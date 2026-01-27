Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den "açık ara önde" olduğunu düşünüyor

Cristiano Ronaldo, beş Ballon d’Or kazanmayı başarsa da bu başarı, Messi’nin sekiz Altın Top’luk rekorunun gölgesinde kaldı. Her iki yıldız da kariyerlerine Al-Nassr ve Inter Miami’de devam ederken, futbol tarihindeki yerlerini çoktan sağlamlaştırmış durumda.

Di Maria ise tüm zamanların en iyisi tartışmasında her zaman Messi’yi zirveye koydu ve bu görüşünü bir kez daha yineledi: “Cris tamamen çalışarak, emek vererek bir numara olmaya odaklanmıştı. Ama Messi… Soyunma odasında mate içip sonra sahaya çıkıyor ve Tanrı’dan en iyisi olması için özel bir yetenekle donatıldığını gösteriyordu.”

Eski Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Cesar Luis Menotti, bir dönem Di Maria’nın, Arjantin futbolunun en büyükleri tartışmasında Lionel Messi ve Diego Maradona ile birlikte anılmayı hak ettiğini söylemişti.

Di Maria, bu övgüyle ilgili olarak ise mütevazı bir değerlendirmede bulundu: “O sözleri söylediğinde Cesar’a çok minnettar olmuştum ama onlara yakın bile değildim. İkisi de bambaşka bir dünyaya aitti. Çok nazik bir iltifattı. Menotti’yi o zaman tanımıyordum, karşılaştığımızda kendisine bizzat teşekkür ettim. Ama gerçekte durumun böyle olmadığını, onlardan çok uzakta olduğumu biliyorum.”