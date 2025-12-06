Getty/Goal
Ancelotti'den Neymar yanıtı: "Kimseye bir borcum yok!"
Neymar ‘Brezilya’nın tartışmasız yıldızıydı’
İki Brezilyalı efsaneye göre Neymar, son on yılın büyük bölümünde milli takımın simge ismi oldu. 2014’te kendi evlerindeki Dünya Kupası’nda takımın bayrak taşıyıcısıydı; o turnuvada Brezilya yarı finalde durdurulamayan Almanya’ya elenmişti. Neymar ayrıca 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkesine altın madalya kazandıran isimlerden biriydi.
Eski Barcelona yıldızı bir dönem dünyanın en iyi oyuncularından biriyken artık 33 yaşında ve altyapısından yetiştiği Santos’taki ikinci döneminde form ve sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yine de takımın ligde kalma mücadelesi verdiği sezonda son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Nitekim eski Milan yıldızı Cafu, Neymar’ın artık eskisi gibi olmadığını söylüyor.
BBC Sport’a şu ifadeleri kullandı: “15 yıl boyunca Neymar, Brezilya’nın tartışmasız yıldızıydı; dev bir beklentiyi ve sorumluluğu tek başına taşıdı. Ama Dünya Kupası’nı kimse tek başına kazanamaz. Şu anda tüm umudumuzu ona bağlamak zor, çünkü üst üste üç maç oynamakta bile zorlanıyor.”
Buna rağmen 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldo, vatandaşı Neymar’a tam güven duyuyor: “O, Brezilya için çok önemli bir oyuncu - Neymar gibi bir başkası yok. Fiziksel toparlanmasını ihmal ettiğini düşünen azınlığın söyledikleri abartı. Futbolun içinden gelen herkes, sakatlıktan dönüp ritmi ve özgüveni yeniden kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Neymar doğru yolda,” dedi.
Ancelotti’den Brezilyalı yıldızlara uyarı
Haftanın başında Ancelotti, son dönemde sakatlıklarla boğuşan Neymar ve Vinicius Junior’a, Dünya Kupası kadrosuna girebilmeleri için “%100 hazır” olmaları gerektiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı: “Çok iyi oyuncular var; benim %100 olanları seçmem gerekiyor. Bu sadece Neymar için değil, [Real Madrid’li] Vinicius için de geçerli. Eğer Vinicius %90 durumdaysa, %100 olan başka bir oyuncuyu çağırırım çünkü özellikle ileri hat çok yüksek bir rekabet seviyesine sahip. Hücumda gerçekten çok fazla iyi oyuncumuz var.”
Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’nda İskoçya, Fas ve Haiti ile aynı gruba düştüğü ortaya çıktıktan sonra İtalyan çalıştırıcıya Neymar’ın turnuvadaki olasılığı yeniden soruldu. Ancelotti cuma günü gazetecilere şöyle konuştu: “Neymar’ı konuşacaksak, diğer oyuncuları da konuşmamız gerekir. Brezilya’yı düşünmeliyiz; bu Neymar’lı da olabilir, Neymar’sız da… Diğer oyuncularla da olabilir, onlar olmadan da. Kesin listeyi Mart ayındaki FIFA takviminden sonra yapacağız. Neymar’a olan ilgiyi çok iyi anlıyorum, ama şunu netleştirmek istiyorum: Aralık ayındayız, Dünya Kupası Haziran’da. Dünya Kupası’na gidecek takımı Mayıs’ta seçeceğim. Eğer Neymar bunu hak ederse, eğer durumu iyi olursa ve bir başkasından daha iyi konumdaysa, Dünya Kupası’nda oynar. Bu kadar. Kimseye borcum yok.”
Brezilya'nın bir sonraki lideri kim olacak?
Ancelotti’ye ayrıca hangi oyuncularının Brezilya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyabileceği de soruldu. Kadro; Vinicius, Rodrygo, Estevão, Raphinha ve daha birçok kaliteli isimle dolu.
Tüm bu yeteneğe rağmen, Real Madrid’in eski teknik direktörü pek sır vermedi: “Dünya Kupası’nda ön plana çıkabilecek oyuncuların bir listesini yapabilirim,” dedi. “Şu anda bu anlamda referans olacak bir oyuncumuz yok gibi görünebilir ama birçok referans oyuncumuz olacak. Bir liste de yapabilirim: dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahibiz, en iyi savunmacılardan bazılarına, üst düzey orta sahalara ve hücumda güçlü oyunculara sahibiz. Ben ‘dünyanın en iyisi olmak isteyen’ oyuncular istemiyorum, ‘Kupayı kazanmak isteyen’ oyuncular istiyorum. Önemli olan referans bir isim olması değil, kazanmak isteyen oyuncuların olması.”
Neymar belirsizlik içinde
Sezon sonunda Neymar’ın sol dizindeki menisküs sakatlığı için artroskopik ameliyat geçirmesi bekleniyor. Şimdilik hedefi, Santos’u Brezilya Serie A’da tutmak. Takım, ligin bitimine bir maç kala küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Bu hafta Juventude’ye karşı hat-trick yapan tecrübeli oyuncu, 2026’da onu neyin beklediğini ise bilmiyor; sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç hafta kaldı.
Neymar, Amazon Prime’a bu hafta şunları söyledi: “Gerçekten bilmiyorum. Önce bu sezonu tamamlamak istiyorum, sonra düşünürüm. Santos her zaman birinci sırada gelir. Attığım goller ve Santos’a yardım ettiğim için çok mutluyum. Galibiyet bizi sevindirdi. Bir maç kaldı ve yine Vila’da elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ben her zaman sağlığımı ön planda tutarım; kariyerime zarar verecek hiçbir şey yapmam. Bu sakatlık yönetilebilir bir şey, yıllardır bununla uğraşıyorum. %100’e ulaşmak için her şeyi yapıyorum. Bugün attığım goller beni çok mutlu etti. Ben her maçta, şartlar ne olursa olsun, hep ‘Neymar’ oldum. Bazen takımın formu veya sakatlıklar yüzünden işler planlandığı gibi gitmiyor ama ben hep sahadayım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.”
