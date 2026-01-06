Getty
Amerika Milli Takımı'nın eski yıldızı, 25 yaşında futbolu bıraktı
Pulisic ve McKennie’den ilham aldı
Ülkesinde dikkatleri üzerine çektikten sonra Soto, henüz genç yaşlardayken konfor alanından çıkıp Avrupa’ya gitme kararı aldı. Bu adımda, benzer bir yolu izleyen vatandaşı Christian Pulisic ve Weston McKennie’den ilham aldı.
O dönemde Almanya temsilcisi Hannover’e transfer olmasının ardından konuşan Soto, şunları söylemişti:
“Avrupa hayalim hep vardı; bu her zaman hedefimdi. Örnek alabileceğimiz çok fazla isim yoktu. Christian, Weston ve benzeri oyuncular vardı. Böyle bir adım attığınızda insanlar size deliymişsiniz gibi bakıyor ama şu ana kadar her şey yolunda gitti.”
MLS’te kalmak yerine Almanya’yı tercih etti
MLS’te üst seviyeye çıkma seçeneği bulunan Soto, cesur kariyer tercihine dair şu ifadeleri kullandı: “İstediğiniz şey için çalışmaya inanıyorum. Elbette Real Salt Lake’te profesyonel olarak oynamak da bir hayalin gerçekleşmesi olurdu, ancak Hannover’de kendim için bir yol gördüm.
“Benimle, beni A takımla düşündüklerini hissettirecek şekilde konuştular. Benim için en önemli nokta buydu. Almanya’ya gidip sonsuza kadar U19 Bundesliga’da oynamak istemiyordum; mümkün olan en kısa sürede A takımda yer almak istiyordum. Onların da benim için böyle bir vizyonu olması ve bunun şimdiden ortaya çıkmış olması, bu kararın yüzde 100 doğru olduğunu gösterdi.”
Genç milli yıldız, A Milli formayla iki maç
Soto, Hannover’de çıkış yakalamayı başarsa da A takımda düzenli forma bulmakta zorlandı. 2019 yılında henüz 18 yaşındayken Bundesliga’daki ilk maçına çıktı, ancak bir yıl sonra İngiltere’de Norwich City’ye transfer oldu.
Norwich döneminde çeşitli kiralık anlaşmalar yapıldı; bunlar arasında en verimli olanı Hollanda’da Telstar formasıyla geçirdiği süreçti. Soto, ABD altyaş milli takımlarında parladığı dönemde de dikkat çekmişti. 2019 U20 Dünya Kupası’nda beş maçta dört gol atarak öne çıktı; bu goller arasında son 16 turunda Fransa’ya attığı iki gol de vardı. Bu performansın ardından A Milli seviyesine yükseltildi ve 2020’de Panama’ya karşı çıktığı ilk maçta iki gol kaydetti.
Soto, USMNT tarihinde milli formayla ilk maçında iki gol atan beşinci oyuncu olurken, bunu oyuna sonradan girerek başaran yalnızca ikinci isimdi. Buna rağmen kariyerinde yalnızca bir kez daha milli formayı giyebildi.
Kramponları asarken sönen kıvılcım
Telstar, Porto ve İskoçya temsilcisi Livingston’da forma giydiği dönemlerde sakatlıklar Soto’nun kariyerinde önemli bir sorun hâline geldi. 2022 yılında Avusturya Bundesliga ekiplerinden SK Austria Klagenfurt’a transfer oldu, ancak burada sadece 19 maçta görev aldı ve sözleşmesi Ekim 2024’te feshedildi.
Bir süredir futboldan uzak kalan Soto, Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla profesyonel kariyerinin resmen sona erdiğini duyurdu.
Yeni meydan okumalar arayışına giren Soto’nun hikâyesi, çoğu zaman kendi kontrolü dışında gelişen nedenlerle, ABD’de bir dönem yarattığı büyük beklentilerin sahaya tam olarak yansıtılamadığı bir kariyer olarak noktalandı.
