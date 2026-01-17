Antonio Conte, Ruben Amorim'i 'kibirli' olarak eleştirdi

Hojlund, Conte ve Napoli bu hafta sonu Sassuolo’yu yenerek Serie A lideri Inter’i takibini sürdürmeye çalışırken; Manchester United ise cumartesi günü Old Trafford’da oynanacak derbide Manchester City karşısında moral bulmayı hedefliyor.

Amorim’in yerine göreve gelen ve 2006–2018 yılları arasında United forması giyen Michael Carrick, takımın başındaki ilk maçı öncesinde şunları söyledi: “Dinleyin, burada olmaktan keyif aldığım ve yapmak istediğim için buradayım. Bu pozisyonda olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Görevin süresi ne olursa olsun, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne gerektiğini ve nereye ulaşmamız gerektiğini bildiğime inanıyorum ve buna katkı sağlamaya çalışacağım.”

Geçtiğimiz hafta FA Cup üçüncü turunda Brighton & Hove Albion’a elenerek özgüven kaybı yaşayan bir takımı devralan Carrick, ligde yedinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasındaki Liverpool’un sadece üç puan gerisinde olan oyuncuları için bu dönemi “yeni bir başlangıç” olarak görüyor.

Eski Middlesbrough çalıştırıcısı sözlerini şöyle tamamladı: “Buna gerçekten inanıyorum. Güven, hisler ve atmosfer çok hızlı bir şekilde değişebilir. Oyunculara büyük bir inancım var. Nasıl yapacağımızın tüm detaylarını anlatmayacağım, bu biraz anlamsız olur. Ama taktiksel olarak ve takım kimliği açısından nasıl görünmek istediğimizi, bizi ileriye taşıyacak ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak unsurları çok net biliyoruz.”