Altın Top: Yamal, Messi’yi nakavt vuruşuyla devirdi… Mbappé ise geriledi

Kvaratskhelia, sahaya her çıktığında taraftarları hayran bırakmayı asla başaramaz; bu Gürcü sihirbaz, rakip savunmacıların kalbine korku salıyor.

Kvaratskhelia sadece muhteşem bir dripling ustası değil; aynı zamanda 25'ten fazla golün oluşmasına katkıda bulundu ve Paris'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda muazzam bir rol oynadı. Final maçında bir penaltı kazandırdı, ancak bu yaz Dünya Kupası'nda forma giymedi; bu durum, Altın Top ödülünü kazanma yarışında nihayetinde belirleyici olabilir.

Kvaratskhelia bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 48 maça çıktı, 19 gol attı, 10 asist yaptı ve hem Ligue 1 hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

Haland ise, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i mağlup eden ve Chelsea'yi yenerek FA Kupası'nı kazanan Manchester City kadrosunda yer aldı.

Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında Haaland, Norveç milli takımıyla 7 gol attı; ancak takım, çeyrek finalde İngiltere'ye yenilerek turnuvadan elendi.

Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından Haaland'ın şöhreti her zamankinden daha da arttı, ancak 2026'da Altın Top ödülünü kazanması pek olası görünmüyor.

Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla 52 maça çıktı, 38 gol attı, 9 asist yaptı ve İngiltere Lig Kupası ile FA Kupası şampiyonluklarını kazandı.