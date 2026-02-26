Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Benfica'yı yenerek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesinin ardından, Manchester City ile oynanacak olası maç hakkında yorumda bulundu

Geçen hafta Lizbon'da oynanan gergin ilk maçta 1-0 galip gelen Madrid, İspanya'da oynanan rövanş maçının ilk yarısında korku yaşadı. Rafa Silva, Eagles'a gecenin ilk golünü attı ve skoru eşitledi, ancak Aurelien Tchouameni iki dakika sonra Madrid'i tekrar öne geçirdi. Vinicius Junior'un 80. dakikadaki golü, takımının son 16 turuna kalmasını kesinleştirdi. Madrid, son 16 turunda Manchester City veya Sporting CP ile karşılaşacak.

Arbeloa gazetecilere, "Bu akşamki hedefimiz olan tur atlamayı başardığımız için çok mutluyum" dedi. "İnsanlar Manchester City ile karşılaşmaya alıştı, çünkü bu altı ya da yedi yıldır arka arkaya oluyor. Bu çok fazla, ama eminim ki yine onlarla karşılaşacağız. Rakip önemli değil, çünkü özellikle ikinci maçı deplasmanda oynayacağımızı bildiğimiz için, bu inanılmaz zor bir eşleşme olacak. Her iki rakip de yenilmesi zor olacak."

Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Portekiz takımları çok kaliteli, her zaman çok rekabetçidir ve ikinci maçı orada oynamak çok zor olacak. Cuma günü ne olacağını görelim. Yanılmıyorsam, Gençlik Ligi takımımız da Sporting de Portugal ile eşleşti. Kura ne getirecek görelim. Portekiz'e geri dönmemiz gerekirse, harika bir ilişkimiz olan komşu ülkeye geri dönmekten mutluluk duyarım ve o şehir bana harika anılar getiriyor. Orası tüm Madrid taraftarları için her zaman özel olacak. Kesinlikle harika bir maç olacak."