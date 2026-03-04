Antoine Griezmann, Atlético Madrid'in Copa del Rey finaline yükselmesinin ardından sosyal medyada yaptığı acımasız paylaşımla Barcelona'nın yarasına tuz bastı

Dünya Kupası şampiyonu, iki Barcelona oyuncusu elendikten sonra sahada üzüntü içindeyken, kendisinin dik durduğu dokunaklı bir fotoğrafını paylaştı. Sadece fotoğraf değil, fotoğrafın altına yazdığı yorum da büyük yankı uyandırdı. Fransız oyuncu takipçilerine "Bu fotoğraf çok mu sert?" diye sordu.

Bu ifade, geçen sezonu kasıtlı olarak hatırlatıyordu. Atletico'yu yendikten sonra, Barça'nın resmi hesapları, Flick'in oyuncularının kutlama yaptığı ve ön planda hayal kırıklığına uğramış Griezmann'ın göründüğü bir fotoğrafı, aynı başlıkla paylaştı. Barcelona'nın elenmesinin ardından kulübün kendi sözlerini kullanarak, Fransız milli oyuncu eski işverenine karşı durumu tersine çevirdi ve en zor anlarında son sözü söyledi.