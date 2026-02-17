Alvaro Morata, Como'nun Fiorentina'ya karşı şok yenilgisinin ardından Cesc Fabregas'ın "kariyerini değiştirmesi" gerektiği yönündeki uyarısına yanıt verdi

İspanya milli takım oyuncusu, cumartesi günkü maçın 60. dakikasında takımının beraberlik golünü ararken, Fiorentina'nın Rolando Mandragora ile girdiği mücadelede sarı kart gördü. Ancak bir dakika sonra, topun dışında Luca Ranieri'nin kafasına çarptığı için kırmızı kartla oyundan atıldı ve bu durum teknik direktörünü çok sinirlendirdi.

Fabregas, en deneyimli forvetinin olgunluğunu açıkça sorguladı. Eski Real Madrid ve Chelsea oyuncusunun genç takım arkadaşlarına örnek olmasını bekleyen Como teknik direktörü, öfkesini gizleyemedi. Forvetin, Serie A savunmacılarının karanlık oyunlarına soğukkanlılığını kaybetmeden karşı koyamıyorsa, yanlış mesleği seçmiş olabileceğini öne süren Fabregas, "provokasyon futbolun bir parçasıdır" dedi.

"Onun gibi deneyimli bir oyuncudan çok daha fazlasını bekliyorum. Ancak mazeret uydurmamalıyız ve diğer insanların sahada yaptıklarının bizi etkilemesine izin vermemeliyiz" dedi DAZN'a .