Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappe'nin en büyük gücünü seçerken, Real Madrid teknik direktörü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde 'oyunun gidişatını değiştiren' oyuncuyu övdü

Mbappe'nin en iyi pozisyonunun kanat mı yoksa orta saha mı olduğu konusunda sorular devam ediyor ve bazı eleştirmenler onun doğal bir 9 numara oyuncusu için gerekli olan içgüdüden yoksun olduğunu öne sürüyor. Ancak Arbeloa, oyuncunun hareketleri ve istatistiksel verilerini, onun tam olarak istenenleri yerine getirdiğinin kanıtı olarak gösterdi. Teknik direktör, forvetin futbol zekasını övgüyle bahsetti ve Fransız kaptanın son üçte birdeki rolünde bir kimlik krizi olmadığını vurguladı.

Arbeloa savunmasını ikiye katlayarak gazetecilere şunları söyledi: "Bilmiyorum, Mbappe'nin probleminin gol atmak ya da nasıl gol attığı olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası, sahada kararlar vermek zorundasınız. Kylian Mbappe'nin birçok iyi özelliği olmasına rağmen, onun bir özelliğini öne çıkarmak zorunda olsaydım, onun çok zeki bir oyuncu ve insan olduğunu söylerdim. Nereye hareket edeceğini çok iyi biliyor. Ve... elbette ceza sahasında boşluklar açılabilecek durumlar olacaktır. Orada sadece Kylian'a değil, diğer oyunculara da ihtiyacımız var, Pamplona'da başımıza gelen gibi. Ama hadi ama, bence Kylian sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve bunu iyi yaptığını anlamak için istatistiklerine bakmak yeterli."