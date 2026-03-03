Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Getafe'ye yenilgisinde Franco Mastantuono'ya geç kırmızı kart nedeniyle öfkelendi

Pazartesi gecesi Santiago Bernabeu'da atmosfer zehirli bir hal aldı. Real Madrid, disiplinli Getafe takımına yenilerek La Liga'da üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Martin Satriano'nun muhteşem ilk yarı volesi konuk takıma kesin bir avantaj sağlarken, maç sonrası tartışmalar uzatma dakikalarında yaşanan çılgın bir anın gölgesinde kaldı. Yüksek potansiyelli Arjantinli oyuncu Mastantuono, hakem Alejandro Muniz Ruiz'e küfürlü sözler söylediği iddiasıyla doğrudan kırmızı kart gördü.

Arbeloa, orta saha oyuncusunun patlaması nedeniyle şimdi bir kadro kriziyle karşı karşıya. Teknik direktör, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi önemli oyuncuların yokluğuyla zaten uğraşıyordu ve Mastantuono'nun kırmızı kartı, onun da Alvaro Carreras ve Dean Huijsen ile birlikte Celta Vigo deplasmanında cezalı olarak kenarda kalacağı anlamına geliyor. Arbeloa, genç oyuncunun davranışını değerlendirirken açık sözlüydü ve taktik fauller için verilen sarı kartların oyunun yönetilebilir bir parçası olduğunu, ancak itiraz nedeniyle verilen kırmızı kartın sezonun kritik bir noktasında profesyonel disiplinin tamamen bozulduğunu gösterdiğini belirtti.

"Bu kabul edilemez. Mastantuono'nun yaptığı şey olmamalıydı" diyen Arbeloa, "Huijsen ve Carreras'ın sarı kartları oyunun bir parçası. Ancak Vigo'da üç çok önemli oyuncumuz eksik olacak" diye konuştu.