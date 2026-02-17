Getty Images Sport
Alvaro Morata, Como'nun Fiorentina'ya karşı şok yenilgisinin ardından Cesc Fabregas'ın "kariyerini değiştirmesi" gerektiği yönündeki uyarısına yanıt verdi
Fabregas, Morata çılgınlığının ardından sert çıkış yaptı
İspanya milli takım oyuncusu, cumartesi günkü maçın 60. dakikasında takımının beraberlik golünü ararken, Fiorentina'nın Rolando Mandragora ile girdiği mücadelede sarı kart gördü. Ancak bir dakika sonra, topun dışında Luca Ranieri'nin kafasına çarptığı için kırmızı kartla oyundan atıldı ve bu durum teknik direktörünü çok sinirlendirdi.
Fabregas, en deneyimli forvetinin olgunluğunu açıkça sorguladı. Eski Real Madrid ve Chelsea oyuncusunun genç takım arkadaşlarına örnek olmasını bekleyen Como teknik direktörü, öfkesini gizleyemedi. Forvetin, Serie A savunmacılarının karanlık oyunlarına soğukkanlılığını kaybetmeden karşı koyamıyorsa, yanlış mesleği seçmiş olabileceğini öne süren Fabregas, "provokasyon futbolun bir parçasıdır" dedi.
"Onun gibi deneyimli bir oyuncudan çok daha fazlasını bekliyorum. Ancak mazeret uydurmamalıyız ve diğer insanların sahada yaptıklarının bizi etkilemesine izin vermemeliyiz" dedi DAZN'a .
Forvet, sosyal medyada kopan fırtınanın ortasında hatasını kabul etti
Birkaç saat sessizliğe büründükten sonra Morata, Instagram'da tartışmaya ve menajerinin sert kamuoyu eleştirisine yanıt verdi. Forvet, disiplin eksikliğinin sorumluluğunu üstlendi ve duygularının onu ele geçirdiğini kabul etti. Ancak mesajında, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı meydan okuyan bir üslup da vardı.
"Bir kez daha hata yaptım" diye yazdı. "Bir kez daha, her şeyin mubah olduğu, düşünmekten çok fikir beyan etmenin daha önemli görüldüğü ve konuşmanın yarattığı yankıdan daha az ağırlığı olduğu o sürekli gürültüyle karşılaştım. Bundan sonra da her zaman yaptığım gibi çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim."
Maliyetli sonuçlar ve kaybedilen ivme
Kırmızı kartın zamanlaması, şu anda ilk altı sırayı garantilemek için mücadele eden hırslı İtalyan kulübü için daha kötü olamazdı. Anlık puan kaybının ötesinde, bu ceza teknik kadro için taktiksel bir baş ağrısı yaratıyor. Morata'nın kendini kontrol edememesi, teknik olarak kiralandığı kulüp olan AC Milan ile oynanacak maçta cezalı olması anlamına geliyor ve Como'yu önemli bir maç için hücumunu yeniden düzenlemeye zorluyor.
Bu disiplin cezası, Morata'nın uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden formunu bulmaya başladığı bir dönemde geldiği için özellikle sinir bozucu. Morata, kısa süre önce Coppa Italia'da aynı rakibe karşı sezonun ilk golünü atmış ve bu golü, 100 günlük zorlu bir sakatlık döneminin sonunu işaret ettiği için "hayatımın en önemli gollerinden biri" olarak nitelendirmişti. Ancak, bu duygusal geri dönüşün yarattığı iyi niyet, maçın sonlarında yaşadığı çöküşün ardından hızla yok oldu.
San Siro'ya bakış
Yoğun maç programı nedeniyle Como, mağlubiyet veya Morata'nın bireysel hatası üzerinde fazla durmaya vakit bulamıyor. Forvetin yokluğu, takımın hücum seçeneklerinde önemli bir boşluk bırakacak, ancak takım hemen bu sayfayı çevirmeli. Fabregas, ileriye odaklanmaya devam ediyor ve takımının ligdeki konumunu korumak ve bu aksilikten kurtulmak için daha fazla "istek" ve "enerji" göstermesi gerektiğini vurguluyor.
Ancak Morata, önümüzdeki birkaç günü sahada oyuna etki etmek yerine tribünden izleyerek geçirecek. İtalya'nın en üst liginde yankı uyandıran bu uyarıyı düşünmek için bolca zamanı olacak. Takım arkadaşları onsuz ikonik San Siro stadyumuna çıkarken, İspanyol oyuncu menajerinin sertleşmesi ve agresifliğini daha etkili bir şekilde kanalize etmesi yönündeki çağrısına nasıl yanıt vereceğine karar vermeli.
