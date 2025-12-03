Getty Images/Goal
Antonio Cassano'nun Jose Mourinho-Massimiliano Allegri örneği futbol dünyasını şoke etti!
Cassano, Serie A liderlerini sert bir şekilde eleştirdi
Cassano, Allegri ve Mourinho arasında keskin bir karşılaştırma yaparak, her iki teknik direktörün de başka bir dönemin kalıntıları haline geldiğini savundu. Milan'ın geleneksel değerleri olan hücum gücü, zarafet ve etkileyici futbolun ihanete uğradığını düşündüğünü belirtti. Onun gözünde, Allegri'nin Milan'ı bu ideallerle doğrudan çelişiyor.
Viva El Football podcast'inde konuşan Cassano, Milan'ın yaklaşımını sert bir şekilde eleştirdi ve Allegri'nin yönetiminde kulübün kimliğinin aşındığını öne sürdü.
"Mourinho'nun bittiğini ve er ya da geç unutulacağını söylediğimi hatırlayın. Aynı şey Allegri'ye de olacak" dedi.
"2025 yılında Milan'ın teknik direktörü yüzünden berbat bir futbol oynadığını hayal edemiyorum: Milan tarih, güzellik, estetik ve kalitedir. Peki ne yapıyorlar? Herkes kalecinin önünde oturuyor; derinlik yok, sonra topu geri kazanıyorsunuz, kontra atağa çıkıp gol atıyorsunuz."
Tüm eleştirilere rağmen, Milan'ın rakamları güçlü. 13 Serie A maçında 19 gol attılar ve sadece 9 gol yediler. Takım, Allegri'nin antrenörlük stilinin karakteristik özelliği olan savunma sağlamlığıyla övünüyor. Ancak Cassano, özellikle onlarca yıllık sanatsal futbol üzerine kurulu bir kulüpte, sonuçların tek başına menajeri eleştirilerden koruyamayacağını savunuyor.
Mourinho gözden düştü
Cassano'nun Mourinho ile yaptığı karşılaştırma, Portekizli teknik adamın son dönemdeki zorluklarının hala taze olduğu bir zamanda geldi. Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica'ya yenildikten sonra görevinden alınarak, sadece 62 maç süren zorlu bir döneminin ardından bu yılın başlarında Fenerbahçe'den ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde iki şampiyonluğu bulunan eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, Türkiye'de zorlu bir dönem geçirdi ve özellikle hakem kararları konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Portekiz'e döndükten sonra, yanlış projeyi seçtiğini açıkça itiraf etti.
"Şu ana kadar kariyerim çok zengin geçti; farklı ülkelerde dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırdım" dedi Benfica'nın başına ikinci kez geçtikten sonra. "Yanlış bir seçim yaptım; bazen Portekizce'de doğru kelimeyi bulamıyorum... Pişmanlık duymuyorum, çünkü pişmanlık hayatımızda bize hiçbir fayda sağlamaz, ancak neyi iyi yaptığımızın ve neyi yanlış yaptığımızın farkındayız. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım; benim kültürel seviyem değildi, benim futbol seviyem değildi, benim seviyem değildi. Elbette, son güne kadar her şeyimi verdim."
Eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç daha sonra bu ayrılığa daha fazla ışık tuttu ve bunu "acı verici" olarak nitelendirirken, kulübün Türk tarafının beklentilerine uygun daha geniş bir stile ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Koç, "Mourinho'yu neden bıraktık? Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılıktı. Aramızdaki kimya mükemmeldi ve başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük bir başarıydı. Her şeyden öte, arkadaş olduğum birinden ayrılmak zordu. Onu transfer ettiğimizde, teknik direktörümüzün defansif bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ancak sezon sonunda daha dominant bir oyun oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 gol ve 99 puan kazanmak bizim genetik kodumuzdur.
"Benfica'ya elenmek sorun değildi, ama elenme şeklimiz kabul edilemezdi. Bu, geçen yılki futbolun devam edeceğini hissettirdi. Bu noktada bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yollarımızı ayırdık. Bu tür futbol Avrupa'da işe yarıyor, ama Türkiye'de çoğu maçta rakipleri ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düştükten sonra öne geçmek için mücadele ediyoruz."
Cassano'nun suçlamalarındaki acı bir ironi
Cassano, şu anda sert bir şekilde eleştirdiği aynı kişinin yönetiminde kariyerinin tek Serie A şampiyonluğunu kazandı. 2010-11 sezonunda Allegri'nin Milan'ın başında olduğu dönemde Scudetto şampiyonluğuna ulaştı, ancak bu ortak başarı, Cassano'nun mesajını yumuşatmaya yetmedi. Mourinho ise Benfica'da kendini toparlamış görünüyor. Lizbon'da sallantılı bir başlangıçtan sonra, takımı Liga Portugal'da Porto'nun altı puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi ve şimdi Cuma akşamı Sporting ile oynayacakları maçta çok daha rekabetçi görünüyor.
Allegri yöntemlerini değiştirmeyecek gibi görünüyor
Tüm eleştirilere rağmen, Allegri'nin Milan takımı Serie A şampiyonluk yarışında sağlam bir şekilde yerini koruyor ve savunma açısından da oldukça güçlü. Bu nedenle, İtalyan teknik adam Cassano'nun eleştirilerini gürültü olarak görmezden gelip, kendi yolunda ilerlemeye devam edebilir. Rossoneri, Perşembe günü Coppa Italia son 16 turunda Lazio deplasmanında mücadelesine devam edecek.
