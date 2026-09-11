Ronald Araujo, kendini Liverpool şehrinde evinde hissetmek için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı. Bu sezon Barcelona'dan kiralık olarak gelen Uruguaylı savunmacı, İngiltere'deki yeni macerasından memnun.
Sport gazetesi, "Daily Mail"e dayandırdığı haberinde, Araujo'nun Barcelona ile sözleşmesi 2031 yazına kadar sürmesine rağmen, Anfield'daki varlığını gelecek yazdan sonrasına uzatmayı çoktan hayal etmeye başladığını aktardı.
Araujo, Liverpool'a gelişinden bu yana yalnızca iki maçta ilk 11'de yer aldı, ancak performansı taraftarlar üzerinde şimdiden harika bir izlenim bıraktı.
Atletico Madrid karşısındaki maçı özellikle dikkat çekiciydi; maçın en iyi oyuncusu seçildi ve Dominik Szoboszlai'ye topuğuyla gol pası verdi.
Uruguaylı savunmacının etkisi anında hissedildi ve Anfield'da taraftarların en sevdiği yeni oyunculardan biri olmaya başladı. "Daily Mail"e konuşan, oyuncuya yakın kaynaklara göre bu his karşılıklı.
Araujo hem kulüpten hem de şehirden keyif alıyor; ilk haftalarını Liverpool'u gezmek ve yeni çevresini daha iyi tanımak için değerlendirdi. Kendisini en çok etkileyen şeylerden biri de Merseyside sakinlerinin futbola yönelik yaşadığı büyük tutku oldu.
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