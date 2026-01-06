Amerika Milli Takımı'nın eski yıldızı, 25 yaşında futbolu bıraktı

MLS’te üst seviyeye çıkma seçeneği bulunan Soto, cesur kariyer tercihine dair şu ifadeleri kullandı: “İstediğiniz şey için çalışmaya inanıyorum. Elbette Real Salt Lake’te profesyonel olarak oynamak da bir hayalin gerçekleşmesi olurdu, ancak Hannover’de kendim için bir yol gördüm.

“Benimle, beni A takımla düşündüklerini hissettirecek şekilde konuştular. Benim için en önemli nokta buydu. Almanya’ya gidip sonsuza kadar U19 Bundesliga’da oynamak istemiyordum; mümkün olan en kısa sürede A takımda yer almak istiyordum. Onların da benim için böyle bir vizyonu olması ve bunun şimdiden ortaya çıkmış olması, bu kararın yüzde 100 doğru olduğunu gösterdi.”