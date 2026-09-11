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Anfield aşkı: Araujo, Barcelona'yı geride bırakıyor

Transfers
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R. Araujo
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La Liga
İspanya
İngiltere
Uruguay

Araujo geleceğini Barcelona dışında hayal ediyor

Ronald Araujo, kendini Liverpool şehrinde evinde hissetmek için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı. Bu sezon Barcelona'dan kiralık olarak gelen Uruguaylı savunmacı, İngiltere'deki yeni macerasından memnun.

Sport gazetesi, "Daily Mail"e dayandırdığı haberinde, Araujo'nun Barcelona ile sözleşmesi 2031 yazına kadar sürmesine rağmen, Anfield'daki varlığını gelecek yazdan sonrasına uzatmayı çoktan hayal etmeye başladığını aktardı.

Araujo, Liverpool'a gelişinden bu yana yalnızca iki maçta ilk 11'de yer aldı, ancak performansı taraftarlar üzerinde şimdiden harika bir izlenim bıraktı. 

Atletico Madrid karşısındaki maçı özellikle dikkat çekiciydi; maçın en iyi oyuncusu seçildi ve Dominik Szoboszlai'ye topuğuyla gol pası verdi.

Uruguaylı savunmacının etkisi anında hissedildi ve Anfield'da taraftarların en sevdiği yeni oyunculardan biri olmaya başladı. "Daily Mail"e konuşan, oyuncuya yakın kaynaklara göre bu his karşılıklı.

Araujo hem kulüpten hem de şehirden keyif alıyor; ilk haftalarını Liverpool'u gezmek ve yeni çevresini daha iyi tanımak için değerlendirdi. Kendisini en çok etkileyen şeylerden biri de Merseyside sakinlerinin futbola yönelik yaşadığı büyük tutku oldu.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Değeri 55 milyon euroya yaklaşan bir transfer

    Liverpool'un Araujo'yu kalıcı olarak kadrosunda tutmaya karar verip vermeyeceğini bilmek için henüz erken olsa da, Daily Mail gazetesi iki kulüp arasında muhtemel transferin bedelini 47 milyon sterlin, yani döviz kuruna göre yaklaşık 54 milyon euro olarak belirleyen bir ön anlaşmanın bulunduğunu doğruluyor.

    Satın alma zorunluluğu ise bulunmuyor; dolayısıyla nihai karar sezon sonunda Liverpool'a ait olacak.

    27 yaşındaki Araujo, Atletico Madrid karşısında alınan galibiyetin ardından mutluluğunu gizlemedi.

    Uruguaylı savunmacı, "Liverpool, tıpkı Barcelona gibi büyük bir kulüp. Mutluyum ve sahada da görülebileceği gibi çok çalışıyorum. Daha fazlasını istiyorum" dedi.

    Şunları ekledi: "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum, çünkü Liverpool büyük bir kulüp. Takıma yardımcı olmaya devam etmek için elimdeki her şeyi ortaya koymayı dört gözle bekliyorum."

    Ayrıca özellikle Anfield Stadı'nın atmosferini övdü ve "Bu statta oynamayı seviyorum. Burasının çok özel ve harika bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Araujo, Liverpool'a hızla uyum sağlamaya devam ediyor

    Araujo'nun uyum süreci saha dışında da devam ediyor. Sözü edilen İngiliz kaynağın açıkladığına göre, İngilizce seviyesi hâlâ sınırlı; bu nedenle Liverpool, öğrenme sürecini hızlandırmak için ona günlük dersler sağladı.

    Ancak Uruguaylı savunmacı bir adım daha ileri gitmek istedi ve her akşam evinde İngilizce çalışmak için fazladan bir saat ayırıyor; hâlihazırda temel düzeyde sohbet edebilecek hâle geldi.

    Soyunma odasında başlangıçta İspanyolca konuşan oyunculara güvendi; ancak Virgil van Dijk ve Dominik Szoboszlai gibi oyuncular da ilk haftalarında ona yardımcı oldu.

    Teknik direktörü Andoni Iraola da oyuncunun performansından duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve Atletico maçının ardından şöyle konuştu: "Çok iyiydi. Geçen maçta da öyleydi."

    Iraola sözlerine şöyle devam etti: "Savunmada işini iyi yapıyor, ancak bazen savunmacı olması nedeniyle hücum yeteneklerini hafife alıyoruz."

    Iraola, Araujo'nun Szoboszlai'ye yaptığı gol pasını da övdü ve oyuncunun geleceği hakkında özel bir anlam taşıyan şu ifadeyi kullandı: "Ondan çok memnunum. Bu seviyeye ait olduğunu kanıtlama arzusuyla geldi. Onu burada tutabilmeyi umuyorum."

    Uruguaylı savunmacının İngiltere'ye transferi de tesadüf değildi. Yine "Daily Mail"in aktardığına göre, Liverpool oyuncunun çevresiyle iletişime geçtiğinde Araujo, teklifi kabul etme isteğini daha ilk anda açıkça ortaya koydu.

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