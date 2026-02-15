Antonela Roccuzzo, Lionel Messi'den aldığı devasa Sevgililer Günü hediyesini sergiliyor

Messi ve Roccuzzo çocukluk aşıklarıdır ve Haziran 2017'de Arjantin'in Rosario kentinde evlenerek neredeyse 10 yıldır evlidirler. Roccuzzo artık sadece Messi'nin eşi olarak görülmüyor, aynı zamanda Anastasia Beverly Hills'in ünlü yüzü haline geldi.

Markanın kurucusu Anastasia Soare, Roccuzzo ile ilk kez Victoria Beckham'ın bir partisinde tanıştı ve onu modern bir kadın olarak tanımlıyor.

Soare, "Antonela'yı çekici kılan şey dengesi. O, sadık bir anne, harika bir eş ve dürüst bir insan" dedi.

ELLE dergisine verdiği röportajda Roccuzzo, kocası Messi'nin hayatı hakkında bazı bilgiler verdi. Beslenme, diyet ve iyileşme hakkında konuşan Roccuzzo, "Kocam, yaptığı iş nedeniyle her zaman diyette olmak zorunda. Sağlıklı beslenmeliyiz. Alkol almıyoruz ve sigara içmiyoruz. Her şeyi organik yapmaya çalışıyoruz. Egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık bir araya geliyor - bu bir yaşam tarzı."

