Anlaşma iptal mi oldu? Atletico Madrid direktörü, Orlando City'ye transferinin yaklaştığı iddialarına rağmen Antoine Griezmann'ın MLS'e transfer olacağı söylentilerini yalanladı
Griezmann'ın MLS'ye transfer olacağına dair spekülasyonlar
Spor direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olabileceğine dair artan söylentileri tamamen yalanladı. Son Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından basına konuşan Alemany, forvetin durumuyla ilgili kararlı bir tavır sergiledi. Griezmann'ın transfer dönemi kapanmadan Orlando'ya katılacağı ve hatta 7 Mart'taki Real Sociedad maçının başkent kulübü için son maçı olacağı iddia ediliyordu. Ancak direktör, Orlando City ile olan bağlantıları sadece dedikodu olarak nitelendirerek, oyuncunun mevcut sözleşme yükümlülüklerini vurguladı.
Alemany, 34 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun Diego Simeone'nin yakın planlarında önemli bir yer tuttuğunu açıkça belirtti. Alemany, "Bu konu spekülasyon. Antoine'ın iki sezon daha kontratı var, gelecek sezonlara odaklanmış durumda ve performansı çok iyi" dedi. Kulübün Fransız oyuncuya olan güvenini pekiştiren Alemany, "Onun gelecek sezonlarda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Gerisi spekülasyon" diye ekledi.
- AFP
Atleti, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Spurs ile eşleşti.
Transfer piyasasındaki söylentilere değinmenin yanı sıra, Alemany, Atletico'nun Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İspanyol devi, Premier Lig ekibi Tottenham ile eşleşti ve merakla beklenen ve çekişmeli geçmesi beklenen bir Avrupa kupası eleme maçı sahneye çıktı. Alemany, İngiltere'nin en üst düzey takımlarından biriyle karşılaşmanın doğasında var olan zorluğu kabul etti.
"İkisinden birinin de son derece zorlu olacağını biliyoruz. Avrupa'daki performansları muhteşem" diyen yönetici, Londra kulübünün son dönemdeki başarılarını övdü. Odaklanmanın ve rakiplere saygı duymanın önemini vurgulayan Alemany, "Premier Lig'in en üst düzey takımlarından biri, en zorlu rakip. Performansımıza odaklanmalı ve rakibe saygı duymalıyız" dedi. Alemany, takımın daha ileriye gitmek için bu zorlu mücadelede son derece ciddi bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini de yineledi.
Simeone maç takvimini iyi yönetmeli
Takım birçok cephede mücadele ederken, yoğun maç takvimi, özellikle teknik direktör Diego Simeone'nin tercihleri konusunda tartışma konusu oldu. Raporlara göre Simeone, ivmeyi korumak ve takımının fiziksel yükünü etkili bir şekilde yönetmek için eleme turları arasındaki aralıkların daha kısa olmasını tercih ediyor. Alemany, kulübün teknik kadronun taktiksel ihtiyaçlarını destekleme konusundaki istekliliğini dile getirdi.
Alemany, fikstürdeki zorluklarla ilgili olarak "Bu, rakibe ve ligde rotasyon yapma kabiliyetine bağlı" dedi. Yönetimin uyumlu yaklaşımını vurgulayan Alemany, "Herkesin argümanları var. Bunu kabul edeceğiz, uyum sağlayacağız. Patron öyle istiyorsa, öyle olsun." Spor direktörü, yönetim kurulu ve teknik ekibin tamamen uyumlu olduğunu, takımın rekabet gücünü korumak için oturup lojistik engelleri aşmaya hazır olduklarını doğruladı.
- AFP
Atletico Madrid, La Liga'ya odaklanıyor
Tottenham ile oynanacak Avrupa maçlarının heyecanı büyük olsa da, Alemany herkese iç saha maçlarının da göz ardı edilemeyeceğini hatırlattı. Atletico Madrid'in önümüzdeki günlerde önemli maçları var, bunlardan ilki Cumartesi günü Oviedo ile oynanacak La Liga maçı. Ardından Salı günü Barcelona ile Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağı oynanacak. Bu yoğun maçları dengelemek, sezonun kaderini belirleyecek bir hafta geçiren kulübün şu anki öncelikli hedefi.
Alemany, basın toplantısını tüm turnuvalarda mücadele etmenin gerekliliğini vurgulayarak sonlandırdı. "Bu çok önemli bir maç, elbette, ama 16 turu ve lig de öyle" dedi. Kulübün hedefini vurgulayarak, "Üç turnuvada da yer almalıyız. Şimdi sıra Oviedo'da. Üç turnuvada, özellikle de daha fazla seçeneğin olduğu Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde hayatta kalma umuduyla gidiyoruz."
