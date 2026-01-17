Getty Images Sport
Antonio Conte, Ruben Amorim'i 'kibirli' olarak eleştirdi
Hojlund, United'dan ayrıldıktan sonra Napoli'deki hayatını seviyor
Ruben Amorim yönetiminde gol yollarında istikrar yakalamakta zorlanan Rasmus Hojlund’a, geçen yaz Manchester United’da artık kendisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi. 22 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda 52 maçta yalnızca 10 gol atmasına rağmen Kırmızı Şeytanlar’da kalıp forma mücadelesi vermek istiyordu. Ancak kulüp tarafından adım adım çıkış kapısına yönlendirildi. Eylül ayında İtalya şampiyonu Napoli’ye satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir anlaşmayla transfer olan Højlund ise Antonio Conte’nin yönetiminde adeta yeniden doğdu. Eski Atalanta forveti, bu sezon ligde 16 maçta 6 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi’nde 5 karşılaşmada 2 gol attı, Aralık ayında Bologna’ya karşı kazanılan 2-0’lık finalle Napoli’nin müzesine giden İtalya Süper Kupası’nda da bir kez fileleri havalandırdı.
Amorim, Manchester United’daki görevinden alındı
Hojlund Napoli’de yükselişini sürdürürken, Ruben Amorim ise ocak ayının başında Manchester United’daki görevinden alındı. Eski Sporting CP teknik direktörünün, kulüp yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıkları sonrası görevine son verildiği belirtilirken, 40 yaşındaki çalıştırıcının ısrarla uygulamak istediği 3-4-3 sistemi de yönetim katında eleştiri konusu oldu.
United, Amorim’in ayrılığının ardından sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak eski oyuncularından Michael Carrick’i göreve getirdi.
Kulüp, Amorim’in görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Manchester United Premier League’de altıncı sıradayken, kulüp yönetimi isteksiz de olsa değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar vermiştir. Bu karar, takımın ligde mümkün olan en iyi dereceyi elde etmesi için en iyi fırsatı sunacaktır. Kulüp, Ruben Amorim’e katkıları için teşekkür eder ve kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diler.”
Conte’den Amorim’e Hojlund eleştirisi: Sert sözler
Manchester United’dan ayrılmasının ardından Ruben Amorim’in Rasmus Højlund’a yaklaşımı, Antonio Conte’den sert bir eleştiri aldı. Napoli’nin cumartesi günü ligde Sassuolo’yu konuk edeceği maç öncesinde konuşan; daha önce Chelsea ve Tottenham’da görev yapan Conte, şu ifadeleri kullandı:
“Günümüzde bazı genç teknik insanlar kibirli davranıyor ve uyum sağlamak istemiyor. Genç bir forvet zorlanırken onu geliştirmek yerine suçlamayı tercih ediyorlar. Sürekli şikâyet edip herkesi suçluyorlar, kendileri hariç. Çünkü her şey onlara altın tepside sunulmuş gibi.”
Amorim’in yerine gelen Carrick, United’da havayı değiştirmek istiyor
Hojlund, Conte ve Napoli bu hafta sonu Sassuolo’yu yenerek Serie A lideri Inter’i takibini sürdürmeye çalışırken; Manchester United ise cumartesi günü Old Trafford’da oynanacak derbide Manchester City karşısında moral bulmayı hedefliyor.
Amorim’in yerine göreve gelen ve 2006–2018 yılları arasında United forması giyen Michael Carrick, takımın başındaki ilk maçı öncesinde şunları söyledi: “Dinleyin, burada olmaktan keyif aldığım ve yapmak istediğim için buradayım. Bu pozisyonda olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Görevin süresi ne olursa olsun, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne gerektiğini ve nereye ulaşmamız gerektiğini bildiğime inanıyorum ve buna katkı sağlamaya çalışacağım.”
Geçtiğimiz hafta FA Cup üçüncü turunda Brighton & Hove Albion’a elenerek özgüven kaybı yaşayan bir takımı devralan Carrick, ligde yedinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasındaki Liverpool’un sadece üç puan gerisinde olan oyuncuları için bu dönemi “yeni bir başlangıç” olarak görüyor.
Eski Middlesbrough çalıştırıcısı sözlerini şöyle tamamladı: “Buna gerçekten inanıyorum. Güven, hisler ve atmosfer çok hızlı bir şekilde değişebilir. Oyunculara büyük bir inancım var. Nasıl yapacağımızın tüm detaylarını anlatmayacağım, bu biraz anlamsız olur. Ama taktiksel olarak ve takım kimliği açısından nasıl görünmek istediğimizi, bizi ileriye taşıyacak ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak unsurları çok net biliyoruz.”
