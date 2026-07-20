Altın Top: Yamal, Messi’yi nakavt vuruşuyla devirdi… Mbappé ise geriledi

2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun, Altın Top ödülünün kime gideceğini belirlemede önemli bir rol oynayacağına şüphe yok.
İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, La Roja'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından Altın Top ödülü adayları arasında başı çekiyor.
Aynı zamanda, Arjantin'in finale yükselmesiyle birlikte Lionel Messi de adaylar arasına geri döndü.
Bu sezon, İngiltere Premier Ligi şampiyonu Arsenal'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'den de birçok oyuncu adaylar arasında yer alacak.
GiveMeSport ağı, ilgili takımlarının başarı şanslarının yanı sıra oyuncuların mevcut performanslarını da dikkate alarak, 2026 Altın Top ödülünü kazanmak için yarışan en iyi 10 oyuncuyu içeren bir liste yayınladı.
Liste, atılan goller, asistler, kalesini gole kapatma sayısı (defans oyuncuları ve kaleciler için), kazanılan şampiyonluklar ve genel performans kriterlerine göre oluşturuldu.