Antonela Roccuzzo, Lionel Messi'den aldığı devasa Sevgililer Günü hediyesini sergiliyor
Roccuzzo, Messi'nin daha yumuşak tarafını vurguluyor
Spot ışıklarından uzak bir şekilde, Messi Sevgililer Günü'nde eşi Roccuzzo'ya akşam yemeği ve hediyelerle sürpriz yaptı ve bu romantik jestler kısa sürede viral oldu. Messi, özel hayatını gizli tutmasıyla tanınıyor ve 14 Şubat da farklı değildi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, sevgisini ifade etmek için basit ama etkili detaylarla bu günü kutladı.
Roccuzzo, Instagram'da ikilinin akşam yemeğinde çekilmiş fotoğraflarını, "LOVE" etiketli çikolata kaplı çilekleri ve Miami sahilinin manzarasını paylaşarak Messi'nin daha yumuşak tarafını gözler önüne serdi.
Ayrıca Roccuzzo, Sevgililer Günü'nde Messi'den aldığı dev peluş ayıyı da gösterdi.
Roccuzzo ve Messi 2017 yılında evlendi.
Messi ve Roccuzzo çocukluk aşıklarıdır ve Haziran 2017'de Arjantin'in Rosario kentinde evlenerek neredeyse 10 yıldır evlidirler. Roccuzzo artık sadece Messi'nin eşi olarak görülmüyor, aynı zamanda Anastasia Beverly Hills'in ünlü yüzü haline geldi.
Markanın kurucusu Anastasia Soare, Roccuzzo ile ilk kez Victoria Beckham'ın bir partisinde tanıştı ve onu modern bir kadın olarak tanımlıyor.
Soare, "Antonela'yı çekici kılan şey dengesi. O, sadık bir anne, harika bir eş ve dürüst bir insan" dedi.
ELLE dergisine verdiği röportajda Roccuzzo, kocası Messi'nin hayatı hakkında bazı bilgiler verdi. Beslenme, diyet ve iyileşme hakkında konuşan Roccuzzo, "Kocam, yaptığı iş nedeniyle her zaman diyette olmak zorunda. Sağlıklı beslenmeliyiz. Alkol almıyoruz ve sigara içmiyoruz. Her şeyi organik yapmaya çalışıyoruz. Egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık bir araya geliyor - bu bir yaşam tarzı."
"Ben boktan bir şeyden daha tuhafım" diyor Messi.
Messi daha önce özel hayatı ve mahremiyetine verdiği değer hakkında konuşmuş ve geçen yaz da aynı şeyi söylemişti. "Tabii ki, evime girdiğimde, ailemle birlikteyken. Herkes gibi normal bir baba, normal bir eş olmaya çalışıyorum, hepimizin sahip olduğu sorumlulukları üstleniyorum, bir baba, bir eş olarak, ve normal bir insan olmaya çalışıyorum," demişti Messi.
"Dışarıda başıma gelen her şeyin - şöhret [ve] tanınırlık - ötesindeyim. Evimde, herkes gibi çok normal bir insanım. Çocukları disipline ediyorum, sınırlar koyuyorum, onlarla ve eşimle oynuyor ve paylaşıyorum ve çok normal bir hayat yaşıyorum."
Arjantinli milli oyuncu, Marca'ya verdiği röportajda biraz tuhaf biri olduğunu da iddia etmişti: "Ben çok tuhaf biriyim. Yalnız kalmayı gerçekten seviyorum, yalnız olmaktan keyif alıyorum. Evde üç çocuğun her yerde koşturması beni yoruyor ve yalnız kalmak hoşuma gidiyor. Çok düzenli biriyim, günümü belirli bir şekilde planladığımda ortada bir şey olup her şeyi değiştirirse çok rahatsız oluyorum."
Messi Dünya Kupası'nda yer alacak mı?
Messi, geçen sezon Inter Miami'de etkili bir performans sergiledi ve Herons Aralık ayında MLS Kupası'nı kazandı. Javier Mascherano'nun takımı, Fort Lauderdale'deki Chase Stadyumu'nda Vancouver Whitecaps'ı 3-1 yendi. Edier Ocampo'nun kendi kalesine attığı gol, ikinci yarıda Rodrigo De Paul'un golü ve Tadeo Allende'nin son dakikalarda attığı gol, Miami ekibinin galibiyetini kesinleştirdi.
Ancak Messi'nin bu yılın sonlarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyip giymeyeceği henüz belli değil. 38 yaşındaki oyuncuya daha önce şampiyonun savunucusu olarak oynayıp oynamayacağı sorulduğunda, "Umarım orada olabilirim. Daha önce de orada olmak istediğimi söylemiştim. En kötü ihtimalle, maçı canlı izleyeceğim, ama bu özel bir şey olacak. Dünya Kupası herkes için, her ülke için özeldir - özellikle bizim için, çünkü biz bunu tamamen farklı bir şekilde yaşıyoruz."
Baş antrenör Lionel Scaloni ile yaptığı görüşmeler hakkında ise şunları ekledi: "Gerçek şu ki, bu konuyu konuştuk. O da anlıyor ve bu konuyu çok tartıştık. Bana her zaman, herhangi bir rolde orada olmamı istediğini söylüyor. Aramızda büyük bir güven ilişkisi var ve her şeyi konuşabiliyoruz."
Bu arada, 2026 MLS sezonu önümüzdeki hafta sonu başlıyor ve Inter Miami, MLS Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak.
