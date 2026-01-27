Getty/GOAL
Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den "açık ara önde" olduğunu düşünüyor
Ortaya çıktı: Ronaldo’nun Messi’yi açık ara geride bıraktığı tek alan
Tecrübeli hücum oyuncusu Angel Di Maria, 2010–2014 yılları arasında Santiago Bernabeu’da Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile dört sezon boyunca birlikte oynadı. Bu dönemde La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Di Maria, CR7’nin sahip olduğu pek çok özelliğe yakından tanıklık etti.
Güney Amerikalı futbolcu, Ronaldo’yla oynamanın kendisinde kalıcı bir etki bırakıp bırakmadığı sorulduğunda AS’a şu yanıtı verdi: “Evet. Profesyonellik anlamında Cris açık ara bir numara. Çalışma disiplini, seviyesini koruma becerisi, Leo’yla rekabet ederken sürekli en iyisi olma çabası gerçekten takdire şayandı. Ama Messi’nin dönemine denk gelmesi, hedefini ciddi şekilde zorlaştırdı.”
GOAT tartışması: Di Maria’ya göre Messi neden zirvede?
Cristiano Ronaldo, beş Ballon d’Or kazanmayı başarsa da bu başarı, Messi’nin sekiz Altın Top’luk rekorunun gölgesinde kaldı. Her iki yıldız da kariyerlerine Al-Nassr ve Inter Miami’de devam ederken, futbol tarihindeki yerlerini çoktan sağlamlaştırmış durumda.
Di Maria ise tüm zamanların en iyisi tartışmasında her zaman Messi’yi zirveye koydu ve bu görüşünü bir kez daha yineledi: “Cris tamamen çalışarak, emek vererek bir numara olmaya odaklanmıştı. Ama Messi… Soyunma odasında mate içip sonra sahaya çıkıyor ve Tanrı’dan en iyisi olması için özel bir yetenekle donatıldığını gösteriyordu.”
Eski Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Cesar Luis Menotti, bir dönem Di Maria’nın, Arjantin futbolunun en büyükleri tartışmasında Lionel Messi ve Diego Maradona ile birlikte anılmayı hak ettiğini söylemişti.
Di Maria, bu övgüyle ilgili olarak ise mütevazı bir değerlendirmede bulundu: “O sözleri söylediğinde Cesar’a çok minnettar olmuştum ama onlara yakın bile değildim. İkisi de bambaşka bir dünyaya aitti. Çok nazik bir iltifattı. Menotti’yi o zaman tanımıyordum, karşılaştığımızda kendisine bizzat teşekkür ettim. Ama gerçekte durumun böyle olmadığını, onlardan çok uzakta olduğumu biliyorum.”
Di Maria’ya göre dünyanın en iyisi Mbappe
Angel Di Maria, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi henüz futbolu bırakmış değil. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerine başladığı kulüp olan Rosario Central’a geri dönerken, eski takımlarının performansını da yakından takip etmeyi sürdürüyor. Real Madrid her zaman ilgi odağı olmaya devam ederken, şu anda kadrosunda dünyanın en iyi futbolcusunu barındırdığı düşünülüyor.
Fransa Milli Takımı’nın yıldız forveti Kylian Mbappe’nin, kariyerinin bir noktasında Ballon d’Or kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mbappe hakkındaki görüşü sorulan Real Madrid efsanesi Di Maria şu ifadeleri kullandı: “Kylian yıllardır dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Takım başarıları bireysel ödülleri elbette etkiliyor ama o her gün ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Bugün dünyanın en iyisi o. Oyun stilini bulduktan sonra fark yaratan bir futbolcuya dönüştü.”
Di Maria milli takımı bırakacak mı?
Mbappe, bu yaz bir Dünya Kupası final turnuvasında daha sahne alacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun da bu turnuvada yer alması bekleniyor. Di Maria ise 2024’te milli futbolu bıraktığını açıklamasının ardından bu turnuvada yer almayacak ve bu kararından pişmanlık duymuyor.
40 yaşından sonra da en üst seviyede oynamaya hazırlanan bir diğer tecrübeli isim Luka Modric’e de değinen Di Maria, kararını şu sözlerle anlattı: “İstemediğimden değil; artık bir döngüyü tamamladığımı düşünüyorum. Ulaşmak istediğim her şeyi başardım, arkamdan gelen çok güçlü bir genç nesil var ve bırakma zamanının geldiğine inanıyorum. Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra bu kararı zaten almıştım. Takım arkadaşlarım beni son bir Copa America için ikna etti. Her şey bir rüya gibi bitti, şampiyon olduk ve bu da benim için noktanın konduğu andı. Artık sıra başkalarında.”
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak.
Di Maria, Arjantin’in 2022’de kazandığı dünya şampiyonluğunun bu kez kime gideceğini, büyük bir ilgiyle takip eden bir izleyici olacak.
