Amerikalı milyarder yatırımcı tarafından satın alınan Man Utd hisseleri - ancak tam devralma olasılığı düşük

Bu yatırıma rağmen, Cooperman'ın net serveti 3,6 milyar doların (2,67 milyar sterlin) üzerinde olmasına rağmen, United'da hakim hissedar olmayı planladığı düşünülmüyor. A sınıfı hisseler, B sınıfı hisselerin oy haklarıyla eşleşmiyor. B sınıfı hisseler hisse başına 10 oy hakkına sahipken, A sınıfı hisseler sadece bir oy hakkına sahip.

Genel olarak, Glazer ailesi kulübün yaklaşık %67'sine sahip olarak oy çoğunluğunu elinde tutarken, Ratcliffe yaklaşık %28'ine sahiptir. Glazer ailesi kulübün kurumsal ve ticari yönlerinden sorumlu olmaya devam ederken, Ratcliffe ve INEOS futbol operasyonlarını kontrol etmektedir.

Son zamanlarda Old Trafford'da birçok değişiklik yaşandı, ancak taraftarların büyük bir kısmı Glazer ailesine hala ikna olmuş değil ve ailenin aleyhine protestolar Şubat ayı başında da devam etti. 1958 Grubu, Fulham maçından önce bir gösteri düzenleme planlarını açıkladı ve kulübün "alay konusu" haline geldiğini ve Ratcliffe'in bu düşüşte "suç ortağı" olduğunu söyledi.