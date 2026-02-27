Anlaşma iptal mi oldu? Atletico Madrid direktörü, Orlando City'ye transferinin yaklaştığı iddialarına rağmen Antoine Griezmann'ın MLS'e transfer olacağı söylentilerini yalanladı

Spor direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olabileceğine dair artan söylentileri tamamen yalanladı. Son Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından basına konuşan Alemany, forvetin durumuyla ilgili kararlı bir tavır sergiledi. Griezmann'ın transfer dönemi kapanmadan Orlando'ya katılacağı ve hatta 7 Mart'taki Real Sociedad maçının başkent kulübü için son maçı olacağı iddia ediliyordu. Ancak direktör, Orlando City ile olan bağlantıları sadece dedikodu olarak nitelendirerek, oyuncunun mevcut sözleşme yükümlülüklerini vurguladı.

Alemany, 34 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun Diego Simeone'nin yakın planlarında önemli bir yer tuttuğunu açıkça belirtti. Alemany, "Bu konu spekülasyon. Antoine'ın iki sezon daha kontratı var, gelecek sezonlara odaklanmış durumda ve performansı çok iyi" dedi. Kulübün Fransız oyuncuya olan güvenini pekiştiren Alemany, "Onun gelecek sezonlarda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Gerisi spekülasyon" diye ekledi.