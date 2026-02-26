Getty Images Sport
Antoine Griezmann, MLS transfer dönemi kapanmadan önce Orlando City'ye transfer olmak üzereyken Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor
Griezmann, sezon ortasında MLS'ye şok transferine yaklaşıyor
Griezmann'ın, uzun süredir hayalini kurduğu Major League Soccer'da oynamak için efsanevi Atletico kariyerine son verme noktasına geldiği bildiriliyor. Cadena SER'e göre, Dünya Kupası şampiyonu, Orlando City'ye sansasyonel bir transfer için adımlarını hızlandırıyor ve anlaşmanın mevcut MLS kayıt dönemi kapanmadan önce sonuçlandırılması bekleniyor. Bu sezon Diego Simeone için kilit bir figür olmasına rağmen, 34 yaşındaki oyuncu Metropolitano'yu Florida'nın güneşli havasıyla değiştirmeye hazır görünüyor.
Son günlerde görüşmelerin önemli ölçüde hızlandığı bildirildi. Griezmann'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilgisi hiçbir zaman sır olmamasına rağmen, Atleti'nin Şampiyonlar Ligi ve yerel kupa müsabakalarındaki devam eden taahhütleri göz önüne alındığında, transferin zamanlaması birçok kişiyi şaşırttı. Ancak, Amerikan projesinin cazibesi, Avrupa kampanyasını bitirme arzusunu nihayetinde gölgede bırakmış görünüyor.
Griezmann'ın ayrılışıyla ilgili içeriden gelen bilgiler
Görüşmelerin ileri aşamada olmasına rağmen, Griezmann'ın vedası şiirsel bir veda olabilmesi için özenle planlandı. Fransız oyuncunun, Atlantik'i geçmeden önce Los Rojiblancos için üç maç daha oynaması bekleniyor. Bu program, Oviedo ile oynanacak deplasman maçı ve Barcelona ile oynanacak yüksek riskli Copa del Rey yarı final ikinci maçını içeriyor. Son maçı, 7 Mart'ta Metropolitano'da, profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Real Sociedad ile oynanacak ve İspanya'daki kariyerinde bir döngünün tamamlanmasını simgeleyecek.
Orlando City'nin takibi aralıksız devam etti ve sportif direktör Ricardo Pereira, ayrıntıları kesinleştirmek için İspanya'ya birçok kez seyahat etti. Inter Miami daha önce bu forvetle ilgileniyordu, ancak Designated Player kontenjanını boşaltamamaları Lions'a kapıyı açtı. Atleti'nin Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa mücadelesinin ortasında olması nedeniyle anlaşmanın karmaşıklığı hala yüksek, ancak mevcut momentum, oyuncunun kişisel hedeflerini karşılamak için bir anlaşmanın yakında imzalanacağını gösteriyor.
Simeone transfer için onay verdi
Griezmann'ın Madrid'deki en büyük başarılarının mimarı olan Diego Simeone, olası ayrılık konusunda felsefi bir tavır sergiledi. Son Avrupa başarılarının ardından Arjantinli teknik direktöre Orlando City ile olan bağlantıları hakkında doğrudan soru soruldu. Simeone, transferi engellemek yerine duygusal bir şekilde "Umarım kendisi için en iyisini ve gerçekten istediği şeyi seçer, istediği şeye layık" diyerek ona destek verdi. Bu düşünceli tavır, kulübün günümüzün en büyük ikonunun isteklerini yerine getirmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Atleti patronu, Fransız oyuncunun gelişimine duyduğu hayranlığı hiç gizlememişti ve daha önce şöyle demişti: "Antoine'a ve Atletico Madrid'de geçirdiği zamana minnettarım. 200 gol attı, bu çılgınca. Geldiği zamanı hatırlıyorum. Sol kanatta kısa boylu bir kanat oyuncusuydu ve onu bire bir ve hücum orta saha oyuncusu olarak oynamaya davet ettik ve o da dünya şampiyonu olacak kadar büyüdü. Çabası ve çalışkanlığıyla her zaman bir rol model olmuştur ve bugün hak ettiği teşekkürleri aldı. Bize verdiği her şey için, bize verdiği ve vermeye devam edeceği her şey için minnettarız, çünkü yetenek yaş tanımaz."
Orlando City neden tercih edilen destinasyon?
Son haberlere göre, Florida merkezli franchise haftalardır Fransız oyuncunun transferini hızlandırmak için baskı yapıyor. Griezmann, Amerikan kültürüne olan sevgisinden, özellikle NBA ve NFL'ye olan tutkusundan sık sık bahsetmiş ve sık sık Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil yapmıştır. Inter Miami veya Los Angeles FC gibi diğer MLS ağır topları geçmişte bu transferle bağlantılı olsa da, Orlando City projesinde lider rol sunarak kendilerini sıranın en önüne yerleştirmeyi başarmıştır.
Madrid için, sezon ortasında takımın sembolünü kaybetmek, Simeone'nin taktiksel düzeni için önemli bir darbe anlamına geliyor. Griezmann, rolünün azalacağına dair beklentileri boşa çıkararak, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Ancak kulüp, en iyi yıllarını bu forma için harcayan oyuncunun isteğini saygıyla karşılamaya hazır görünüyor. MLS transfer dönemi sona ererken, futbol dünyası son zamanların en çok ses getiren sezon ortası transferlerinden birinin resmi olarak onaylanmasını bekliyor.
