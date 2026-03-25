Goal.com
Canlı
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Ange Postecoglou, Premier Lig'e dönüş hedeflerken Nottingham Forest'tan aldığı 'acımasız' kovulma hakkında konuştu

A. Postecoglou
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Ange Postecoglou, Nottingham Forest’taki kısa süren görev süresini samimi bir şekilde değerlendirdi ve görevden alınmasını, kendisini nihayetinde daha iyi bir teknik direktör haline getiren “acımasız” bir deneyim olarak nitelendirdi. Avustralyalı teknik adam, Tottenham Hotspur'dan çok ses getiren ayrılışının ardından City Ground'da sadece 39 gün görev yaptıktan sonra görevinden alındı. Son zamanlarda yaşadığı aksiliklere rağmen, Postecoglou başarıya açlığını koruyor ve Premier Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.

  • City Ground'da çalkantılı bir ay

    Postecoglou’nun Forest’a atanması, mevcut sezonun henüz üçüncü maçında Nuno Espirito Santo’nun yerine geçmesiyle birlikte bir “kurtarma görevi” olarak tasarlanmıştı. Ancak bu hamle, tüm turnuvalarda oynadığı sekiz maçta tek bir galibiyet bile alamayan 60 yaşındaki teknik adam için kısa sürede profesyonel bir kabusa dönüştü. Görev süresi boyunca iki beraberlik ve altı mağlubiyet alan Postecoglou'nun bu performansı, Forest yönetiminin sabrını taşırdı. Bu zor dönem birçok kişi için şok oldu, özellikle de Postecoglou'nun East Midlands'a gelmeden sadece birkaç ay önce Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretini Avrupa Ligi şampiyonluğuyla sona erdirdiği düşünülürse.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    Kısa süren görev süresinin acı sonu

    Melbourne merkezli SEN 1116 radyo istasyonuna konuşan Postecoglou, Chelsea’ye karşı 3-0’lık ev sahibi yenilgisinin hemen ardından, maç sonrası basın toplantısını bile yapamadan kendisine bildirilen kovulma kararının “acımasız” ve kaotik koşullarını hatırlattı. “Acımasızdı. Teknik ekip odasındaydım. Her an olabilir diye biliyordum ama maçın hemen ardından beni kovdular. Henüz basın toplantısını yapmamıştım ama basın haberi almıştı" dedi. "Koridorlarda yürüyordum. Oradan çıkmak istedim; aksi takdirde pişman olacağım bir şey yapacaktım. Oradan çıkmak istedim. Tüm yollar kapatılmıştı. Yarım saat sonra yollar açıldı. 15 dakika boyunca trafik ışıklarında mahsur kaldım. Chelsea taraftarları bana sataşıyordu, Forest taraftarları da pek nazik davranmıyordu, sonra da küçük çocuklar gelip selfie çekilmek istedi."

  • Uyumsuzluktan çıkarılan dersler

    Forest'a katılma kararını değerlendiren Postecoglou, Tottenham'dan ayrılmasının ardından bir an önce teknik direktörlük koltuğuna dönmek istediği için çevresindeki kişilerin uyarılarını görmezden geldiğini itiraf etti. “Daha genç olsaydım, muhtemelen (canımı yakardı), ama canımı yakmadı çünkü sonuçta bunun sorumluluğunu üstleniyorum,” dedi. "Çevremde (Forest'ın teklifini kabul etmenin) muhtemelen iyi bir fikir olmadığını söyleyen yeterince insan vardı. Ben bunun bir meydan okuma olduğunu düşündüm. (Spurs'tan kovulduktan sonra) çalışmamayı sevmiyordum... (ama) başından beri bu işin bana pek uymayacağı belliydi. İşler yolunda gitmedi. Muhtemelen itibarım zedelendi, özellikle de burada, EPL’de, ama bu konuda endişelenmiyorum. Bu olay, bir insan veya futbol menajeri olarak bende herhangi bir iz bırakmadı. Hatta, bir dahaki sefere, gücümün yetmeyeceği bir işe kalkışmadan önce danışmam gerektiğini anlamamı sağladı.”

  • Ange Postecoglou Nottingham Forest 2025-26Getty

    Doğru projeyi bekliyorum

    Postecoglou, İngiltere’de en üst düzeyde teknik direktörlük yapma arzusundan hiç vazgeçmiyor. Sezon ortasında ortaya çıkan bir boşluğa aceleyle atılmayacağını, bunun yerine kendine özgü futbol stilini sıfırdan hayata geçirebileceği bir projeyi “bekleyeceğini” açıkça belirtti. “Sezon ortasında, özellikle Premier Lig’de ama çoğu ligde de, göreve atılmak benim çalışma tarzım için muhtemelen çok büyük bir zorluk olur,” dedi. "Ben de (bir sonraki işim için) bunu bekliyorum. Bunun nerede olacağı ve nasıl bir şey olacağı şu anda söylemek zor, ancak burada yapmak istediklerimin, yaratmak istediğim etkinin ve oynamak istediğim futbolun henüz yüzeyini bile kazımadım."

