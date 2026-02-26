AFP
Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Benfica'yı yenerek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesinin ardından, Manchester City ile oynanacak olası maç hakkında yorumda bulundu
Şehrin kaçınılmazlığı: Arbeloa, tanıdık bir Avrupa rakibi hakkında
Geçen hafta Lizbon'da oynanan gergin ilk maçta 1-0 galip gelen Madrid, İspanya'da oynanan rövanş maçının ilk yarısında korku yaşadı. Rafa Silva, Eagles'a gecenin ilk golünü attı ve skoru eşitledi, ancak Aurelien Tchouameni iki dakika sonra Madrid'i tekrar öne geçirdi. Vinicius Junior'un 80. dakikadaki golü, takımının son 16 turuna kalmasını kesinleştirdi. Madrid, son 16 turunda Manchester City veya Sporting CP ile karşılaşacak.
Arbeloa gazetecilere, "Bu akşamki hedefimiz olan tur atlamayı başardığımız için çok mutluyum" dedi. "İnsanlar Manchester City ile karşılaşmaya alıştı, çünkü bu altı ya da yedi yıldır arka arkaya oluyor. Bu çok fazla, ama eminim ki yine onlarla karşılaşacağız. Rakip önemli değil, çünkü özellikle ikinci maçı deplasmanda oynayacağımızı bildiğimiz için, bu inanılmaz zor bir eşleşme olacak. Her iki rakip de yenilmesi zor olacak."
Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Portekiz takımları çok kaliteli, her zaman çok rekabetçidir ve ikinci maçı orada oynamak çok zor olacak. Cuma günü ne olacağını görelim. Yanılmıyorsam, Gençlik Ligi takımımız da Sporting de Portugal ile eşleşti. Kura ne getirecek görelim. Portekiz'e geri dönmemiz gerekirse, harika bir ilişkimiz olan komşu ülkeye geri dönmekten mutluluk duyarım ve o şehir bana harika anılar getiriyor. Orası tüm Madrid taraftarları için her zaman özel olacak. Kesinlikle harika bir maç olacak."
Zorluklar ve düşük bloklar sayesinde gelişme
Madrid, ev sahibi takımı zorlamaya çalışan disiplinli Benfica karşısında başarıya ulaşmak için çok çalışmak zorunda kaldı. Arbeloa, takımının başlangıçta zorlandığını ancak devre arasından sonra ritmini bulduğunu itiraf etti. "Her gün ikinci yarılar ilk yarıdan daha iyi geçmez" dedi. "Belki de devre arası konuşmalarım maç öncesi konuşmalarımdan daha iyidir. Bunu bir gözden geçirmem gerekecek. İlk maçta harika bir ilk yarı oynadık, bugün ise Benfica bize çok baskı yaptı ve işleri bizim için çok zorlaştırdı. Neyse ki, çabuk eşitliği sağladık, Güler'in golünün iptal edilmesi ise çok yazık oldu. Maç ilerledikçe daha iyi oynadık. Bizi zorlayan bir şeyi düzelttiğimizde, ikinci yarıda bunu başardığımız doğru ve bu da iyi bir haber."
Teknik direktör, yıldızlarla dolu kadrosunun hala geliştirebileceği bir alan olan defansif düzenleri bozmanın taktiksel zorluğuna da değindi. Arbeloa, "Düşük bloklar sadece Real Madrid için değil, her takım için işleri zorlaştırır" dedi. "On oyuncunun küçük bir alanda bulunduğu herhangi bir düşük blok, saldırıyı çok zorlaştırır. Oyuncularımızın özellikleri ve alan verildiğinde mükemmel performans gösterebilmeleri gerçeğine bakılmaksızın, bu alanda gelişime açık alanlarımız var. Daha iyi hücum yapmamıza, daha organize olmamıza, oyunumuzda daha fazla akıcılık kazanmamıza ve neredeyse gözümüz kapalı oynayabilmemize yardımcı olacak bir konsept ve genel bir fikirle gelişmemiz gerekiyor. Düşük bloklara hücum ederken bu gerekli. Çok iyimserim ve onların gelişmesine yardımcı olabileceğimi umuyorum."
Mbappe'nin sakatlığı endişesi ve Vini Jr'ın parlak performansı
Bu zafer, başta Kylian Mbappe olmak üzere birçok önemli oyuncunun fiziksel sorunlar nedeniyle maça çıkamaması nedeniyle daha da etkileyici hale geldi. Arbeloa, Fransız oyuncunun durumunu açıklığa kavuşturması istendi. Teknik direktör, "Dün antrenmanı bırakmak zorunda kaldı ve diğer günlerde de rahatsızlık hissetti" dedi. "Dünkü antrenmandan sonra onunla konuştum ve sağlık ekibiyle görüştük. Onun için en iyisinin durup %100 iyileşmesi olduğunu düşündük, böylece önümüzdeki maçlara rahatsızlık duymadan en iyi formunda ve özgüvenle dönebilecek. O çok önemli bir oyuncu ve bundan sonra bekleyeceğiz. Bakalım birkaç gün içinde mi olacak, umarım çok uzun sürmez, ama Mbappé'nin özgüvenini geri kazanması ve rahatsızlığının geçmesi için gerekli zamanı bekleyeceğiz."
Bunun küçük bir sorun mu yoksa daha önemli bir aksilik mi olduğu sorulduğunda Arbeloa temkinli ama iyimser kaldı. "Rahatsızlık ile sakatlık arasındaki farkı size söyleyemem. Oynamayi bıraktığında, bunun gerekli olduğuna inandığımız için, çünkü kendini rahat ve huzurlu hissetmiyor. Oynamıyorsa, sakatlandığını anlıyorum demektir. Rahatsızlık oynamayı engelliyorsa, buna sakatlık diyebiliriz, ama umarım ciddi bir sakatlık değildir, küçük bir sorundur ve birkaç gün veya hafta içinde geri dönebilir. Teşhisimiz var, ama oyuncuların sağlığıyla ilgili bu tür bilgileri açıklayacak kişi ben değilim. Neler olduğunu, neler olduğunu ve şu anda neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun iyileşmesini, %100 formuna kavuşmasını istiyoruz ve bu yüzden oynamamasını karar verdik."
Mbappe'nin yokluğunda derinlemesine güç
Mbappe ve diğer yıldızların yokluğunda Vinícius sahneye çıktı ve menajerinden büyük övgü aldı. Arbeloa, "Attığı harika gol için mutluyum, çünkü bunu hak ediyor ve formda" dedi. "Mbappe olmadan, o daha da önemli hale geliyor ve onun için çok mutluyum çünkü bence bunu gerçekten hak ediyor." Teknik direktör, takımın azmini vurgulayarak, "Mbappe, [Jude] Bellingham, [Eder] Militao ve Rodrygo olmadan. Tüm bu çok önemli, büyük kaliteye sahip temel oyuncular olmadan. Bu yüzden bugünkü maç daha da önemli ve her iki maçta da yenmeyi başardığımız bu büyük takıma karşı bu turda elemeyi başarmak daha da anlamlı. Bu, grubu çok güçlendiriyor ve tüm bu eksikliklere rağmen bugün olduğu gibi maçlarda rekabet edebileceğimizi ve kazanabileceğimizi gösteriyor."
