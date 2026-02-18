AFP
Amerikalı milyarder yatırımcı tarafından satın alınan Man Utd hisseleri - ancak tam devralma olasılığı düşük
Amerikalı milyarder, Manchester United'daki hisselerini artırdı
Cooperman, Ratcliffe'in kulübe yaptığı yatırımla ortak sahibi olmasını tamamlamasından hemen önce, 2023 yılının sonlarında yaklaşık bir milyon hisse satın aldı. Şimdi, The Independent'a göre, ABD merkezli hedge fonu Omega Advisors'ın kurucusunun United'ın A sınıfı hisselerinin %5,2'sine sahip olduğu düşünülüyor, bu da 50 milyon dolardan (36,7 milyon sterlin/42 milyon avro) fazla bir değere denk geliyor.
Cooperman'dan devralma planı yok
Bu yatırıma rağmen, Cooperman'ın net serveti 3,6 milyar doların (2,67 milyar sterlin) üzerinde olmasına rağmen, United'da hakim hissedar olmayı planladığı düşünülmüyor. A sınıfı hisseler, B sınıfı hisselerin oy haklarıyla eşleşmiyor. B sınıfı hisseler hisse başına 10 oy hakkına sahipken, A sınıfı hisseler sadece bir oy hakkına sahip.
Genel olarak, Glazer ailesi kulübün yaklaşık %67'sine sahip olarak oy çoğunluğunu elinde tutarken, Ratcliffe yaklaşık %28'ine sahiptir. Glazer ailesi kulübün kurumsal ve ticari yönlerinden sorumlu olmaya devam ederken, Ratcliffe ve INEOS futbol operasyonlarını kontrol etmektedir.
Son zamanlarda Old Trafford'da birçok değişiklik yaşandı, ancak taraftarların büyük bir kısmı Glazer ailesine hala ikna olmuş değil ve ailenin aleyhine protestolar Şubat ayı başında da devam etti. 1958 Grubu, Fulham maçından önce bir gösteri düzenleme planlarını açıkladı ve kulübün "alay konusu" haline geldiğini ve Ratcliffe'in bu düşüşte "suç ortağı" olduğunu söyledi.
Ratcliffe, 'utanç verici' göçmenlik yorumlarının ardından hala sarsılmış durumda
Ratcliffe, geçtiğimiz hafta boyunca yanlış nedenlerle manşetlere çıktı. United'ın ortak sahibi, Birleşik Krallık'ın "göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" söylediği ve Sky News ile yaptığı röportajda bariz şekilde yanlış nüfus istatistikleri verdiği için eleştirilere maruz kaldı.
O şöyle dedi: "Dokuz milyon insan sosyal yardım alıyor ve çok sayıda göçmen geliyor. Yani Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor.
Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Ratcliffe daha sonra "kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı insanları rahatsız ettiği için özür dilerim" dedi ve aynı açıklamada önceki sözlerini yineledi.
Başbakan Keir Starmer, Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ve ırkçılıkla mücadele örgütü Kick It Out gibi kişi ve gruplar Ratcliffe'den özür dilemesini istedi. Starmer, "İngiltere gururlu, hoşgörülü ve çeşitlilik içeren bir ülkedir. Jim Ratcliffe özür dilemelidir" dedi.
Red Devils, Amorim'den sonra hayatta daha fazla başarı umuyor
Ratcliffe'in yorumları United için bir tür halkla ilişkiler kabusu olsa da, Michael Carrick'in takımı, eski İngiltere orta saha oyuncusu Ruben Amorim'in yerine sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana en azından sahada beklentileri karşıladı. Premier Lig'deki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alan takım, ligde dördüncü sıraya yükseldi. Red Devils, bu sezonun başlangıcında gösterdiği istikrarsız performansa rağmen, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını koruyor.
Ancak bir sonraki görevleri potansiyel olarak zorlu olacak. United, pazartesi gecesi Merseyside'a giderek hafta sonu öncesinde sekizinci sırada yer alan Everton ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Carrick'in takımı, Mart ayındaki milli maç arası öncesinde Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa ve Bournemouth ile karşılaşacak.
