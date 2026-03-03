Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Getafe'ye yenilgisinde Franco Mastantuono'ya geç kırmızı kart nedeniyle öfkelendi
Arbeloa, Mastantuono'nun kırmızı kartına sinirleniyor
Pazartesi gecesi Santiago Bernabeu'da atmosfer zehirli bir hal aldı. Real Madrid, disiplinli Getafe takımına yenilerek La Liga'da üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Martin Satriano'nun muhteşem ilk yarı volesi konuk takıma kesin bir avantaj sağlarken, maç sonrası tartışmalar uzatma dakikalarında yaşanan çılgın bir anın gölgesinde kaldı. Yüksek potansiyelli Arjantinli oyuncu Mastantuono, hakem Alejandro Muniz Ruiz'e küfürlü sözler söylediği iddiasıyla doğrudan kırmızı kart gördü.
Arbeloa, orta saha oyuncusunun patlaması nedeniyle şimdi bir kadro kriziyle karşı karşıya. Teknik direktör, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi önemli oyuncuların yokluğuyla zaten uğraşıyordu ve Mastantuono'nun kırmızı kartı, onun da Alvaro Carreras ve Dean Huijsen ile birlikte Celta Vigo deplasmanında cezalı olarak kenarda kalacağı anlamına geliyor. Arbeloa, genç oyuncunun davranışını değerlendirirken açık sözlüydü ve taktik fauller için verilen sarı kartların oyunun yönetilebilir bir parçası olduğunu, ancak itiraz nedeniyle verilen kırmızı kartın sezonun kritik bir noktasında profesyonel disiplinin tamamen bozulduğunu gösterdiğini belirtti.
"Bu kabul edilemez. Mastantuono'nun yaptığı şey olmamalıydı" diyen Arbeloa, "Huijsen ve Carreras'ın sarı kartları oyunun bir parçası. Ancak Vigo'da üç çok önemli oyuncumuz eksik olacak" diye konuştu.
- Getty Images
Bernabeu şokuna rağmen performansı savunmak
Tribünlerde hissedilen hayal kırıklığına rağmen Arbeloa, Jose Bordalas'ın oyuncuları tarafından ezildikleri yönündeki suçlamalardan takımını savunmaya çalıştı. İstatistikler, ev sahibi takımın kaçırılan fırsatlarla dolu bir maç geçirdiğini gösteriyordu. Vinicius Junior, Antonio Rudiger ve Rodrygo, maçın sonucunu değiştirebilecek net fırsatları değerlendiremedi. Maç sonrası basın toplantısında Arbeloa, taktiksel eksiklikleri kabul etti, ancak son üçte birde kötü performanslarına rağmen takımın büyük çaba gösterdiğini vurguladı.
Arbeloa, "Getafe'den daha net fırsatlar yakaladık" dedi. "Olacağını bilmediğimiz hiçbir şey olmadı. Gol fırsatları yakaladığımız doğru, daha iyi oynayabileceğimiz de doğru. Oyuncularımın çabasını eleştiremem. Oyunumuzu iyileştirme sorumluluğu bana ait. Bu yenilgiden sorumlu biri varsa, o da benim."
Hakemlerin kararlarına yönelik hayal kırıklıklarını dile getirmek
Madrid teknik direktörü ayrıca maçın akışından, ya da akışsızlığından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Getafe, Bordalas yönetimindeki sert ve kesintili oyun tarzıyla ünlüdür ve Arbeloa, hakemlerin konuk takımı kayırdığını düşündü. Hakemin çok fazla kesintiye izin verdiğini ve bunun da takımının düşük blokları aşmak için gerekli ritmi yakalamasını engellediğini iddia etti. Getafe'yi oyun bozuculukla doğrudan suçlamasa da, hakemlere yönelik eleştirileri oldukça sert oldu.
Arbeloa, "Çok iyi savunma yapan bir rakibe karşı zorlandık" dedi. "Ayrıca çok fazla kesinti oldu. Hakem, oyuna odaklanılmayan bir maça izin verdi. Ancak Getafe'yi eleştirmiyorum çünkü onlar kendilerine izin verilen şeyi yapıyorlar."
- Getty Images Sport
La Liga'da tırmanılması gereken dağ
Arbeloa'nın önündeki yol, ilk on iki maçının dördünü kaybetmiş olması nedeniyle giderek daha tehlikeli hale geliyor. Önündeki en acil görev, Cuma günü Celta Vigo ile oynayacağı zorlu Balaidos deplasmanı. Madrid, üç önemli oyuncusu cezalı ve Mbappe'nin sakatlığı devam ettiği için kadro sıkıntısı çekiyor. Bu hafta sonu Athletic Club ile zorlu bir maça çıkacak olan Barcelona'ya baskı uygulamak için kazanmak zorundalar.
Yurtiçi mücadelenin yanı sıra, Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı da ufukta görünüyor. Arbeloa, tecrübeli oyuncularının dönüşünün bir geri dönüşü tetikleyeceğini umuyor, ancak takımın şu anki klinik bitiricilik eksikliği büyük bir endişe kaynağı. Los Blancos, Vigo'da maksimum puanı alamazsa, Barcelona'nın dört puanlık üstünlüğü daha da artabilir ve şampiyonluk yarışı, bahar çiçekleri açmadan önce bir geçit törenine dönüşebilir. Teknik direktör, bu disiplin ve sakatlıklarla dolu fırtınayı atlatma yeteneğini kanıtlamak için yoğun baskı altında.
