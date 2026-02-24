Alvaro Arbeloa, UEFA'ya ırkçılığa karşı 'sert önlemler' alması çağrısında bulunurken, Real Madrid teknik direktörü Vinicius Jr'ı 'haksız' ırkçılık iddiaları karşısında destekledi

Blancos patronu, önceki ırkçılıkla mücadele kampanyalarının sembolik niteliği hakkında açıkça konuştu ve mevcut durumun yönetim organı için bir turnusol testi olduğunu öne sürdü. Valdebebas'ta gazetecilere konuşan Arbeloa, "Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası oluşturmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlardan önce asılan güzel bir afiş olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Ve umalım ki - daha doğrusu, umarım - bu fırsatı değerlendirirler.

"Daha önce de söylediğimiz gibi, benim de söylediğim gibi... yüksek seviyede oynamak, harika bir performans sergilemek. Saha içinde doğru şeyleri yapmak ve harika bir performans sergilemek, böylece maçı kazanabilmek. En çok odaklandığımız şey bu. Tüm enerjimizi ve çabamızı buna harcıyoruz. Ve yarın da bunu görmek istiyoruz. Geri kalanı, tabii ki, bizi ilgilendirmiyor. Ya da en azından, bu tür kararları vermek bize düşmüyor. Bu UEFA'nın işi."