Getty Images Sport
Çeviri:
Ange Postecoglou, Cristian Romero'nun antrenmanlarda Tottenham oyuncularını "korkuttuğunu" açıkladı, ancak kaptanı "kazanan" olarak övdü
Arjantinli oyuncunun antrenman sahasındaki yoğunluğu
Eski Spurs menajeri Postecoglou, Romero'nun kulübün antrenman sahasındaki korkutucu varlığı hakkında açıkça konuştu. Dünya Kupası şampiyonu, disiplin sicili ve maçlardaki agresif oyun stili nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Bu sezon Premier Lig'de şu ana kadar sekiz sarı kart ve iki kırmızı kart gördü. En son, Manchester United'a 2-0 yenildikleri maçta direkt kırmızı kart gördü. Casemiro'ya yaptığı faul nedeniyle yarım saat dolmadan oyundan atıldı. Sonuç olarak, dört maçlık ceza aldı.
Ancak Postecoglou, bu "gerginliğin" Hotspur Way'in kapalı kapıları ardında bile defans oyuncusunun karakterinin tipik bir özelliği olduğunu açıkladı. Avustralyalı teknik adam, Romero'nun ciddi yaklaşımının haftalık antrenmanlarda takım arkadaşlarını sık sık tedirgin ettiğini itiraf etti. Postecoglou bunu olumsuz bir şey olarak görmek yerine, bu sürtüşmeyi kabul ediyor ve merkez savunmacının elit zihniyetinin, kulübün şampiyonluk yarışmacısından şampiyonluğa geçmek için tam da ihtiyacı olan şey olduğunu belirtiyor.
Postecoglou, The Overlap'a"Onu seviyorum dostum, agresif oynuyor ama antrenmanlarda insanları gerçekten korkutuyor" dedi. "Konuşma tarzını seviyorum. Peki, sınırı aşıyor mu? Evet, aşıyor. Bazen antrenmanlarda sınırı aşıyor ve koçlar 'Oh, bilirsin' diyorlar, ben de 'Siz söyleyin ona. Ben söylemeyeceğim' diyorum."
- Getty Images Sport
Şampiyonluk kazandıran ateşi kullanmak
Postecoglou'nun Arjantinli milli oyuncuyu kararlılıkla savunması, modern futbolda "uygulayıcıların" önemini vurgulamaktadır. Efsanevi United kaptanı Roy Keane ile karşılaştırmalar yapan teknik direktör, rakipler tarafından gerçekten korkulan ve takım arkadaşları tarafından saygı duyulan bir oyuncuya sahip olmanın, ciddi kupa hedefleri olan her takım için bir ön koşul olduğunu savundu.
Teknik direktör, Romero'nun korkutulmayı reddetmesinin Tottenham'ın Avrupa Ligi'ndeki başarısında nasıl önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Defans oyuncusunun psikolojik savaşının ilk düdükten çok önce başladığını belirten teknik direktör, Romero'nun yüksek riskli bir final hazırlığı sırasında Manchester United üzerinde hakimiyet kurduğu belirli bir örneği gösterdi.
"Yani, Roy'u takımınızda mı yoksa rakip takımda mı görmek istersiniz? Romero olmasaydı o finali asla kazanamazdık," diye açıkladı Postecoglou. "Maç başlamadan önce, taraftarlarımız o tarafta olduğu için takımımızı Man United yarı sahasına götürdü. O hiçbir şeyden korkmaz dostum. O bir kazanan. Ben kazananları severim."
Korku faktörü ve elit beklentileri
Postecoglou, Romero'nun takım arkadaşlarının ona karşı tutumunu değerlendirirken, "Ona büyük saygı duyuyorlar, ondan korkuyorlar, yani [onun kötü tarafına geçmek] istemezsiniz" dedi. Romero'nun soyunma odasında popüler bir figür olduğunu, ancak takım arkadaşlarının onun yanında standartlarını düşürmenin sonuçlarının çok iyi farkında olduklarını vurguladı.
"Ama bir grupta bu zihniyete ihtiyacınız var. Peki bunu nasıl kontrol edersiniz? Bunu kontrol altına almanız gerekir, onun [sınırı tamamen aşmamasını] umarsınız. Onun tüm varlığının sadece Tottenham'dan ibaret olmadığını unutmamalısınız. O aynı zamanda Arjantin milli takımı oyuncusu. Dünya Kupası'nı kazandı.
"Enzo Fernandez ve Emi Martinez gibi oyuncularla bir arada ve şöyle düşünüyor: 'Onlar oyuncu transfer ediyor, biz neden etmiyoruz?'" diye ekledi Postecoglou.
- AFP
Kulüp ve ülke için savunmayı yönetmek
Romero, Tottenham'ın savunmasının kalbi olmaya devam ediyor. Takım, ligde 16. sırada ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alıyor. Özellikle kulübün Şampiyonlar Ligi ve yerel turnuvalar dahil olmak üzere zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğu bu dönemde, Romero'nun sahadaki liderliği yeri doldurulamaz olarak görülüyor.
Defans oyuncusu, Lionel Scaloni'nin takımında önemli bir yer tutmaya devam ettiği Arjantin milli takımındaki görevlerini de sabırsızlıkla bekliyor. Yüksek yoğunluklu oyun stilini dengeleyerek formunu korumak, Spurs ve Arjantin'in yaklaşan 2026 Dünya Kupası kampanyasında forma giymeye devam edebilmesi için çok önemli olacak.
Tottenham, bu hafta sonu Premier Lig'e geri dönüyor ve Pazar günü Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile Kuzey Londra Derbisi'nde karşılaşmaya hazırlanıyor, ancak bunu cezalı defans oyuncusu olmadan yapmak zorunda kalacak.
Reklam