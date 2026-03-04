Getty Images Sport
Antoine Griezmann, Atlético Madrid'in Copa del Rey finaline yükselmesinin ardından sosyal medyada yaptığı acımasız paylaşımla Barcelona'nın yarasına tuz bastı
Barça yetersiz kalırken, Atlético final biletini garantiledi
Colchoneros, ilk maçta 4-0'lık bir üstünlükle Spotify Camp Nou'ya geldi, ancak ev sahibi takımın baskısı karşısında ter dökmek zorunda kaldı. Barça, gece 3-0'lık bir galibiyet elde ederek toplam skoru 4-3'e getirdi, ancak bu, Diego Simeone'nin adamlarının finale yükselmesini engellemeye yetmedi. Çılgın karşılaşmanın ardından Griezmann, Instagram'a giderek eski bir hesabı kapattı ve geceki yenilgiye rağmen nihai zaferin başkent ekibine ait olduğunu kanıtladı.
Griezmann eski bir hesabı kapatıyor
Dünya Kupası şampiyonu, iki Barcelona oyuncusu elendikten sonra sahada üzüntü içindeyken, kendisinin dik durduğu dokunaklı bir fotoğrafını paylaştı. Sadece fotoğraf değil, fotoğrafın altına yazdığı yorum da büyük yankı uyandırdı. Fransız oyuncu takipçilerine "Bu fotoğraf çok mu sert?" diye sordu.
Bu ifade, geçen sezonu kasıtlı olarak hatırlatıyordu. Atletico'yu yendikten sonra, Barça'nın resmi hesapları, Flick'in oyuncularının kutlama yaptığı ve ön planda hayal kırıklığına uğramış Griezmann'ın göründüğü bir fotoğrafı, aynı başlıkla paylaştı. Barcelona'nın elenmesinin ardından kulübün kendi sözlerini kullanarak, Fransız milli oyuncu eski işverenine karşı durumu tersine çevirdi ve en zor anlarında son sözü söyledi.
Simeone, korkuya rağmen övgüde bulundu
Griezmann sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşım yaparken, menajeri saha kenarında daha saygılı bir tavır sergiliyordu. Simeone, maçtan sonra Flick ile derin bir sohbet içinde görüldü ve Barcelona'nın maçı ne kadar az farkla çeviremediğini kabul etti. Simeone, maçtan sonra meslektaşına ne söylediği sorulduğunda, rakibinin takımının performansını tebrik ettiğini itiraf etti: "Bana maçta yaşanan durumlar hakkındaki görüşlerini anlatıyordu, ben de ona takımının harika oynadığını söyledim. Umarım Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geliriz, böylece en iyi performansımızı sergileyebiliriz."
Şampiyonlar Ligi ödülüne gözler dikildi
Bu iki İspanyol devinin rekabeti, her ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye devam ettiği için beklenenden daha erken yeniden alevlenebilir. Simeone'nin çeyrek finalde Flick ile tekrar karşılaşmak istediğini açıkça belirtmesi, her ikisinin de Premier Lig rakipleriyle oynayacakları 16 turu maçlarını geçmeleri halinde, aralarındaki taktiksel mücadelenin henüz bitmediğini gösteriyor.
Barcelona, Newcastle United karşısında zorlu bir mücadeleye çıkarken, Atletico Madrid ise Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. Copa'daki yenilgi haftalarca acı verecek olsa da, ikinci maçtaki performans, ev sahibi taraftarlara Flick yönetimindeki takımın rekabetçi seviyesine ilişkin iyimser olmak için bir neden verdi. Ancak şimdilik manşetler Griezmann ve onun sosyal medyadaki keskin trolleriyle dolu, bu da modern futbolda mücadelenin her zaman hakemin son düdüğü çaldığında bitmediğini kanıtlıyor.
