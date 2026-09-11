Liverpool'un Araujo'yu kalıcı olarak kadrosunda tutmaya karar verip vermeyeceğini bilmek için henüz erken olsa da, Daily Mail gazetesi iki kulüp arasında muhtemel transferin bedelini 47 milyon sterlin, yani döviz kuruna göre yaklaşık 54 milyon euro olarak belirleyen bir ön anlaşmanın bulunduğunu doğruluyor.

Satın alma zorunluluğu ise bulunmuyor; dolayısıyla nihai karar sezon sonunda Liverpool'a ait olacak.

27 yaşındaki Araujo, Atletico Madrid karşısında alınan galibiyetin ardından mutluluğunu gizlemedi.

Uruguaylı savunmacı, "Liverpool, tıpkı Barcelona gibi büyük bir kulüp. Mutluyum ve sahada da görülebileceği gibi çok çalışıyorum. Daha fazlasını istiyorum" dedi.

Şunları ekledi: "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum, çünkü Liverpool büyük bir kulüp. Takıma yardımcı olmaya devam etmek için elimdeki her şeyi ortaya koymayı dört gözle bekliyorum."

Ayrıca özellikle Anfield Stadı'nın atmosferini övdü ve "Bu statta oynamayı seviyorum. Burasının çok özel ve harika bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.