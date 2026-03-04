Antoine Griezmann'ın transferi askıya alındı, çünkü Barcelona'ya karşı kazanılan zafer, Atletico Madrid yıldızının Orlando City transfer planında değişikliklere yol açtı

Griezmann'ın kararının ardındaki temel motivasyon, Diego Simeone yönetiminde büyük bir şampiyonluk kazanma arzusu. Kulüp için rekor bir 210 gol atmasına rağmen, Fransız oyuncunun Los Rojiblancos ile kazandığı son büyük başarı 2018 UEFA Süper Kupası oldu ve Barcelona'da oynadığı dönemde takımın 2021 LaLiga zaferini kaçırdı.

Atletico, Salı günü Camp Nou'da oynanan yarı final ikinci maçında Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi ve şimdi eski takımı Real Sociedad veya Athletic Club ile karşılaşacak. Griezmann, kalarak bu son derece kişisel kupa arayışını sürdürebilecek ve potansiyel olarak şiirsel bir veda yaşayabilecek.