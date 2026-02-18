Getty Images
Çeviri:
Anthony Gordon, Newcastle'da attığı son gollerle Harry Kane'in yer aldığı özel Şampiyonlar Ligi kulübüne katıldı
Gordon dört gol atarken Newcastle Bakü'de rahat bir galibiyet aldı
Newcastle'ın 2025-26 sezonunda şimdiye kadar gösterdiği düzensiz performans göz önüne alındığında, Çarşamba günü Azerbaycan'a yapılacak seyahatin, Magpies'in eleme turu play-off'larına güçlü bir başlangıç yapmak istediği için biraz zorlu geçmesi bekleniyordu.
Ancak ilk yarı, üçüncü dakikada Gordon'un iyi bir vuruşla gecenin ilk golünü atmasıyla öne geçen konuk takım için tam bir geçit töreni haline geldi. Malick Thiaw kısa süre sonra bir başka kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ev sahibi takım yarım saat dolmadan çöktü.
Gordon, 32. dakikada penaltıyı güvenle gole çevirdi ve kısa süre sonra rakip savunmayı geçerek skoru 4-0'a getirdi. Howe'un takımı daha sonra bir penaltı daha kazandı ve Gordon yine topun başına geçerek, zor durumdaki kaleci Mateusz Kochalski'yi geçerek fileleri havalandırdı.
İkinci yarıda Elvin Jafarquliyev Qarabag için bir gol attı, ardından Jacob Murphy gecenin son golünü attı ve Newcastle maçı 6-1 kazandı.
- Getty Images
Kane, UCL gol kulübüne vatandaşı ile birlikte katıldı
Golcü kimliğiyle Gordon, Avrupa'da gol atma konusunda İngiltere kaptanı Kane'in yer aldığı seçkin kulübe katıldı. Kane, geçen sezon 11 gol atarak tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda dokuz veya daha fazla gol atan ilk İngiliz oyuncu oldu, ancak Gordon Çarşamba gecesi gösterdiği performansla artık bu kulübün bir parçası. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de zor bir dönem geçiriyor ve sadece üç gol atabildi, ancak Avrupa kupalarında durum tamamen farklı.
Eski Everton yıldızı, Newcastle'ın Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçta gol atarak başladı ve ardından Union Saint-Gilloise'yi 4-0 yendikleri maçta iki gol attı ve Benfica'yı 3-0 yendikleri maçta bir gol daha attı.
İki maçlık gol suskunluğunun ardından Gordon, Bayer Leverkusen ve PSV Eindhoven'a karşı arka arkaya iki maçta gol attı, ancak Newcastle'ın ligin son maçında Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldığı maçta 23 dakika süre alan Gordon, gol atamadı.
Gordon, Shearer'ın Newcastle rekorunu kırdı
Tüm bu çabaları sayesinde Gordon, Alan Shearer'ın Magpies için bir sezonda attığı en fazla Şampiyonlar Ligi golü rekorunu ve bir İngiliz kulübü için bir sezonda bir İngiliz oyuncunun attığı en fazla gol rekorunu da kırdı.
Ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında dört gol atan ikinci oyuncu oldu. İlk oyuncu, Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla BATE Borisov'a karşı sergilediği mükemmel performansla Luiz Adriano olmuştu.
- Getty Images Sport
Newcastle, Premier Lig'e dönmeden önce son 16'ya yükseldi
Qarabag'ı ezici bir skorla mağlup eden Newcastle, rövanş maçı henüz oynanmamış olsa da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için çok iyi bir konumda bulunuyor. Görevlerini tamamladıkları takdirde, bir sonraki turda yine en iyi performanslarını sergilemeleri gerekecek, çünkü çeyrek finale kalmak için Chelsea veya Barcelona ile karşılaşacaklar.
Bu arada, önümüzdeki hafta sonu Newcastle, Premier Lig'e geri dönecek ve şu anki onuncu sıradaki konumunu iyileştirmeye çalışacak. Ancak, Cumartesi gecesi Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın Manchester City'si onları bekliyor ve zorlu bir görevleri var. Newcastle, City deplasmanında çok kötü bir sicile sahip ve buradaki son galibiyetini 2014 yılında 2-0'lık Lig Kupası zaferiyle almıştı. Premier Lig'deki son galibiyetleri ise 2000 yılında Shearer'ın maçın tek golünü attığı maçtı.
Reklam