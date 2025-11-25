Gueye, Everton’ın pasif savunmasının ardından Casemiro’nun şutunun auta gitmesine sinirlenip takım arkadaşı Michael Keane’in yüzüne ellerini kaldırdığı için 13. dakikada oyundan atıldı. Everton maçın ilk bölümünde oyuna hakim olan taraftı ve kırmızı kartın ardından daha da özgüven kazandı. Kiernan Dewsbury-Hall’ın sert vuruşuyla öne geçtiler ve ikinci yarı boyunca yüzde 75 topa sahip olan Manchester United’a rağmen skoru akıllıca savundular. Amorim, Gueye’nin atılma kararına katılmadığını söyledi ve Everton’ın galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini açıkça kabul etti.

Bu, Everton’ın 2013’ten bu yana Old Trafford’daki ilk galibiyetiydi; o dönem United’ın başında David Moyes vardı. Bu sonuç, Moyes’un rakip teknik direktör olarak Old Trafford’daki 18 denemesindeki ilk galibiyeti anlamına da geliyordu.