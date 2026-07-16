Antonio Conte'yi kim çalıştıracak? Milli takımdan yurtdışına

"İtalya hakkında ne söylenebilir ki? Zaten çok fazla şey söylendi. Artık laftan ve siyasetten ziyade eyleme geçme zamanı. Üç Dünya Kupası’nı arka arkaya kaçıramayız: Tam tersi bir başarı elde edildi.” Antonio Conte, hafta başında La Gazzetta dello Sport’a böyle konuştu. Milli takım konusuna değinmek istemedi, çünkü adı Malagò, Maldini ve Leonardo’nun değerlendirdiği adaylar arasında yer alıyor. Şu anda, Serie A kulüplerinin desteklediği eski Napoli teknik direktörü, Mancini ve özellikle de son günlerde yeni Teknik Direktör ve Club Italia Başkanı’nın beğenisi sayesinde sıralamada yükselen Pirlo ile birlikte, İtalya Milli Takımı’nın bir sonraki teknik direktörü olmak için en önde gelen üç adaydan biri. Bir hafta içinde bir karar verilecek; Conte ise geleceğinin nasıl şekilleneceğini bekliyor. Onun gibi bir profile sahip bir isim aranıyor ve isteniyor, ancak kariyerinin bu aşamasında İtalya Milli Takımı önceliği taşıyor.