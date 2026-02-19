Ange Postecoglou, Cristian Romero'nun antrenmanlarda Tottenham oyuncularını "korkuttuğunu" açıkladı, ancak kaptanı "kazanan" olarak övdü

Eski Spurs menajeri Postecoglou, Romero'nun kulübün antrenman sahasındaki korkutucu varlığı hakkında açıkça konuştu. Dünya Kupası şampiyonu, disiplin sicili ve maçlardaki agresif oyun stili nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Bu sezon Premier Lig'de şu ana kadar sekiz sarı kart ve iki kırmızı kart gördü. En son, Manchester United'a 2-0 yenildikleri maçta direkt kırmızı kart gördü. Casemiro'ya yaptığı faul nedeniyle yarım saat dolmadan oyundan atıldı. Sonuç olarak, dört maçlık ceza aldı.

Ancak Postecoglou, bu "gerginliğin" Hotspur Way'in kapalı kapıları ardında bile defans oyuncusunun karakterinin tipik bir özelliği olduğunu açıkladı. Avustralyalı teknik adam, Romero'nun ciddi yaklaşımının haftalık antrenmanlarda takım arkadaşlarını sık sık tedirgin ettiğini itiraf etti. Postecoglou bunu olumsuz bir şey olarak görmek yerine, bu sürtüşmeyi kabul ediyor ve merkez savunmacının elit zihniyetinin, kulübün şampiyonluk yarışmacısından şampiyonluğa geçmek için tam da ihtiyacı olan şey olduğunu belirtiyor.

Postecoglou, The Overlap'a"Onu seviyorum dostum, agresif oynuyor ama antrenmanlarda insanları gerçekten korkutuyor" dedi. "Konuşma tarzını seviyorum. Peki, sınırı aşıyor mu? Evet, aşıyor. Bazen antrenmanlarda sınırı aşıyor ve koçlar 'Oh, bilirsin' diyorlar, ben de 'Siz söyleyin ona. Ben söylemeyeceğim' diyorum."