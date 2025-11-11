Getty Images Sport
Antonio Conte'nin Napoli'deki geleceği belli oldu
Napoli bir kez daha tökezledi
Napoli’nin kötü gidişi hafta sonunda da sürdü. Tüm kulvarlarda bu sezonki beşinci yenilgisini alan ekip, ligde Inter ve Roma’nın iki puan gerisine düştü. Son haftalardaki performansları oldukça ikna edicilikten uzak olan Napoli, son beş lig maçında iki kez mağlup olurken hücumda da ciddi bir etkisizlik sergiliyor. Son üç resmi maçında gol bulamayan son şampiyon, yaratıcılık ve bitiricilik konusundaki sorunlarıyla eleştirilerin odağında.
Artan baskı üzerine teknik direktör Antonio Conte, kulüp genelinde hesap verilebilirlik çağrısı yaptı ve şunları söyledi: “Bu işte herkes sorumluluk almalı. İlk hesap verecek kişi benim. Kalp nakli diye bir şey yok; hepimiz yeniden ruhumuzu ve mücadele azmimizi bulmalıyız. Oyuncularda o enerjiyi göremediğim için üzgünüm; bu da iyi bir iş yapmadığım anlamına geliyor.” İtalyan teknik direktör, hem kendi geleceğini hem de takımın durumunu görüşmek üzere kulüp yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.
Conte, geçen sezon şampiyonluğun ardından Napoli’nin ligi 10. sırada bitirmesinin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı: “Napoli’de şampiyonluktan sonra ligi 10. sırada bitirdiğimizi asla unutmamalıyız. Geçmişi yeniden gündeme getirdiğim için üzgünüm ama kulüple konuşacağım. Zaten ne düşündüğümü biliyorlardı.”
De Laurentiis’ten ‘gerçek adam’ Conte’ye övgü
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise X hesabından yaptığı paylaşımda Conte’nin istifa edeceğine dair söylentilere yanıt verdi:
“İnternette Conte’nin istifasına dair bir masalla karşılaştım. Sosyal medyayı çok seviyorum; düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılabildiği modern bir araç. Ama biliyorsunuz, düşünceler her zaman doğru ya da paylaşılası olmuyor. Conte ile benim aramda her zaman ‘üç C’yi –Karakter, Yetkinlik ve Cesaret– benimseyen erkekleri birleştiren özel bir uyum olmuştur. Bu nitelikler sadece Napolililer arasında değil, herkes arasında değer görür. Bazı saçmalıkları okuyan taraftarlara şunu söylüyorum: Napoli’nin, oyuncuların ve benim yanımda Antonio Conte gibi bir ‘gerçek adam’ın bulunmasından gurur duyuyorum. Mesleği uğruna hayatının her saniyesini büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla harcayan biri. Bu, bugün bir kulübe, oyunculara ve Napoli gibi talepkâr taraftarlara verilebilecek en önemli güvencedir.”
İtalyan şampiyonu Napoli’nin inişli çıkışlı dönemi
Antonio Conte, 2024-25 sezonunun başında kötü geçen bir yılın ardından dağınık durumdaki Napoli’yi toparlamak için göreve geldi. Ancak serüveni pek iyi başlamadı; Hellas Verona karşısında alınan 3-0’lık iç saha yenilgisi moral bozucuydu. Yine de Conte kısa sürede duruma uyum sağladı. Alışılmış 3-5-2 dizilişinden vazgeçip elindeki oyuncu grubuna ve Napoli’nin hücum gücüne daha uygun olan 4-3-3 sistemine geçti.
Bu taktiksel değişiklik meyvesini fazlasıyla verdi; Napoli muazzam bir çıkış yakalayarak son hafta Cagliari karşısında aldığı kritik galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Conte’nin en isabetli hamlelerinden biri, Manchester United’dan transfer ettiği Scott McTominay oldu. İskoç orta saha oyuncusu Conte’nin yönetiminde parladı ve Serie A’da ilk sezonunda yılın oyuncusu (MVP) seçildi. Ancak hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Napoli, yeni sezonda bu yoğun tempoya ayak uydurmakta zorlanıyor. Yıldız golcü Romelu Lukaku sezon başında uzun süreli sakatlık yaşarken, takımın beyni Kevin De Bruyne de kısa süre önce sakatlar listesine eklendi. Como ve Eintracht Frankfurt karşısında alınan beraberliklerin ardından Bologna mağlubiyeti, İtalyan şampiyonunu her iki kulvarda da zorlu bir konuma düşürdü.
Napoli, Conte yönetiminde yeniden çıkış umudunda
Napoli yönetimi ve Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte’nin kulüpte kalmasını sağlamaya kararlı. Tecrübeli teknik adamın bilgi birikimine ve liderliğine güvenen kulüp, Lukaku ve De Bruyne’nin yokluğunda takımı yeniden ayağa kaldırmayı umuyor.
