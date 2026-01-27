Getty/GOAL
Antonio Conte, Diego Costa'nın "evde seks bile yapmıyor" iddiasına yanıt verdi
Napoli teknik direktörü, yeniden alevlenen tartışma öncesi “akılsız” eleştirmenleri umursamadı
İki ateşli karakter arasındaki söz düellosu, yüksek profilli Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde yeniden alevlendi. Artık Napoli’nin başında olan Antonio Conte, eski takımı Chelsea ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında, eski forveti Diego Costa’nın açıklamaları hakkında konuştu.
İtalyan çalıştırıcı, özel hayatına dair detaylı bir tartışmaya girmekten kaçınırken, kendisini eleştirenlerin zekâ düzeyine yönelik oldukça sert bir değerlendirmede bulundu. 56 yaşındaki Conte, “Açıkçası insanların gazetelerde ne söylediğini okuyarak enerji harcayan biri değilim,” dedi.
“Futbolun etrafında çok iyi biliyorum ki zeki insanlar da var, kurnaz insanlar da var, akılsız insanlar da var. Bu yüzden ne zeki ne de akılsız insanların söylediklerini okumak için zaman kaybetmiyorum.”
Conte, ardından aralarındaki ilişkinin bozulmasının tek sorumlusunun kendisi olduğu yönündeki algıyı da çürütmeye çalıştı. İspanya Milli Takımı forması da giymiş olan Costa’nın, 2017’de birlikte Premier League şampiyonluğunu kazandıkları sezonda bile sürekli ayrılık arayışında olduğunu savundu.
“Diego Costa benimle bir sezon oynadı, dolayısıyla futbol kısmı hakkında konuşabilirim,” diye devam etti Conte. “Birlikte ligi kazandığımızı düşünüyorum ama o aynı sezon içinde üç kez gitmek istedi. Bunu çok iyi biliyorum. Chelsea’den sonra onun başına ne geldi, onu bilmiyorum.”
- AFP
Costa’dan eski hocasına çok sert kişisel saldırı
Conte’nin bu küçümseyici yanıtı, Costa’nın eski Chelsea orta saha oyuncusu John Obi Mikel’in sunduğu Obi One Podcast’te yaptığı sıra dışı açıklamalara karşılık geldi. 2016-17 sezonunda Conte yönetiminde ligde 20 gol atan Costa, teknik direktörün kişiliği hakkında son derece sert ifadeler kullandı. Conte’nin taktiksel yeteneğini kabul eden deneyimli forvet, buna rağmen hocasının tavırları ve özel hayatına yönelik kişisel ve tuhaf bir çıkış yaptı.
“Bakın, Conte profesyonel bir teknik direktör olarak fena değil,” diyen Costa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama insan olarak, günlük hayatta sahip olabileceğiniz en kötü tip. Gerçekten çok kötü. Kimseye güvenmeyen, her şeyi bildiğini sanan biri. Onunla antrenman yapmaktan keyif almıyorsunuz. Sürekli sinirli, sürekli asık suratlı. Muhtemelen evde seks bile yapmıyordur, çünkü çok hırçın ve acı dolu biri.”
Costa ayrıca, sahadaki başarıya rağmen Cobham’daki antrenman tesislerinde ortamın son derece toksik olduğunu, Conte’nin aşırı sert tutumunun takım için hayatı çekilmez hâle getirdiğini iddia etti.
Meşhur mesaj, Stamford Bridge defterini kapattı
İki isim arasındaki gerilim, Diego Costa’nın Chelsea kariyerinin 2017 yazında olaylı biçimde sona ermesine dayanıyor. Takımı şampiyonluğa taşımasına rağmen Costa’ya, teknik direktörden gelen bir kısa mesajla artık kendisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi.
Bu olay, Premier League tarihine geçen anlardan biri olarak hafızalara kazındı.
Costa, söz konusu mesajlaşmanın içeriğini John Obi Mikel’e anlatarak, teknik direktörün kendisini gözden çıkarmak için uygun anı beklediğini iddia etti: “Şöyle yazdım: ‘Hocam, gelecek sezon beni düşünüp düşünmediğinizi bilmek istiyorum.’ O da bana şu yanıtı verdi: ‘Diego, yaptıkların için teşekkür ederim ama seni düşünmüyorum.’ Böyle bir anı kolluyordu. Taraftarlar da onun tarafındaydı.” Tecrübeli forvet, mesajı hemen Chelsea yöneticisi Marina Granovskaia’ya ilettiğini ve Granovskaia’nın bu duruma büyük tepki gösterdiğini de sözlerine ekledi: “Mesajı Marina’ya gönderdim ve bana hemen, bunun yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi.”
- Getty Images Sport
Şampiyonluk sezonuna dair çelişen anlatımlar
Conte, birlikte geçirdikleri tek sezonda Costa’nın sürekli ayrılık peşinde olduğunu savunurken, Costa ise teknik direktör engeli olmasaydı takım arkadaşları tarafından yeniden kabul edileceğini öne sürüyor.
“Yazık oldu çünkü Chelsea’de çok mutluydum ama kulüpte sorun çıkarmak istemedim,” diyen Costa, şöyle devam etti: “Geri dönseydim, oyuncular beni istiyordu ama kimse onu sevmiyordu. Zaten bu yüzden orada uzun süre kalamadı.”
Costa, sezonun ardından Atletico Madrid’e geri dönerken; Conte ise Stamford Bridge’de bir sezon daha görev yaptı, FA Cup’ı kazandıktan sonra görevden alındı.
