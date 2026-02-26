Antoine Griezmann, MLS transfer dönemi kapanmadan önce Orlando City'ye transfer olmak üzereyken Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor

Griezmann'ın, uzun süredir hayalini kurduğu Major League Soccer'da oynamak için efsanevi Atletico kariyerine son verme noktasına geldiği bildiriliyor. Cadena SER'e göre, Dünya Kupası şampiyonu, Orlando City'ye sansasyonel bir transfer için adımlarını hızlandırıyor ve anlaşmanın mevcut MLS kayıt dönemi kapanmadan önce sonuçlandırılması bekleniyor. Bu sezon Diego Simeone için kilit bir figür olmasına rağmen, 34 yaşındaki oyuncu Metropolitano'yu Florida'nın güneşli havasıyla değiştirmeye hazır görünüyor.

Son günlerde görüşmelerin önemli ölçüde hızlandığı bildirildi. Griezmann'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilgisi hiçbir zaman sır olmamasına rağmen, Atleti'nin Şampiyonlar Ligi ve yerel kupa müsabakalarındaki devam eden taahhütleri göz önüne alındığında, transferin zamanlaması birçok kişiyi şaşırttı. Ancak, Amerikan projesinin cazibesi, Avrupa kampanyasını bitirme arzusunu nihayetinde gölgede bırakmış görünüyor.