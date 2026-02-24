(C)Getty Images
Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappe'nin en büyük gücünü seçerken, Real Madrid teknik direktörü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde 'oyunun gidişatını değiştiren' oyuncuyu övdü
Arbeloa, Mbappe'nin maçı belirleyeceğini düşünüyor
Avrupa maçı öncesinde basına konuşan Madrid teknik direktörü, eski Paris Saint-Germain oyuncusunun takımının en önemli fark yaratıcısı olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Arbeloa şunları söyledi: "Kylian yarın oynamaya hazır, ki... şu anda en önemli şey bu. Tabii ki, birkaç haftadır burada ve... herkes bunun farkında, ama... her şeyden önce, vurgulamak istediğim şey, onun gösterdiği bağlılık. Takım arkadaşlarına, takımına, teknik direktörüne, kulübüne ve taraftarlarına karşı. Kylian'ın gösterdiği büyük çabayı vurgulamak çok önemli bence. Sahada bize yardım etmeye çalışıyor. Oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu. Bence onunla karşı karşıya gelen her savunma oyuncusu, onun her hareketiyle maçın kaderini belirleyebileceğini bilir. Ve... ve şey... yarın oynamaya hazır, ona ihtiyacımız olacağı kesin ve harika bir maç çıkaracak."
Mbappe, Benfica için fiziksel engelleri aştı
Son haftalarda Mbappe'nin fitness durumu da endişe kaynağı oldu, özellikle de Real Sociedad'a karşı oynanan iç saha maçında onu kenara iten dizindeki sorunlar. Bu sorunlara rağmen, 25 yaşındaki oyuncu en büyük sahneye çıkabilmek için arka planda yorulmadan çalışıyor. Arbeloa, oyuncunun bu konudaki adanmışlığını överek, yıldız oyuncusunun Çarşamba gecesi sahaya çıkmak için gerekli engelleri başarıyla aştığını doğruladı.
Eski savunma oyuncusu, ikinci maça girerken takımında büyük bir değişiklik olmasını beklemiyor. Bu hafta takımından ne beklediği sorulduğunda, "Lizbon'dakine çok benzer bir performans. İstediğim ve umduğum şey bu" dedi.
Dünya çapında bir dokuz numaranın zekası
Mbappe'nin en iyi pozisyonunun kanat mı yoksa orta saha mı olduğu konusunda sorular devam ediyor ve bazı eleştirmenler onun doğal bir 9 numara oyuncusu için gerekli olan içgüdüden yoksun olduğunu öne sürüyor. Ancak Arbeloa, oyuncunun hareketleri ve istatistiksel verilerini, onun tam olarak istenenleri yerine getirdiğinin kanıtı olarak gösterdi. Teknik direktör, forvetin futbol zekasını övgüyle bahsetti ve Fransız kaptanın son üçte birdeki rolünde bir kimlik krizi olmadığını vurguladı.
Arbeloa savunmasını ikiye katlayarak gazetecilere şunları söyledi: "Bilmiyorum, Mbappe'nin probleminin gol atmak ya da nasıl gol attığı olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası, sahada kararlar vermek zorundasınız. Kylian Mbappe'nin birçok iyi özelliği olmasına rağmen, onun bir özelliğini öne çıkarmak zorunda olsaydım, onun çok zeki bir oyuncu ve insan olduğunu söylerdim. Nereye hareket edeceğini çok iyi biliyor. Ve... elbette ceza sahasında boşluklar açılabilecek durumlar olacaktır. Orada sadece Kylian'a değil, diğer oyunculara da ihtiyacımız var, Pamplona'da başımıza gelen gibi. Ama hadi ama, bence Kylian sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve bunu iyi yaptığını anlamak için istatistiklerine bakmak yeterli."
Irkçılıkla mücadelede harekete geçilmesi talebi
Lizbon'da Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı tacizde bulunduğu iddiasının ardından maçın atmosferi gerginliğini koruyor. Arbeloa, UEFA'yı söylemlerini gerçeğe dönüştürmeye çağırarak sözlerini şöyle tamamladı
"Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası yaratmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlar öncesinde güzel bir pankart olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Umarız, daha doğrusu umarım, bu fırsatı değerlendirirler" dedi.
