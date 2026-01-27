Antonio Conte, Diego Costa'nın "evde seks bile yapmıyor" iddiasına yanıt verdi

İki ateşli karakter arasındaki söz düellosu, yüksek profilli Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde yeniden alevlendi. Artık Napoli’nin başında olan Antonio Conte, eski takımı Chelsea ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında, eski forveti Diego Costa’nın açıklamaları hakkında konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, özel hayatına dair detaylı bir tartışmaya girmekten kaçınırken, kendisini eleştirenlerin zekâ düzeyine yönelik oldukça sert bir değerlendirmede bulundu. 56 yaşındaki Conte, “Açıkçası insanların gazetelerde ne söylediğini okuyarak enerji harcayan biri değilim,” dedi.

“Futbolun etrafında çok iyi biliyorum ki zeki insanlar da var, kurnaz insanlar da var, akılsız insanlar da var. Bu yüzden ne zeki ne de akılsız insanların söylediklerini okumak için zaman kaybetmiyorum.”

Conte, ardından aralarındaki ilişkinin bozulmasının tek sorumlusunun kendisi olduğu yönündeki algıyı da çürütmeye çalıştı. İspanya Milli Takımı forması da giymiş olan Costa’nın, 2017’de birlikte Premier League şampiyonluğunu kazandıkları sezonda bile sürekli ayrılık arayışında olduğunu savundu.

“Diego Costa benimle bir sezon oynadı, dolayısıyla futbol kısmı hakkında konuşabilirim,” diye devam etti Conte. “Birlikte ligi kazandığımızı düşünüyorum ama o aynı sezon içinde üç kez gitmek istedi. Bunu çok iyi biliyorum. Chelsea’den sonra onun başına ne geldi, onu bilmiyorum.”