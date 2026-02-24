Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa, UEFA'ya ırkçılığa karşı 'sert önlemler' alması çağrısında bulunurken, Real Madrid teknik direktörü Vinicius Jr'ı 'haksız' ırkçılık iddiaları karşısında destekledi
Arbeloa, UEFA'dan harekete geçmesini istiyor
Blancos patronu, önceki ırkçılıkla mücadele kampanyalarının sembolik niteliği hakkında açıkça konuştu ve mevcut durumun yönetim organı için bir turnusol testi olduğunu öne sürdü. Valdebebas'ta gazetecilere konuşan Arbeloa, "Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası oluşturmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlardan önce asılan güzel bir afiş olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Ve umalım ki - daha doğrusu, umarım - bu fırsatı değerlendirirler.
"Daha önce de söylediğimiz gibi, benim de söylediğim gibi... yüksek seviyede oynamak, harika bir performans sergilemek. Saha içinde doğru şeyleri yapmak ve harika bir performans sergilemek, böylece maçı kazanabilmek. En çok odaklandığımız şey bu. Tüm enerjimizi ve çabamızı buna harcıyoruz. Ve yarın da bunu görmek istiyoruz. Geri kalanı, tabii ki, bizi ilgilendirmiyor. Ya da en azından, bu tür kararları vermek bize düşmüyor. Bu UEFA'nın işi."
Vinicius, Lizbon'daki tartışmalara rağmen odaklanmaya devam ediyor
Vinicius'un iddia edilen taciz olayından önce muhteşem bir galibiyet golü attığı Lizbon'daki maçın etrafında kopan fırtınaya rağmen, Arbeloa, takımının yıldızının dikkatinin dağılmayacağından emin. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya'daki kariyeri boyunca defalarca maruz kaldığı ayrımcılığa karşı dimdik durmasıyla tanınıyor.
"O çok iyi, çok iyi gidiyor. Gerçekten istekli ve sizin de söylediğiniz gibi, bu tür maçlar için çok motive," dedi Arbeloa. "Gerçek şu ki, ben geldiğimden beri olağanüstü bir performans sergiliyor; oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu, ki bu da herhangi bir teknik direktörün istediği şeydir, Vinicius Junior gibi bir oyuncunun sahada olması. Ondan en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyoruz. Sahada tüm potansiyelini gösterebileceği fırsatlar yakalamasını istiyoruz. Ayrıca o... soyunma odasında çok önemli bir kişi, karakterli birisi. O bir lider ve yarın yine keyif almasını ve bir başka harika maç çıkarmasını istiyoruz."
Prestianni'ye geçici olarak uzaklaştırma cezası verildi ve dudak okuma uzmanlarından kaçınmak için ağzını formasıyla kapatırken ırkçı hakaretlerde bulunduğu tespit edilirse en az 10 maçlık ceza alabilir.
Courtois, Mourinho'nun gerekçesine yanıt verdi
İki kulüp arasındaki gerginlik, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilk maçın ardından Vinicius'un sevincini eleştiren yorumlarıyla daha da tırmandı. Ancak Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, saha içindeki hareketlerle iddia edilen taciz arasında bağlantı kurma girişimlerini reddetti. Courtois, durumu şöyle değerlendirdi: "Bir sevinç gösterisi nedeniyle ırkçılık iddiasını haklı çıkaramayız."
Bu görüş, Arbeloa tarafından da yinelendi. Arbeloa, Brezilyalı oyuncunun davranışının suçun ciddiyeti ile ilgisi olmadığı yönündeki kulübün tutumunu pekiştirdi: "Vini çok güzel, fantastik bir gol attı ve sahada yaptığı veya yapabileceği hiçbir şey ırkçılık eylemini haklı çıkarmaz. Bunu geçen hafta da söyledim, şimdi de tekrar söylüyorum. Benim için en önemli şey bu. Irkçılık eylemini haklı gösterecek hiçbir şey yok."
Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi
Saha içinde Real Madrid, 1-0'lık üstünlüğünü korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için tüm gücünü bu göreve odaklamış durumda. Blancos, bu Çarşamba günü Santiago Bernabéu'ya dönerek Benfica ile yüksek riskli bir rövanş maçı oynayacak. Takım, Lizbon'da zorlu bir mücadele sonunda elde ettiği galibiyetin, tek bir konsantrasyon hatasıyla boşa gidebileceğinin farkında.
