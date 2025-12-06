Ancelotti'den Neymar yanıtı: "Kimseye bir borcum yok!"

İki Brezilyalı efsaneye göre Neymar, son on yılın büyük bölümünde milli takımın simge ismi oldu. 2014’te kendi evlerindeki Dünya Kupası’nda takımın bayrak taşıyıcısıydı; o turnuvada Brezilya yarı finalde durdurulamayan Almanya’ya elenmişti. Neymar ayrıca 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkesine altın madalya kazandıran isimlerden biriydi.

Eski Barcelona yıldızı bir dönem dünyanın en iyi oyuncularından biriyken artık 33 yaşında ve altyapısından yetiştiği Santos’taki ikinci döneminde form ve sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yine de takımın ligde kalma mücadelesi verdiği sezonda son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Nitekim eski Milan yıldızı Cafu, Neymar’ın artık eskisi gibi olmadığını söylüyor.

BBC Sport’a şu ifadeleri kullandı: “15 yıl boyunca Neymar, Brezilya’nın tartışmasız yıldızıydı; dev bir beklentiyi ve sorumluluğu tek başına taşıdı. Ama Dünya Kupası’nı kimse tek başına kazanamaz. Şu anda tüm umudumuzu ona bağlamak zor, çünkü üst üste üç maç oynamakta bile zorlanıyor.”

Buna rağmen 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldo, vatandaşı Neymar’a tam güven duyuyor: “O, Brezilya için çok önemli bir oyuncu - Neymar gibi bir başkası yok. Fiziksel toparlanmasını ihmal ettiğini düşünen azınlığın söyledikleri abartı. Futbolun içinden gelen herkes, sakatlıktan dönüp ritmi ve özgüveni yeniden kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Neymar doğru yolda,” dedi.