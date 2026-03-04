Getty Images Sport
Antoine Griezmann'ın transferi askıya alındı, çünkü Barcelona'ya karşı kazanılan zafer, Atletico Madrid yıldızının Orlando City transfer planında değişikliklere yol açtı
Askıya alınan MLS transferi
ESPN'ye göre Griezmann,bu sezon MLS kulübü Orlando City'ye olası transferini askıya aldı. Florida merkezli kulüp, 34 yaşındaki oyuncunun 26 Mart'taki MLS transfer dönemi bitmeden önce gelmesi şartıyla bir teklifte bulunarak acil bir anlaşma için baskı yapıyordu.
Ancak, Atletico Madrid'in 18 Nisan'da oynanacak Copa del Rey finaline yükselmesiyle, takvim çakışması yaşandı. Orlando'nun Temmuz ayında yaz transfer dönemi başladığında başka alternatifleri değerlendirebileceğini bilen Griezmann, yine de İspanya'nın başkentindeki mevcut spor taahhütlerine öncelik vermeyi tercih etti.
Son kupayı kovalamak
Griezmann'ın kararının ardındaki temel motivasyon, Diego Simeone yönetiminde büyük bir şampiyonluk kazanma arzusu. Kulüp için rekor bir 210 gol atmasına rağmen, Fransız oyuncunun Los Rojiblancos ile kazandığı son büyük başarı 2018 UEFA Süper Kupası oldu ve Barcelona'da oynadığı dönemde takımın 2021 LaLiga zaferini kaçırdı.
Atletico, Salı günü Camp Nou'da oynanan yarı final ikinci maçında Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi ve şimdi eski takımı Real Sociedad veya Athletic Club ile karşılaşacak. Griezmann, kalarak bu son derece kişisel kupa arayışını sürdürebilecek ve potansiyel olarak şiirsel bir veda yaşayabilecek.
Simeone kararı saygıyla karşılıyor
Simeone, yıldız oyuncusunun geleceği konusunda son derece açık sözlü davranarak Griezmann'ın kendi kariyer yolunu belirleme hakkını kazandığını kabul etti. Barcelona ile oynanan yoğun maçın ardından Arjantinli teknik direktör, oyuncuya olan derin sevgisini dile getirdi. Simeone, "Umarım finalde oynar, bunu herkesten daha çok hak ediyor" dedi.
Kulübün yönetimi de bu görüşü paylaşıyor. Futbol direktörü Mateu Alemany, oyuncunun Tottenham ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı da dahil olmak üzere, kulübün öncelikli hedeflerine odaklandığını vurguladı. Alemany, "Antoine'ın bu sezon ve iki yıl daha bizimle sözleşmesi var ve tamamen önümüzdeki maçlara odaklanmış durumda" dedi.
Takım arkadaşları onun seçimini bekliyor
Griezmann'ın geleceğine ilişkin belirsizlik, Atletico Madrid'in soyunma odasına da sıçradı ve takımın kıdemli oyuncuları da bu konuda hiçbir şey bilmediklerini itiraf etti. Takım kaptanı Koke, "Antoine'ın ne yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Hepimiz onun kariyerini Atletico de Madrid'de bitirmesini istiyoruz, ama bu kararı kendisi vermeli" dedi.
Diğer takım arkadaşları da tecrübeli forvet oyuncusuna sarsılmaz desteklerini vurguladılar. Defans oyuncusu Marcos Llorente, "Kendisi için en iyisini seçecek ve biz de onu destekleyeceğiz" dedi. Kaleci Juan Musso ise onun mirasını överek, "Ne yaparsa yapsın, bize verdiği her şey için ona ömür boyu minnettar olacağım" diye ekledi.
