Cassano'nun Mourinho ile yaptığı karşılaştırma, Portekizli teknik adamın son dönemdeki zorluklarının hala taze olduğu bir zamanda geldi. Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica'ya yenildikten sonra görevinden alınarak, sadece 62 maç süren zorlu bir döneminin ardından bu yılın başlarında Fenerbahçe'den ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde iki şampiyonluğu bulunan eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, Türkiye'de zorlu bir dönem geçirdi ve özellikle hakem kararları konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Portekiz'e döndükten sonra, yanlış projeyi seçtiğini açıkça itiraf etti.

"Şu ana kadar kariyerim çok zengin geçti; farklı ülkelerde dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırdım" dedi Benfica'nın başına ikinci kez geçtikten sonra. "Yanlış bir seçim yaptım; bazen Portekizce'de doğru kelimeyi bulamıyorum... Pişmanlık duymuyorum, çünkü pişmanlık hayatımızda bize hiçbir fayda sağlamaz, ancak neyi iyi yaptığımızın ve neyi yanlış yaptığımızın farkındayız. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım; benim kültürel seviyem değildi, benim futbol seviyem değildi, benim seviyem değildi. Elbette, son güne kadar her şeyimi verdim."

Eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç daha sonra bu ayrılığa daha fazla ışık tuttu ve bunu "acı verici" olarak nitelendirirken, kulübün Türk tarafının beklentilerine uygun daha geniş bir stile ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Koç, "Mourinho'yu neden bıraktık? Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılıktı. Aramızdaki kimya mükemmeldi ve başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük bir başarıydı. Her şeyden öte, arkadaş olduğum birinden ayrılmak zordu. Onu transfer ettiğimizde, teknik direktörümüzün defansif bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ancak sezon sonunda daha dominant bir oyun oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 gol ve 99 puan kazanmak bizim genetik kodumuzdur.

"Benfica'ya elenmek sorun değildi, ama elenme şeklimiz kabul edilemezdi. Bu, geçen yılki futbolun devam edeceğini hissettirdi. Bu noktada bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yollarımızı ayırdık. Bu tür futbol Avrupa'da işe yarıyor, ama Türkiye'de çoğu maçta rakipleri ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düştükten sonra öne geçmek için mücadele ediyoruz."