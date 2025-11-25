Getty Images Sport
Amorim, Manchester United'ı "Everton" kadar mücadeleci bulmuyor
United kırmızı kartın avantajını kullanamadı
Gueye, Everton’ın pasif savunmasının ardından Casemiro’nun şutunun auta gitmesine sinirlenip takım arkadaşı Michael Keane’in yüzüne ellerini kaldırdığı için 13. dakikada oyundan atıldı. Everton maçın ilk bölümünde oyuna hakim olan taraftı ve kırmızı kartın ardından daha da özgüven kazandı. Kiernan Dewsbury-Hall’ın sert vuruşuyla öne geçtiler ve ikinci yarı boyunca yüzde 75 topa sahip olan Manchester United’a rağmen skoru akıllıca savundular. Amorim, Gueye’nin atılma kararına katılmadığını söyledi ve Everton’ın galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini açıkça kabul etti.
Bu, Everton’ın 2013’ten bu yana Old Trafford’daki ilk galibiyetiydi; o dönem United’ın başında David Moyes vardı. Bu sonuç, Moyes’un rakip teknik direktör olarak Old Trafford’daki 18 denemesindeki ilk galibiyeti anlamına da geliyordu.
Amorim: Kaybetmeyi hak ettik
Amorim basın toplantısında şunları söyledi: “Bence 11 kişiyken daha iyi takımdılar. Sonrasında 10 kişiyle 70 dakika boyunca gerçekten çok iyi çalıştılar. Bu yüzden kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi oynamadık. Doğru yoğunlukta oynamadık. Şu anda hangi seviyede olduğumuzu biliyorum. Ligin üst sıraları için mücadele etmemiz gereken seviyede değiliz, hatta yakın bile değiliz. Yapacak çok işimiz var ve maçları kazanmak için kusursuz olmamız gerekiyor. Biz kusursuz değildik."
"Geçen sezonki o hissin geri dönmesinden korkuyorum; en büyük endişem bu. Bu yüzden birlikte çalışmamız gerekiyor. Birlikte çalışacağız. Bir yere gitmiyorum. Oyuncular çabalıyor ama daha iyi olmamız lazım. Yarın antrenmanımız var ve bir sonraki maç için hazırlanacağız.”
Amorim: Kavga etmek kötü bir şey değil
Amorim, Everton’ın kazanma kararlılığına ve isteklerine, kırmızı karta yol açsa bile, gıpta ettiğini kabul etti. Şöyle açıkladı:
“Kavga etmek kötü bir şey değil. Kavga etmek, birbirinizden hoşlanmadığınız anlamına gelmez. Kavga etmek demek, topu kaybedersen seninle mücadele ederim demektir; çünkü aksi halde gol yeriz. Benim hissettiğim buydu. Ve o kırmızı karta katılmıyorum. Takım arkadaşlarıyla tartışabiliriz. Bunun ‘şiddetli hareket’ olduğunu biliyorum, hakem de bunu açıkladı ama ben yine de katılmıyorum. Umarım oyuncularım topu kaybettiklerinde birbirleriyle mücadele ederler. Şimdi artık kırmızı kart göremezler tabii ama (oyuncuların birbirleriyle tartışması) kötü değil, iyi bir his.”
Liverpool ve City’nin kayıplarına rağmen United ‘hazır değil’
Bournemouth’un West Ham karşısında puan kaybetmesi, Tottenham’ın Arsenal’dan ağır bir yenilgi alması ve ezeli rakipler Liverpool ile Manchester City’nin sırasıyla Nottingham Forest ve Newcastle’a yenilmesiyle birlikte United’ın ligde beşinci sıraya çıkma fırsatı vardı. Ancak bunun yerine United, 12 maç sonunda 18 puanla Everton’la aynı seviyede, lig lideri Arsenal’in 11 puan gerisinde 10. sırada kaldı. Kırmızı Şeytanlar gelecek pazar beşinci sıradaki Crystal Palace’a konuk olacak ancak Amorim, diğer maçların sonuçlarının takımı motive etmemesinden ve Everton karşısındaki durağan performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadı.
Manchester United teknik direktörü şöyle dedi: “Maçı açıklamak benim sorumluluğum ve bugün bu, bir oyuncunun hatası değildi; takımın hatasıydı. Hafta sonu alınan sonuçlara bakınca sahaya çok daha farklı bir heyecanla çıkmamız gerekirdi, benim hissim bu. İyi oynamanız, iyi paslar atmanız fark etmez; duygu önemli. Old Trafford’daki atmosfer de ‘büyük bir adım atmak için buradayız’ diyordu ama ben yine hazır olmadığımızı hissettim.”
