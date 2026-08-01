Real Madrid, bugün cumartesi akşamı Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında iyi bir görüntü sergiledi; ancak ikinci yarıda performansı çöktü ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Madrid'in iki golünü Endrick ve Alexis Siria kaydederken, karşılaşmada Denzel Dumfries ve Carlos Espí de ilk kez sahaya çıktı.

"AS" gazetesi analizinde, Real Madrid'in ilk yarıda baskı yapma ve topu geri kazanma konusunda daha istekli göründüğünü, ardından ikinci yarıda çöküşle geçen endişe verici dakikalar yaşadığını belirtti.

Maç galibiyetle sonuçlanmasa da bu aşamadaki mağlubiyetler acı verici olmuyor; ancak Real Madrid her zaman notlarını alıyor.

Bireysel açıdan ise Dumfries takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı, ancak dikkatleri fazla üzerine çekmedi. Carlos Espí de ilk kez forma giyerken, Trent Alexander-Arnold özellikle hücum tarafında savunma performansına kıyasla daha gelişmiş bir görüntü verdi.

Arda Güler dikkat çekici teknik parıltılar sunarken, Endrick aşırı bir hırsla oynadı; büyük hareketliliği bir gol atmasına yardımcı oldu, ancak acelesi ve kendini kanıtlama konusundaki fazla arzusu performansını olumsuz etkiledi.

Şu anda teknik direktör José Mourinho, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Bu süreçte devam edebilecek unsurlar ile şansı hak etmeyenler arasında ayrım yapmaya çalışıyor; bir yandan akademi oyuncularını denerken, bir yandan da takımın kupasız kaldığı son iki sezonun psikolojik etkilerinden kurtulmak için çalışıyor.

Mourinho'nun planının hatları belirmeye başladı. Zaman zaman 3-4-2-1'e dönüşen 4-2-3-1 sistemine dayanan bu plan, Diomande'nin (takıma katıldığında), Bellingham'ın, Kylian Mbappé'nin ve Vinícius Júnior'ın kadroda birlikte yer almasına imkân tanıyor; bu da son derece güçlü bir savunma hattı gerektiriyor.

Fiorentina karşısında Real Madrid, maça ilk takımdan 7, yedek takımdan 4 oyuncuyla başladı.

Camavinga ve Valverde orta sahanın liderliğini üstlenirken, Güler forvet arkasında oynadı; Arnold ise üçüncü stoper ile üçüncü orta saha oyuncusu arasında melez bir rol üstlendi. Dumfries de sağ kanatta epeyce ileri çıktı; bu, her zaman savunmadan çok rakip sahada bulunmayı tercih eden bir oyuncu için doğal bir durum.

Mourinho ayrıca Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde deneyim sahibi iki genç savunmacıya da fırsat verdi: Joan Martínez (18 yaşında) ve eski savunmacı Nano Rivas'ın oğlu Mario Rivas (19 yaşında).