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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Ani çöküş: Real Madrid soluk beraberlikle taraftarını endişelendirdi

Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
J. Mourinho
İspanya
İtalya

Real Madrid, bugün cumartesi akşamı Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında iyi bir görüntü sergiledi; ancak ikinci yarıda performansı çöktü ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Madrid'in iki golünü Endrick ve Alexis Siria kaydederken, karşılaşmada Denzel Dumfries ve Carlos Espí de ilk kez sahaya çıktı.

"AS" gazetesi analizinde, Real Madrid'in ilk yarıda baskı yapma ve topu geri kazanma konusunda daha istekli göründüğünü, ardından ikinci yarıda çöküşle geçen endişe verici dakikalar yaşadığını belirtti.

Maç galibiyetle sonuçlanmasa da bu aşamadaki mağlubiyetler acı verici olmuyor; ancak Real Madrid her zaman notlarını alıyor. 

Bireysel açıdan ise Dumfries takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı, ancak dikkatleri fazla üzerine çekmedi. Carlos Espí de ilk kez forma giyerken, Trent Alexander-Arnold özellikle hücum tarafında savunma performansına kıyasla daha gelişmiş bir görüntü verdi. 

Arda Güler dikkat çekici teknik parıltılar sunarken, Endrick aşırı bir hırsla oynadı; büyük hareketliliği bir gol atmasına yardımcı oldu, ancak acelesi ve kendini kanıtlama konusundaki fazla arzusu performansını olumsuz etkiledi.

Şu anda teknik direktör José Mourinho, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Bu süreçte devam edebilecek unsurlar ile şansı hak etmeyenler arasında ayrım yapmaya çalışıyor; bir yandan akademi oyuncularını denerken, bir yandan da takımın kupasız kaldığı son iki sezonun psikolojik etkilerinden kurtulmak için çalışıyor. 

Mourinho'nun planının hatları belirmeye başladı. Zaman zaman 3-4-2-1'e dönüşen 4-2-3-1 sistemine dayanan bu plan, Diomande'nin (takıma katıldığında), Bellingham'ın, Kylian Mbappé'nin ve Vinícius Júnior'ın kadroda birlikte yer almasına imkân tanıyor; bu da son derece güçlü bir savunma hattı gerektiriyor.

Fiorentina karşısında Real Madrid, maça ilk takımdan 7, yedek takımdan 4 oyuncuyla başladı. 

Camavinga ve Valverde orta sahanın liderliğini üstlenirken, Güler forvet arkasında oynadı; Arnold ise üçüncü stoper ile üçüncü orta saha oyuncusu arasında melez bir rol üstlendi. Dumfries de sağ kanatta epeyce ileri çıktı; bu, her zaman savunmadan çok rakip sahada bulunmayı tercih eden bir oyuncu için doğal bir durum.

Mourinho ayrıca Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde deneyim sahibi iki genç savunmacıya da fırsat verdi: Joan Martínez (18 yaşında) ve eski savunmacı Nano Rivas'ın oğlu Mario Rivas (19 yaşında).

  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Endrick, Mourinho'yu ikna etmek için fırsatını değerlendiriyor

    Karşılaşma aynı zamanda, maça yedek kulübesinde başlayan yeni transfer Carlos Espi ile rekabet ortamında Endrick için de önemli bir sınav niteliği taşıdı.

    Lyon'dan kiralık dönemi sonrası geri dönen Brezilyalı forvet zaman kaybetmedi; Güler'in Alvaro Carreras'a gönderdiği derin topun ardından Carreras yerden bir orta yaptı ve Endrick, hızlı bir dokunuşun ardından muhteşem bir sol ayak vuruşuyla topu ağlara göndererek Real Madrid'i öne geçirdi.

    Golü atmasına rağmen Endrick, maç boyunca sükûnet ve isabetten yoksundu; ancak coşku ve isteği eksik değildi.

    O sıralarda Real Madrid, Fiorentina'nın ilk andaki coşkusunu emmiş, topu hızlı bir şekilde geri kazanarak yüksek bir baskı uygulamaya başlamıştı; bu, kulüp taraftarlarının yıllardır talep ettiği ve modern futbolun özelliklerinden biri olan, savunmanın rakip bölgelerinden başladığı bir oyun tarzıydı.

    Bu baskının karşılığı ikinci golle geldi; hücum üçlüsünde top kapıldıktan sonra Camavinga'nın çıkışıyla birlikte gelen orta topunu Güler zekice bırakarak Alexis Seria'ya ulaştırdı ve o da topu güçlü bir vuruşla David de Gea'nın ağlarına göndererek ikinci golü kaydetti.

    Real Madrid, Valverde'nin tecrübesinin yanı sıra; hem bek, hem stoper, hem de orta saha oyuncusu olarak görev yapan Arnold'un çok yönlü rollerine dayandı ve savunmadaki sıkıntıları sürmesine rağmen büyük yaratıcı yeteneklerinden faydalandı.

    Fabio Grosso yönetiminde kendisi de yeni bir projeye başlayan Fiorentina ise başlangıçta savunma yapmak ve kontra ataklara güvenmekle yetindi; Piccoli, ilk yarının bitimine yakın, Mario Rivas'ın başa çıkamadığı zekice bir hareketin ardından farkı bire indirdi.

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    İkinci yarıda gelen tersine dönüş

    Devre arasının ardından tablo tamamen değişti. Fiorentina üstünlüğü ele geçirdi ve yalnızca 6 dakika içinde 3 net fırsat yakaladı. Bunların en dikkat çekeni, direğin az farkla yanından geçen Gudmundsson'un pozisyonuydu.

    Real Madrid beklenmedik biçimde dağınık görünürken, İtalyan ekibi baskısını sürdürerek beraberlik golüne ulaştı.

    Gol, Fagioli'nin sol taraftan başlattığı bir atakla geldi. Fagioli'nin ortaladığı orta yükseklikteki topu Moise Kean kafayla ağlara gönderirken, Mario Rivas'ın önüne geçmişti.

    Grosso da takımının oyun tarzını değiştirerek geride savunma yapmaktan güçlü bir ileri baskıya geçti ve bu, Real Madrid oyuncularının kafasını karıştırdı.

    Zaman ilerledikçe maç dostluk havasını kaybetti; her iki takımın da olumlu bir sonuç alma isteği doğrultusunda ikili mücadeleler, faul sayısı ve duraklamalar arttı.

    Bitime çeyrek saat kala Mourinho, gerektiğinde takıma hava hâkimiyeti ve ceza sahası içinde etkinlik kazandıran hücum seçeneği olarak güvendiği forvet Carlos Espí'yi oyuna aldı.

    Espí, ilk kez sahaya çıktığı bu maçta galibiyet golünü az farkla kaçırdı ancak net bir fırsatı harcadı. Fiorentina beraberlikten memnun görünürken, Real Madrid ise son bir deneme için gereken enerjiden yoksun kaldı ve maçın temposu yavaş yavaş düştü.

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