiola listeye dahil olmaya devam ediyor, ancak onun gelmesi oldukça zor), Conte durup dinlenmeye, enerjisini yenilemeye ve beklemeye karar verebilir. Teklifler, özellikle Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen çok cazip teklifler, eksik değil; ancak yeni bir projeye atılmak için aceleye gerek yok. O, şüphesiz hâlâ Avrupa futbolunun dev kulüplerine yakışır bir teknik direktör; önümüzdeki sonbaharda ortaya çıkacak seçenekleri de değerlendirebilir: Sezon ortasında göreve gelmeyi tercih etmediği ve fikirlerini aktarmak için zamana ihtiyacı olduğu doğru, ancak değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini de biliyor.
FARKLI ŞEKİLDE DÜŞÜNMEK
Futbol sürekli gelişiyor, zamanın gerisinde kalmamak gerekiyor. Kendimizi kaybetmeden bazı dogmaları ve inançları aşmak gerekiyor: “Her şey değişti,” dedi Conte, La Gazzetta dello Sport’averdiği röportajda, “Artık bir hücum sistemi ve bir savunma sistemi var. Önemli olan referans noktaları: Ben Alisson’dan, ileriye çıkan rakip bek oyuncusunu takip etmesini isterdim. Hücumda 3-2-5 oynayabiliriz ve arka üçlüde iki stoperin yanı sıra bir bek mi olacağına, yoksa belki de geriye çekilen oyun kurucu mu olacağına karar verebiliriz. Ya da 2-3-5 ve hatta 2-2-6. Ama savunma yaparken temel olarak 4-4-2, çoğu zaman da 5-4-1 dizilişiyle oynarsınız. Eski dizilişler artık var olmayan bir futbolu yansıtıyor; farklı bir şekilde düşünmek gerekiyor.” Tıpkı onun yaptığı gibi.
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