Anthony Gordon, Newcastle'da attığı son gollerle Harry Kane'in yer aldığı özel Şampiyonlar Ligi kulübüne katıldı

Newcastle'ın 2025-26 sezonunda şimdiye kadar gösterdiği düzensiz performans göz önüne alındığında, Çarşamba günü Azerbaycan'a yapılacak seyahatin, Magpies'in eleme turu play-off'larına güçlü bir başlangıç yapmak istediği için biraz zorlu geçmesi bekleniyordu.

Ancak ilk yarı, üçüncü dakikada Gordon'un iyi bir vuruşla gecenin ilk golünü atmasıyla öne geçen konuk takım için tam bir geçit töreni haline geldi. Malick Thiaw kısa süre sonra bir başka kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ev sahibi takım yarım saat dolmadan çöktü.

Gordon, 32. dakikada penaltıyı güvenle gole çevirdi ve kısa süre sonra rakip savunmayı geçerek skoru 4-0'a getirdi. Howe'un takımı daha sonra bir penaltı daha kazandı ve Gordon yine topun başına geçerek, zor durumdaki kaleci Mateusz Kochalski'yi geçerek fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda Elvin Jafarquliyev Qarabag için bir gol attı, ardından Jacob Murphy gecenin son golünü attı ve Newcastle maçı 6-1 kazandı.