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Altın Top: Yamal, Messi’yi nakavt vuruşuyla devirdi… Mbappé ise geriledi

FEATURES
Ballon d'Or
Dünya Kupası
K. Mbappe
L. Yamal
L. Messi
E. Haaland
M. Olise
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
D. Rice
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
J. Bellingham
H. Kane
İspanya
Arjantin

2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun, Altın Top ödülünün kime gideceğini belirlemede önemli bir rol oynayacağına şüphe yok.

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, La Roja'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından Altın Top ödülü adayları arasında başı çekiyor.

Aynı zamanda, Arjantin'in finale yükselmesiyle birlikte Lionel Messi de adaylar arasına geri döndü.

Bu sezon, İngiltere Premier Ligi şampiyonu Arsenal'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'den de birçok oyuncu adaylar arasında yer alacak.

GiveMeSport ağı, ilgili takımlarının başarı şanslarının yanı sıra oyuncuların mevcut performanslarını da dikkate alarak, 2026 Altın Top ödülünü kazanmak için yarışan en iyi 10 oyuncuyu içeren bir liste yayınladı.

Liste, atılan goller, asistler, kalesini gole kapatma sayısı (defans oyuncuları ve kaleciler için), kazanılan şampiyonluklar ve genel performans kriterlerine göre oluşturuldu.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kvaratskhelia ve Haaland

    Kvaratskhelia, sahaya her çıktığında taraftarları hayran bırakmayı asla başaramaz; bu Gürcü sihirbaz, rakip savunmacıların kalbine korku salıyor.

    Kvaratskhelia sadece muhteşem bir dripling ustası değil; aynı zamanda 25'ten fazla golün oluşmasına katkıda bulundu ve Paris'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda muazzam bir rol oynadı. Final maçında bir penaltı kazandırdı, ancak bu yaz Dünya Kupası'nda forma giymedi; bu durum, Altın Top ödülünü kazanma yarışında nihayetinde belirleyici olabilir.

    Kvaratskhelia bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 48 maça çıktı, 19 gol attı, 10 asist yaptı ve hem Ligue 1 hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

    Haland ise, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i mağlup eden ve Chelsea'yi yenerek FA Kupası'nı kazanan Manchester City kadrosunda yer aldı.

    Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında Haaland, Norveç milli takımıyla 7 gol attı; ancak takım, çeyrek finalde İngiltere'ye yenilerek turnuvadan elendi.

    Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından Haaland'ın şöhreti her zamankinden daha da arttı, ancak 2026'da Altın Top ödülünü kazanması pek olası görünmüyor.

    Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla 52 maça çıktı, 38 gol attı, 9 asist yaptı ve İngiltere Lig Kupası ile FA Kupası şampiyonluklarını kazandı.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rice ve Billingham

    Declan Rice, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulundu ve bu başarıyı bu yaz Dünya Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmayı çok umuyordu, ancak İngiltere milli takımı yarı finalde elendi.

    Rice, Fransa’yı 6-4 mağlup ettikleri üçüncülük maçında bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

    Rice, bu sezon Arsenal formasıyla 55 maça çıktı, 5 gol attı, 11 asist yaptı ve Londra ekibiyle birlikte Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

    Vatandaşı Jude Bellingham ise Real Madrid'de en iyi sezonlarından birini geçirmese de, Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla sergilediği ilham verici performansın ardından Altın Top sıralamasında ilk 10'a girdi.

    Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda 7 gol attı, ancak yarı finalde Arjantin'e 1-2 yenilerek Dünya Kupası finaline ulaşamamanın hayal kırıklığını yaşadı.

    Jude Bellingham bu sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıktı, 8 gol attı, 5 asist yaptı ve takımla birlikte kupasız bir sezon geçirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Olisse ve Mbappé

    Mikel Oliseh, Bayern Münih’teki muhteşem performansı sayesinde son aylarda sıralamada büyük bir sıçrama kaydetti. 

    Alman takımı Şampiyonlar Ligi'nde tökezlese de, Fransız kanat oyuncusu son derece muhteşem bir sezon geçirdi.

    31 asistle Oliise'yi şu anda Avrupa'nın en iyi oyun kurucusu yapan bu istatistiklere rağmen, Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyon olamamasından dolayı Altın Top ödülünü kazanma şansı azaldı; oysa turnuvada 8 golün hazırlayıcısı olmuştu.

    Olléisse, bu sezon Bayern Münih formasıyla 52 maça çıktı, 22 gol attı, 31 asist yaptı ve takımla birlikte Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluklarını kazandı.

    Vatandaşı Kylian Mbappé ise Real Madrid'de gol atamadığı bir sezon geçirdi, ancak La Liga'nın gol kralı ödülünü kazandı.

    İspanya’ya karşı alınan 0-2’lik sönük mağlubiyet, Mbappé’nin Ballon d’Or’u kazanma şansını ortadan kaldırdı; ancak aynı zamanda, 2026 Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti ve 10 golle turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.Mbappé, bu sezon Real Madrid formasıyla 44 maça çıktı, 42 gol attı ve 7 asist yaptı.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ousmane Dembélé ve Harry Kane

    Dembélé, 2021’de Lionel Messi’den bu yana Altın Top ödülünü ikinci kez kazanan ilk oyuncu olacak mı? Yetenekli Fransız yıldız, sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünü kaçırdı, ancak son aylarda olağanüstü formuna geri döndüğünü gösterdi.

    Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumasıyla Dembélé'nin Ballon d'Or'u yeniden kazanma şansı arttı. 

    Fransız oyuncu, takımının Avrupa şampiyonluğunu kazanması sırasında her turda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

    Bununla birlikte, Dembélé ve Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı yenememesi ona pahalıya mal olabilir; Dembélé, turnuvayı 6 gol ve 2 asistle tamamladı.

    Dembélé, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 40 maça çıktı, 20 gol attı, 11 asist yaptı ve takımla birlikte Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

    İngiliz Harry Kane ise bu sezon Bayern Münih formasıyla 51 maça çıktı, 61 kez fileleri havalandırdı ve 7 asist yaptı; ayrıca Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluklarını kazandı.

    Kane, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine en iyi şekilde başladı; İngiltere'nin Hırvatistan'la oynadığı açılış maçında iki gol attı, ardından Panama karşısında bir gol daha kaydetti. 

    Son 32 turunda bir çift gol atarak takımının skoru çevirip Demokratik Kongo'yu yenmesine ilham verdi; ardından Son 16 turunda Azteka Stadyumu'nda Meksika karşısında kritik bir penaltıyı gole çevirdi. 

    Bununla birlikte, İngiltere’nin yarı finalde Arjantin’e yenilmesi, 2026 Dünya Kupası’nda 6 gol atmış olmasına rağmen, 2001’de Michael Owen’dan bu yana Altın Top’u kazanan ilk İngiliz oyuncu olmasını engelleyebilir.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi ve Lamine Yamal

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Cezayir'e karşı oynadığı açılış maçında attığı muhteşem hat-trick'in ardından bu yıl ilk kez ilk 10 listesine girdi.

    Messi, bir kez daha olağanüstü bireysel performansıyla dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Arjantin'in İspanya'ya yenilmeden önce Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından, rekor kıran kariyerinde dokuzuncu Altın Top ödülünü kazanmak için ciddi bir aday haline geldi.

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol attı ve gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappé'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

    Ayrıca Messi, bu sezon Inter Miami ile 16 maça çıktı, 13 gol attı, 7 asist yaptı ve takımla birlikte Major League Soccer şampiyonluğunu kazandı.

    Yetenekli İspanyol yıldız Lamine Yamal ise tarihin en genç Altın Top ödülü sahibi olabilir.

    Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi, Katalan ekibinin La Liga şampiyonluğuna rağmen Yamal’ın Altın Top yarışındaki şansını biraz tehlikeye atmıştı.

    Ancak İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanması, Yamal’ın Altın Top’u kazanma şansını yeniden canlandırdı.

    Yamal, Dünya Kupası finalinde gol atmamış veya asist yapmamış olsa da, maç boyunca rakip takım için baş belası oldu.

    Lamine Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla 45 maça çıktı, 24 gol attı ve 18 asist yaptı.