Ancelotti: "Brezilya kadrosu çoktan belirlendi, Danilo da kadroda yer alacak"

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, eski Juventus oyuncusu Danilo'nun Dünya Kupası kadrosunda yer alacağını açıkladı: "Sadece sahada değil, saha dışında da çok önemli bir oyuncu." Eski Milan teknik direktörü, 18 Mayıs'ta resmi olarak açıklanacak olan ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılacak Brezilya kadrosu hakkında genel olarak net bir görüşe sahip.
"Danilo sadece sahada değil, saha dışında da çok önemli bir oyuncu. Danilo kesinlikle 26 kişilik nihai kadroda yer alacak çünkü onu seviyorum. Karakterini, kişiliğini, oyun stilini seviyorum. Tüm savunma pozisyonlarında oynayabilir. Danilo 9 savunma oyuncusu arasında yer alacak. Artık kafamızda çok net bir fikir var; ilk maç için kadromuzu büyük ölçüde belirledim, nihai kadro için de kadromuzu büyük ölçüde belirledim. Bazen daha önce konuştuğum şeylerden bahsetmekten yoruluyorum."