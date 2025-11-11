Antonio Conte'nin Napoli'deki geleceği belli oldu

Napoli’nin kötü gidişi hafta sonunda da sürdü. Tüm kulvarlarda bu sezonki beşinci yenilgisini alan ekip, ligde Inter ve Roma’nın iki puan gerisine düştü. Son haftalardaki performansları oldukça ikna edicilikten uzak olan Napoli, son beş lig maçında iki kez mağlup olurken hücumda da ciddi bir etkisizlik sergiliyor. Son üç resmi maçında gol bulamayan son şampiyon, yaratıcılık ve bitiricilik konusundaki sorunlarıyla eleştirilerin odağında.

Artan baskı üzerine teknik direktör Antonio Conte, kulüp genelinde hesap verilebilirlik çağrısı yaptı ve şunları söyledi: “Bu işte herkes sorumluluk almalı. İlk hesap verecek kişi benim. Kalp nakli diye bir şey yok; hepimiz yeniden ruhumuzu ve mücadele azmimizi bulmalıyız. Oyuncularda o enerjiyi göremediğim için üzgünüm; bu da iyi bir iş yapmadığım anlamına geliyor.” İtalyan teknik direktör, hem kendi geleceğini hem de takımın durumunu görüşmek üzere kulüp yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Conte, geçen sezon şampiyonluğun ardından Napoli’nin ligi 10. sırada bitirmesinin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı: “Napoli’de şampiyonluktan sonra ligi 10. sırada bitirdiğimizi asla unutmamalıyız. Geçmişi yeniden gündeme getirdiğim için üzgünüm ama kulüple konuşacağım. Zaten ne düşündüğümü biliyorlardı.”