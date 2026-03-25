Ange Postecoglou, Premier Lig'e dönüş hedeflerken Nottingham Forest'tan aldığı 'acımasız' kovulma hakkında konuştu

Forest'a katılma kararını değerlendiren Postecoglou, Tottenham'dan ayrılmasının ardından bir an önce teknik direktörlük koltuğuna dönmek istediği için çevresindeki kişilerin uyarılarını görmezden geldiğini itiraf etti. “Daha genç olsaydım, muhtemelen (canımı yakardı), ama canımı yakmadı çünkü sonuçta bunun sorumluluğunu üstleniyorum,” dedi. "Çevremde (Forest'ın teklifini kabul etmenin) muhtemelen iyi bir fikir olmadığını söyleyen yeterince insan vardı. Ben bunun bir meydan okuma olduğunu düşündüm. (Spurs'tan kovulduktan sonra) çalışmamayı sevmiyordum... (ama) başından beri bu işin bana pek uymayacağı belliydi. İşler yolunda gitmedi. Muhtemelen itibarım zedelendi, özellikle de burada, EPL’de, ama bu konuda endişelenmiyorum. Bu olay, bir insan veya futbol menajeri olarak bende herhangi bir iz bırakmadı. Hatta, bir dahaki sefere, gücümün yetmeyeceği bir işe kalkışmadan önce danışmam gerektiğini anlamamı sağladı.”